14.12.2025 11:24

Κωνσταντοπούλου σε Μπολάκη: «Είναι άθλιο αυτό που κάνεις» – «Με κοροϊδεύεις;» (Video)

14.12.2025 11:24
kwnstantopoulou_bokakis

Ένταση στον αέρα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» προκλήθηκε, το πρωί της Κυριακής, όταν ο πολιτικός συντάκτης Σωτήρης Μπολάκης έθεσε στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας συγκεκριμένο ερώτημα για όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της εξεταστικής επιτροπής με τον Γιώργο Ξυλούρη.

«Γιατί την ώρα που εκτοξεύτηκε αυτή η απειλή και ήταν μέσα στη Βουλή και θα είχατε και τη συνδρομή του φρούραρχου, δεν πήγατε ακριβώς από κάτω, στο ΑΤ του Συντάγματος να καταθέσετε αυτή τη μήνυση και ο κύριος Ξυλούρης να οδηγηθεί στο αυτόφωρο; Γιατί δεν πήγατε στο τμήμα εκείνη την ώρα;», ρώτησε ο δημοσιογράφος τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Να φύγω από την εξεταστική και να πάω στο αστυνομικό τμήμα του Συντάγματος; Αλήθεια το λέτε; Ο Σωτήρης είσαι ο Μπολάκης; Σωτήρη μου επειδή πάντα τέτοιες απορίες έχεις άκου να δεις», απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξηγώντας πως όταν γίνεται αυτόφωρο αδίκημα μπροστά σε αστυνομικούς είναι υποχρεωμένοι πρώτα από όλα αυτοί να τον συλλάβουν.

«(…)Στη συνέχεια ξεκίνησε η εξεταστική και το έθεσα αμέσως στην εξεταστική που ήταν επίσης αρμόδια να τον συλλάβει, άρα δεν είναι ότι εγώ κάτι δεν έκανα και μην αναπαράγετε την κακοποίηση προς τις καταγγέλλουσες κάθε φορά που τους λένε “γιατί δεν έκανες αυτό, γιατί δεν έκανες εκείνο”», πρόσθεσε.

«Εσύ μην προσβάλεις τη νοημοσύνη όλου του κόσμου»

«Έλεος κυρία Κωνσταντοπούλου, έλεος, λυπηθείτε μας…», της είπε ο Σωτήρης Μπολάκης με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να απαντά: «Με κοροϊδεύεις;». Ο δημοσιογράφος συνέχισε λέγοντας: «Μην προσβάλετε, κυρία Κωνσταντοπούλου», για να ακολουθήσει η αντίδρασή της: «Εσύ μην προσβάλεις τη νοημοσύνη όλου του κόσμου. Σωτήρη μου, είναι άθλιο αυτό που κάνεις!».

Λίγο αργότερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου απευθύνθηκε στη Σίσσυ Χρηστίδου, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η συζήτηση στον τηλεοπτικό αέρα.

«Σίσσυ μου, το θεωρώ πολύ άγριο αυτό που γίνεται, να υφίσταμαι αυτή την επίθεση on air ενώ είμαι στο τηλέφωνο και να μου λέει κάποιος ότι εγώ κάνω επιθέσεις. Με συγχωρείς, Σίσσυ μου! Και για μένα υπάρχει αυτό το όριο. Να μου λέει κάποιος μετά από όλα αυτά, γιατί δεν πήγα στο Σύνταγμα, στο ΑΤ και ότι φταίω εγώ. Θα σας αφήσω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ», είπε χαρακτηριστικά, ολοκληρώνοντας την παρέμβασή της, αφού απαρίθμησε όσα έκανε.

