ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 10:12
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

15.12.2025 08:59

Καίτη Γαρμπή για την καταγγελία σε βάρος πασίγνωστου τραγουδιστή: «Δεν θα χρεώσουμε στον χώρο μας τις ασχήμιες» (Video)

15.12.2025 08:59
garbi-new

Στην παρουσίαση του παιδικού βιβλίου «Οι μύθοι του Αισώπου», που κυκλοφορεί με τη φωνή της, παραβρέθηκε η Καίτη Γαρμπή.

Η τραγουδίστρια δήλωσε ενθουσιασμένη, κάνοντας λόγο για ένα όνειρο που επιτέλους έγινε πραγματικότητα, ενώ αναφερόμενη στην πολύχρονη κοινή της πορεία στο πλευρό του Διονύση Σχοινά τόνισε ότι λατρεύει να δουλεύει μαζί του, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει καμιά φθορά μεταξύ τους.

«Στην περίπτωσή μας με τον Διονύση δεν υπάρχει φθορά στη σχέση μέσω της δουλειάς. Δεν μπορώ να σκεφτώ πως θα είναι του χρόνου, που δεν θα είμαστε μαζί επαγγελματικά» τόνισε.

Ερωτηθείσα για την καταγγελία σεξουαλικής κακοποίησης που, σύμφωνα με όσα είπε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην εκπομπή του, αναμένεται να βγει στη δημοσιότητα μέσα στην εβδομάδα σε βάρος πασίγνωστου ερμηνευτή, η τραγουδίστρια υπογράμμισε ότι οι όποιες «ασχήμιες» δεν θα πρέπει να στιγματίζουν ολόκληρο τον χώρο του τραγουδιού.

«Δεν έχει καμία σχέση η δουλειά μας και η νύχτα για να χρεώσουμε τις ασχήμιες και αυτά που γίνονται στον κόσμο» δήλωσε.

