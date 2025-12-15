search
15.12.2025 13:42

Όταν η Βασιλική Μιλλούση «αναμετρήθηκε» με τον Λευτέρη Πετρούνια στους κρίκους (Video)

15.12.2025 13:42
petrounias-millousi-new

Στους κρίκους με τον Λευτέρη Πετρούνια θέλησε να αναμετρηθεί η σύζυγός του, Βασιλική Μιλλούση η οποία δημοσίευσε, μάλιστα, το σχετικό βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram.

Με αφορμή την ονομαστική εορτή του Έλληνα Ολυμπιονίκη ένα challenge με τους δυο τους να προσπαθούν μείνουν περισσότερη ώρα στον αέρα.

«Χρόνια πολλά στον τρελό μου σύζυγο. Δεν πιστεύω να βαρεθήκατε να μας λέτε Χρόνια πολλά τον τελευταίο καιρό; Έχουμε και άλλα. Με αυτό το αστείο challenge (ποιος θα μείνει πιο πολύ στους κρίκους) θα σου ευχηθώ για να ξεκινήσει όμορφα η εβδομάδα. Υ.Γ.: Έχω πολύ θράσος για να του πάω κόντρα στους κρίκους» έγραψε η Βασιλική Μιλλούση με τον Λευτέρη Πετρούνια να της δίνει ένα φιλί.

