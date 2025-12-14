search
14.12.2025
MEDIA

14.12.2025

Η Ρωσία έβαλε την Deutsche Welle στη λίστα των «ανεπιθύμητων οργανισμών»

russia-vouli

Ως «ανεπιθύμητο οργανισμό» ταξινόμησε η εισαγγελία στην Ρωσία τον ραδιοτηλεοπτικό γερμανικό φορέα Deutsche Welle.

Η κάτω βουλή είχε καλέσει την εισαγγελία να προχωρήσει σε αυτή την απόφαση ήδη από τον Αύγουστο του 2024. «Η ρωσική στάση δεν θα μας αποθαρρύνει», δήλωσε η γενική διευθύντρια της DW Μπάρμπαρα Μάσινγκ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ρωσικών μέσων ενημέρωσης, η εισαγγελία χαρακτήρισε τον γερμανικό φορέα ως «ανεπιθύμητο οργανισμό», απόφαση την οποία χαιρέτισε κατόπιν η Δούμα.

«Η Ρωσία μπορεί να μας χαρακτηρίσει ως “ανεπιθύμητο οργανισμό”, αλλά αυτό δεν θα μας αποθαρρύνει. Αυτή η νέα προσπάθεια φίμωσης των ελεύθερων μέσων ενημέρωσης δείχνει πόσο λίγο εκτιμά το καθεστώς την ελευθερία του Τύπου και πόσο φοβάται την ανεξάρτητη ενημέρωση», δήλωσε η κυρία Μάσινγκ και πρόσθεσε ότι «παρά τη λογοκρισία και τον αποκλεισμό των υπηρεσιών μας από τη ρωσική κυβέρνηση, η ρωσόφωνη υπηρεσία της DW έχει σήμερα περισσότερους ανθρώπους από ποτέ». Θα συνεχίσουμε να δημοσιογραφούμε ανεξάρτητα – για τον επιθετικό πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας και για άλλα θέματα για τα οποία οι πληροφορίες είναι σπάνιες στην Ρωσία, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να σχηματίσουν τις δικές τους απόψεις, τόνισε η διευθύντρια της Deutsche Welle.

Στην Ρωσία, όποιος συνεργάζεται με «ανεπιθύμητους οργανισμούς» διαπράττει έγκλημα και αντιμετωπίζει βαριά πρόστιμα, ακόμη και ποινή φυλάκισης. Ακόμη και η κοινοποίηση περιεχομένου από τα μέσα ενημέρωσης που ταξινομούνται ως «ανεπιθύμητοι οργανισμοί», θεωρείται ποινικό αδίκημα – για παράδειγμα, η κοινοποίηση άρθρων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για τους Ρώσους πολίτες, η απαγόρευση συνεργασίας εκτείνεται και πέρα από τη ρωσική επικράτεια και επηρεάζει άμεσα τους Ρώσους εργαζόμενους στην Deutsche Welle.

Η DW έχει ήδη από το 2022 χαρακτηριστεί «ξένος πράκτορας» στην Ρωσία. Με αυτόν τον τρόπο κατηγοριοποιούνται ΜΜΕ και οργανισμοί που λαμβάνουν ξένη χρηματοδότηση. Παλαιότερα, είχε απαγορευτεί στην DW να μεταδίδει ειδήσεις, το στούντιό της στην Μόσχα υποχρεώθηκε σε έξωση και είχε αποκλειστεί η πρόσβαση στην ιστοσελίδα dw.com από τη χώρα. Μεταξύ των ΜΜΕ που ταξινομούνται ως «ανεπιθύμητοι οργανισμοί» βρίσκονται τα Radio Free Europe/Radio Liberty, Bellingcat, CORRECTIV, Reporters Without Borders και TV Rain.

Στην Ρωσία, η DW βασίζεται όλο και περισσότερο σε ψηφιακές πλατφόρμες προκειμένου να διευκολύνει τους χρήστες, ενώ για την παράκαμψη της λογοκρισίας χρησιμοποιούνται τo πρόγραμμα πλοήγησης Tor, η πρόσβαση μέσω VPN και η εφαρμογή DW.

