Lady Gaga: Ατύχημα σε συναυλία της – Χορευτής έπεσε κάτω από τη σκηνή (Video)

Ένα ατύχημα σημειώθηκε σε συναυλία της Lady Gaga, όταν χορευτής της έπεσε κάτω από τη σκηνή. Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο (13/12) στο Accor Stadium στο Σίδνεϊ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ένας από τους χορευτές της περιοδείας Mayhem Ball γλίστρησε και έπεσε κάτω από τη σκηνή, κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ η τραγουδίστρια ερμήνευε το τραγούδι «Garden of Eden». Ο Μάικλ Νταμέσκι έπεσε από τη σκηνή με τη Lady Gaga να σπεύδει άμεσα στο μέρος του, σηκώνοντας το χέρι της για να σταματήσει τη μουσική, η οποία διακόπηκε αμέσως.

«Μισό λεπτό. Μόλις είχαμε ένα ατύχημα στη σκηνή. Όλα είναι καλά, απλώς παρακαλώ περιμένετε ένα δευτερόλεπτο» είπε, απευθυνόμενη στο κοινό.

Η τραγουδίστρια κατέβηκε από τη σκηνή για να διαπιστώσει αν ο χορευτής είχε τραυματιστεί σοβαρά, πριν συνεχιστεί η συναυλία. Λίγο αργότερα, ο Μάικλ Νταμέσκι ενημέρωσε μέσω story του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ότι είναι καλά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σκηνή είχε γίνει ολισθηρή λόγω βροχής, γεγονός που προκάλεσε προβλήματα ασφάλειας. Λίγο μετά το ατύχημα, μάλιστα, την ίδια βραδιά, η Lady Gaga διέκοψε εκ νέου για λίγο τη συναυλία, προκειμένου οι χορευτές να αλλάξουν παπούτσια και να συνεχιστεί με ασφάλεια το πρόγραμμα.

Η Lady Gaga κυκλοφόρησε τον Μάρτιο το άλμπουμ «Mayhem», το οποίο αποτελεί την έκτη δισκογραφική της δουλειά. Στο πλαίσιο της προώθησής του, ξεκίνησε την περιοδεία Mayhem Ball Tour τον Ιούλιο από το T-Mobile Arena στο Λας Βέγκας, με συναυλίες σε πόλεις της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης, πριν φτάσει στην Αυστραλία. Η περιοδεία θα συνεχιστεί τον Ιανουάριο στην Ιαπωνία και θα επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Φεβρουάριο.

