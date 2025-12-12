Με… αέρα Πιερρακάκη συνεδριάζει η Κ.Ο. της ΝΔ

Με εισήγηση του πρωθυπουργού και προέδρου του κόμματος, Κυριάκου Μητσοτάκη, συνεδριάζει το μεσημέρι η Κ.Ο. της ΝΔ, ενόψει της έναρξης της συζήτησης στη Βουλή για τον προϋπολογισμό του 2026.

Το κλίμα της συνεδρίασης «χρωματίζεται» από δύο γεγονότα: από τη μία, τα συνεχιζόμενα αγροτικά μπλόκα, τα οποία όχι μόνο δεν δείχνουν τάσεις μείωσης, αλλά σε καθημερινή βάση εντείνονται, και από την άλλη, από την ομόφωνη εκλογή του Έλληνα υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στη θέση του πρόεδρου του Eurogroup, του συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης.

Η «καθαρή» νίκη του Πιερρακάκη επί του Βέλγου ομολόγου του, Βίνσεντ φαν Πέτεγκεμ δίνει στην κυβέρνηση έναν απαραίτητο «αέρα», σε μια στιγμή που το κλίμα – τόσο λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, όσο και λόγω των πολιτικών συνεπειών από τις αποκαλύψεις που λαμβάνουν χώρα σχεδόν σε καθημερινή βάση στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – ήταν κατά τεκμήριο βαρύ κι ασήκωτο.

Η νίκη Πιερρακάκη μεταφράζεται από την κυβέρνηση ως άλλη μια απόδειξη ότι οι προσπάθειές ώστε η Ελλάδα να ανακτήσει το κύρος και την ισχύ της εντός ΕΕ – στοιχεία που είχαν χαθεί τα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων – φέρνουν αποτελέσματα και ότι υπάρχουν πλέον απτές αποδείξεις ότι η χώρα «ψηλώνει», η οικονομία της γίνεται πιο δυνατή και πιο ανθεκτική και οι συζητήσεις του όχι και πολύ μακρινού παρελθόντος περι grexit μοιάζουν με θαμπούς εφιάλτες.

Στη γραμμή αυτή αναμένεται να κινηθεί και η ομιλία του πρωθυπουργού προς τους βουλευτές της ΝΔ, καθώς ο Κ. Μητσοτάκης αναμένεται να υπογραμμίσει ότι η εκλογή Πιερρακάκη αποτελεί την πιο εμφατική αναγνώριση της θετικής πορείας της Ελλάδας και αποτελεί μια στιγμή υπερηφάνειας για τη χώρα, για την κυβέρνηση και όλους τους πολίτες.

Όσον αφορά στον προϋπολογισμό, ο πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει μια συνολική και γενική εικόνα για τον προσανατολισμό του, δεδομένου ότι οι παρόντες στην ΚΟ θα είναι οι Θάνος Πετραλιάς και Κωστής Χατζηδάκης που θα μιλήσουν αναλυτικότερα για τα μέτρα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Κ. Μητσοτάκης θα χαρακτηρίσει τον προϋπολογισμό ρεαλιστικο, κοινωνικό και μεταρρυθμιστικό, θέλοντας να τονίσει τον αναπτυξιακό του χαρακτήρα αλλά κυρίως τα μέτρα που περιλαμβανει και οι οποίες ανακουφίζουν πρωτίστως τη μεσαία τάξη, τους νέους, τις οικογένειες και την περιφέρεια.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός αναμένεται να καλέσει τα μέλη της ΚΟ της ΝΔ να περάσουν το μήνυμα του προϋπολογισμού στις περιφέρειές τους, ως γέφυρα από μια εξαετή πολιτική στο 2026 με πρώτο σταθμό το 2027, αλλά με ορίζοντα το 2030. Σε αυτό το πλαίσιο θα ζητήσει από τους «γαλάζιους» βουλευτές να μην είναι μόνο ιμάντες μεταφοράς του κλίματος των περιφερειών τους προς το κέντρο αλλά και εισηγητές των θεμάτων της κεντρικής κυβέρνησης προς την περιφέρεια.

Προφανώς στην ομιλία του ο Κ. Μητσοτάκης θα αναφερθεί και στο αγροτικό – οι πληροφορίες λένε ότι θα μιλήσει και για τη θυελλώδη συζήτηση στην Πειραιώς του Κώστα Τσιάρα με βουλευτές της ΝΔ – όπου αναμένεται να επαναλάβει τις πάγιες θέσεις της κυβέρνησης, δηλάδή, ότι είναι έτοιμη για διάλογο, από τη στιγμή που οι αγρότες θα καθορίσουν επιτροπή εκπροσώπων τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός δεν θα είναι μαξιμαλιστικός και ότι δεν θα υπάρχουν μπλόκα.

