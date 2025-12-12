search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 11:37
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάννης Μακρυγιάννης ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

12.12.2025 11:11

Η Ζωή κατήγγειλε απειλές από τον άνθρωπο που μιλούσε για δολοφονία της Τυχεροπούλου – Η Δικαιοσύνη τι κάνει;

12.12.2025 11:11
FRAPES_1112

Την Πέμπτη και ενώ η συνεδρίαση της εξεταστικής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν σε εξέλιξη, με την κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη (Φραπέ ή Τζιτζή) να έχει ολοκληρωθεί, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε ότι ο γαλάζιος αγροτοσυνδικαλιστής από το Ηράκλειο την απείλησε ότι θα της κόψει το λαρύγγι.

Ακόμα κι αν ήθελε κανείς να αποδώσει την καταγγελία της Κωνσταντοπούλου σε… «λάθος άκουσμα» της ίδιας, το γεγονός και μόνο ότι ο Ξυλούρης έχει καταγραφεί σε νόμιμη επισύνδεση της αστυνομίας, να μιλάει για δολοφονία της Παρασκευής Τυχεροπούλου και για «ξεκώλωμα» της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου, η κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών έπρεπε να είναι άμεση.

Τουναντίον.

Όχι μόνο η εξεταστική δεν έκανε ουσιαστικά την παραμικρή ενέργεια, επικαλούμενη ότι η καταγγελία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας αφορά σε χρόνο μεταγενέστερο της κατάθεσής του στην επιτροπή – άρα δεν είναι αρμοδιότητά της – αλλά ούτε καν οι εισαγγελικές αρχές κινήθηκαν.

Άμεσα και κατά τα προβλεπόμενα προφανώς.

Διαφορετικά γεννώνται σοβαρά ερωτήματα για την ίδια τη Δικαιοσύνη:

  • Υπάρχει πράγματι τέτοια επιλεκτικότητα στην ενασχόλησή της με τη βία;
  • Υπάρχει κάποιο αόρατο πέπλο προστασίας προσώπων, με καταφανείς διασυνδέσεις με το κυβερνών κόμμα;
  • Υπάρχει κάποιος αδιόρατος φόβος μη μπλέξουν πρόσωπα, όπως ο Φραπές ή Τζιτζής, που την έχει εύκολη τη σκέψη για δολοφονία;
  • Τι ακριβώς συμβαίνει με όλο αυτό το ζόφο τελικά;

Η δήλωση του δημοσιογράφου Πάσχου Μανδραβέλη ότι δέχθηκε απειλές ακόμα και για τη ζωή του, επειδή έκανε σχόλια για την Κρήτη και τον εμπλεκόμενο στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις παράνομες επιδοτήσεις Γιώργο Ξυλούρη, είναι αποκαλυπτική μίας κατάστασης που θυμίζει χώρα που δεν είναι ευνομούμενη Πολιτεία. Όχι όσο η Δικαιοσύνη κάνει κανονικά τα στραβά μάτια.

Διαβάστε επίσης

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αλληλοκατηγορίες Μιλένας – Λαζαρίδη για τις συλλήψεις στην Κρήτη

Από το «μαύρο πρόβατο» στην προεδρία του Eurogroup: Η εκλογή Πιερρακάκη και η νέα γεωγραφία της Κεντροδεξιάς

Με… αέρα Πιερρακάκη συνεδριάζει η Κ.Ο. της ΝΔ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
AGROTES NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Mπλόκα: Μπήκαν στη Θεσσαλονίκη οι αγρότες με τα τρακτέρ – Τα σημεία που θα επιδιώξουν να αποκλείσουν

matia new
ΥΓΕΙΑ

Αστιγματισμός: Μπορεί να εμφανισθεί καθώς μεγαλώνουμε;

tatoi_8
ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Παραχωρούνται σε ιδιώτη 24 από τα 56 κτίρια του κτήματος – Για ξενώνες, εστιατόρια και εκδηλώσεις (photos)

Jamie-Lee-Curtis-new
LIFESTYLE

Τζέιμι Λι Κέρτις: «Βρίσκομαι στο τέλος της καριέρας μου – Θα αποσυρθώ όταν δεν θα με ζητούν πια»

FRAPES_1112
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ζωή κατήγγειλε απειλές από τον άνθρωπο που μιλούσε για δολοφονία της Τυχεροπούλου – Η Δικαιοσύνη τι κάνει;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

tsimitselis_1012_1920-1080_new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του: «Εύχομαι κανείς από εσάς να μην πάθει αυτό που έπαθα» (videos)

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

pierrakakis 7765- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ύμνοι» διεθνών ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup - «Η εκδίκηση της Αθήνας»

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη στα 794 ευρώ: Η γήρανση της φτώχειας και η σκληρή πραγματικότητα για 2,5 εκατ. συνταξιούχους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 11:36
AGROTES NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Mπλόκα: Μπήκαν στη Θεσσαλονίκη οι αγρότες με τα τρακτέρ – Τα σημεία που θα επιδιώξουν να αποκλείσουν

matia new
ΥΓΕΙΑ

Αστιγματισμός: Μπορεί να εμφανισθεί καθώς μεγαλώνουμε;

tatoi_8
ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Παραχωρούνται σε ιδιώτη 24 από τα 56 κτίρια του κτήματος – Για ξενώνες, εστιατόρια και εκδηλώσεις (photos)

1 / 3