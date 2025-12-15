Όταν η Βασιλική Μιλλούση «αναμετρήθηκε» με τον Λευτέρη Πετρούνια στους κρίκους (Video)

Στους κρίκους με τον Λευτέρη Πετρούνια θέλησε να αναμετρηθεί η σύζυγός του, Βασιλική Μιλλούση η οποία δημοσίευσε, μάλιστα, το σχετικό βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram.

Με αφορμή την ονομαστική εορτή του Έλληνα Ολυμπιονίκη ένα challenge με τους δυο τους να προσπαθούν μείνουν περισσότερη ώρα στον αέρα.

«Χρόνια πολλά στον τρελό μου σύζυγο. Δεν πιστεύω να βαρεθήκατε να μας λέτε Χρόνια πολλά τον τελευταίο καιρό; Έχουμε και άλλα. Με αυτό το αστείο challenge (ποιος θα μείνει πιο πολύ στους κρίκους) θα σου ευχηθώ για να ξεκινήσει όμορφα η εβδομάδα. Υ.Γ.: Έχω πολύ θράσος για να του πάω κόντρα στους κρίκους» έγραψε η Βασιλική Μιλλούση με τον Λευτέρη Πετρούνια να της δίνει ένα φιλί.

Διαβάστε επίσης:

Έλενα Παπαρίζου: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο – Πότε επιστρέφει στη σκηνή (Video)

Ελεωνόρα Ζουγανέλη μετά την αφαίρεση διπλώματος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ – «Γιατί να στεναχωρηθώ ρε παιδιά;» (Video)

Lady Gaga: Ατύχημα σε συναυλία της – Χορευτής έπεσε κάτω από τη σκηνή (Video)