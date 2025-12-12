Η Ζωή κατήγγειλε απειλές από τον άνθρωπο που μιλούσε για δολοφονία της Τυχεροπούλου – Η Δικαιοσύνη τι κάνει;

Την Πέμπτη και ενώ η συνεδρίαση της εξεταστικής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν σε εξέλιξη, με την κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη (Φραπέ ή Τζιτζή) να έχει ολοκληρωθεί, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε ότι ο γαλάζιος αγροτοσυνδικαλιστής από το Ηράκλειο την απείλησε ότι θα της κόψει το λαρύγγι.

Ακόμα κι αν ήθελε κανείς να αποδώσει την καταγγελία της Κωνσταντοπούλου σε… «λάθος άκουσμα» της ίδιας, το γεγονός και μόνο ότι ο Ξυλούρης έχει καταγραφεί σε νόμιμη επισύνδεση της αστυνομίας, να μιλάει για δολοφονία της Παρασκευής Τυχεροπούλου και για «ξεκώλωμα» της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου, η κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών έπρεπε να είναι άμεση.

Τουναντίον.

Όχι μόνο η εξεταστική δεν έκανε ουσιαστικά την παραμικρή ενέργεια, επικαλούμενη ότι η καταγγελία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας αφορά σε χρόνο μεταγενέστερο της κατάθεσής του στην επιτροπή – άρα δεν είναι αρμοδιότητά της – αλλά ούτε καν οι εισαγγελικές αρχές κινήθηκαν.

Άμεσα και κατά τα προβλεπόμενα προφανώς.

Διαφορετικά γεννώνται σοβαρά ερωτήματα για την ίδια τη Δικαιοσύνη:

Υπάρχει πράγματι τέτοια επιλεκτικότητα στην ενασχόλησή της με τη βία;

στην ενασχόλησή της με τη βία; Υπάρχει κάποιο αόρατο πέπλο προστασίας προσώπων , με καταφανείς διασυνδέσεις με το κυβερνών κόμμα;

, με καταφανείς διασυνδέσεις με το κυβερνών κόμμα; Υπάρχει κάποιος αδιόρατος φόβος μη μπλέξουν πρόσωπα, όπως ο Φραπές ή Τζιτζής, που την έχει εύκολη τη σκέψη για δολοφονία;

μη μπλέξουν πρόσωπα, όπως ο Φραπές ή Τζιτζής, που την έχει εύκολη τη σκέψη για δολοφονία; Τι ακριβώς συμβαίνει με όλο αυτό το ζόφο τελικά;

Η δήλωση του δημοσιογράφου Πάσχου Μανδραβέλη ότι δέχθηκε απειλές ακόμα και για τη ζωή του, επειδή έκανε σχόλια για την Κρήτη και τον εμπλεκόμενο στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις παράνομες επιδοτήσεις Γιώργο Ξυλούρη, είναι αποκαλυπτική μίας κατάστασης που θυμίζει χώρα που δεν είναι ευνομούμενη Πολιτεία. Όχι όσο η Δικαιοσύνη κάνει κανονικά τα στραβά μάτια.

Διαβάστε επίσης

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αλληλοκατηγορίες Μιλένας – Λαζαρίδη για τις συλλήψεις στην Κρήτη

Από το «μαύρο πρόβατο» στην προεδρία του Eurogroup: Η εκλογή Πιερρακάκη και η νέα γεωγραφία της Κεντροδεξιάς

Με… αέρα Πιερρακάκη συνεδριάζει η Κ.Ο. της ΝΔ