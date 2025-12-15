Τροχαίο για τον Άρη Μουγκοπέτρο – «Ζω από θαύμα, είχα Άγιο»

Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη ο Άρης Μουγκοπέτρος, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Όπως έγραψε, επρόκειτο μάλιστα για σοβαρό ατύχημα, καθώς λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή του.

«Ζω από θαύμα για ακόμα μια φορά μετά από αυτό το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχα …. Ανυπομονώ να περάσει αυτή η χρονιά πλέον όσο τίποτα άλλο… Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας… Υ.Γ.: Αν την βγάλω ”καθαρή” τις επόμενες 17 μέρες που μας απομένουν να φύγει το 2025 δεν θα φοβάμαι τίποτα μετά» έγραψε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι ο Άρης Μουγκοπέτρος τον Απρίλιο τραυματίστηκε σοβαρά όταν έσκασε στα χέρια του κροτίδα που του έδωσε θαμώνας σε γλέντι με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστούν δυο δάχτυλα στο ένα του χέρι, ενώ κινδύνευσε να χάσει την όρασή του.

