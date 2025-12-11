«Ύμνοι» διεθνών ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup – «Η εκδίκηση της Αθήνας»

Διθυράμβους επιφύλαξαν τα διεθνή ΜΜΕ για την εκλογή του Έλληνα ΥΠΟΙΚ Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup.

Η χώρα που παραλίγο να εκδιωχθεί από την ευρωζώνη διοικεί τώρα το ισχυρό όργανο της ΕΕ που την έσωσε από την πτώχευση, σχολιάζει το Politico.

Ο υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, Κυριάκος Πιερρακάκης, νίκησε την Πέμπτη τον Βέλγο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ σε μια κούρσα για δύο για την προεδρία του Eurogroup. Αν και είναι ένα άτυπο φόρουμ για τους υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης, η θέση έχει αποδειχθεί καθοριστική για την υπέρβαση κρίσεων – ιδίως της κρίσης δημόσιου χρέους, η οποία οδήγησε σε τρία πακέτα διάσωσης της ελληνικής κυβέρνησης.

Αυτό συνέβη πριν από 10 χρόνια, όταν ο προκάτοχος του Πιερρακάκη περιέγραψε το Eurogroup ως ένα μέρος κατάλληλο μόνο για ψυχοπαθείς. Σήμερα, η Αθήνα παρουσιάζεται ως πρότυπο δημοσιονομικής σύνεσης, αφού μείωσε δραματικά το χρέος της σε περίπου 147% του οικονομικού της προϊόντος – αν και εξακολουθεί να είναι το υψηλότερο ποσοστό στην ευρωζώνη.

«Η γενιά μου διαμορφώθηκε από μια υπαρξιακή κρίση που αποκάλυψε τη δύναμη της ανθεκτικότητας, το κόστος της εφησυχασμού, την αναγκαιότητα των μεταρρυθμίσεων και τη στρατηγική σημασία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης», έγραψε ο Πιερρακάκης στην επιστολή για τη θέση. «Η ιστορία μας δεν είναι μόνο εθνική. Είναι βαθιά ευρωπαϊκή».

Λίγοι διπλωμάτες αρχικά περίμεναν ότι ο 42χρονος επιστήμονας υπολογιστών και πολιτικός οικονομολόγος θα κέρδιζε την κούρσα για την ηγεσία του Eurogroup μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του νυν προέδρου Πασκάλ Ντόναχιου τον περασμένο μήνα. Ο Βέλγος Βινσέντ βαν Πέτεγκεμ θα μπορούσε να καυχηθεί ότι διαθέτει περισσότερη εμπειρία και τυγχάνει μεγάλου σεβασμού εντός της ευρωζώνης, γεγονός που τον καθιστούσε ως το πρώτο φαβορί για τη νίκη.

Ωστόσο, η συνεχιζόμενη απροθυμία του Βελγίου να υποστηρίξει την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χρησιμοποιήσει την αξία των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση ενός δανείου επανορθώσεων 165 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία συνέβαλε τελικά στην ήττα του.

Ο Πιερρακάκης δεν είναι ένα τυπικό μέλος του κεντροδεξιού κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Το πολιτικό του υπόβαθρο είναι σοσιαλιστικό, έχοντας διατελέσει σύμβουλος του κεντροαριστερού κόμματος ΠΑΣΟΚ από το 2009, όταν η Ελλάδα βυθίστηκε σε οικονομική κρίση. Ήταν μάλιστα ένας από τους Έλληνες τεχνοκράτες που διαπραγματεύτηκαν με τους πιστωτές της χώρας.

Ο απόφοιτος του Χάρβαρντ και του ΜΙΤ εντάχθηκε στη Νέα Δημοκρατία για να υποστηρίξει την υποψηφιότητα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την ηγεσία του κόμματος το 2015, επειδή ένιωθε ότι μοιράζονταν ένα πολιτικό όραμα.

Ο Πιερρακάκης είχε τη μεγάλη πολιτική του ευκαιρία όταν η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εθνικές εκλογές το 2019, μετά από τέσσερα χρόνια υπηρεσίας ως διευθυντής του ερευνητικού και πολιτικού ινστιτούτου διαΝΕΟσις. Ονομάστηκε υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, επιβλέποντας τις προσπάθειες της Ελλάδας να εκσυγχρονίσει την αδυσώπητη γραφειοκρατία της χώρας, υιοθετώντας ψηφιακές λύσεις για τα πάντα, από τις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου μέχρι τις ιατρικές συνταγές.

Αυτές οι προσπάθειες τον κατέστησαν έναν από τους πιο δημοφιλείς υπουργούς στο ελληνικό υπουργικό συμβούλιο — σε τέτοιο βαθμό που ο Πιερρακάκης συχνά διαφημίζεται ως ο πιθανός διάδοχος του Μητσοτάκη για την ηγεσία του κόμματος στον ελληνικό τύπο, προσθέτει το Politico.

Μετά την επανεκλογή της Νέας Δημοκρατίας το 2023, ο Πιερρακάκης ανέλαβε το υπουργείο Παιδείας, όπου υποστήριξε αμφιλεγόμενη νομοθεσία που άνοιξε το δρόμο για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα.

Ένας ανασχηματισμός του υπουργικού συμβουλίου τον Μάρτιο τον τοποθέτησε στο υπουργείο Οικονομικών, όπου επιτάχυνε τα σχέδια για την αποπληρωμή του χρέους της Ελλάδας προς τους πιστωτές και δεσμεύτηκε να μειώσει το χρέος της χώρας κάτω από το 120% του ΑΕΠ πριν από το 2030.

Guardian: Πώς ο Πιερρακάκης επικράτησε του αντιπάλου του στην προεδρία του Eurogroup

Όπως σημειώνεται στο σχετικό δημοσίευμα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, στην επιστολή της υποψηφιότητάς του, ανέφερε ότι θα «χτίσει πάνω» στην προσέγγιση του Ντόναχιου, η οποία βασιζόταν στην «εμπιστοσύνη, τον πραγματισμό και τη συναίνεση», και ότι θα ζητήσει «ακόμη μεγαλύτερη σαφήνεια και δομή» για την ομάδα.

«Ο Πιερρακάκης, 42 ετών, απόφοιτος του MIT και του Harvard, είπε ότι θα δώσει προτεραιότητα σε δράσεις για την προώθηση μιας ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων, την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, την εργασία πάνω στο ψηφιακό ευρώ και την ενίσχυση των οικονομικών θεμελίων της Ευρώπης», τονίζεται.

Η επιβαρυμένη υποψηφιότητα του Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ

Κύριος αντίπαλος του Κυριάκου Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup ήταν ο Βέλγος Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, αλλά η υποψηφιότητά του πιστεύεται ότι επιβαρύνθηκε από τη συνεχιζόμενη αντίθεση της χώρας του στα σχέδια χρήσης «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, κάτι που προκαλεί απογοήτευση σε αρκετές χώρες που συμμετέχουν στον σχεδιασμό.

Ο νέος πρόεδρος θα αναλάβει καθήκοντα αύριο, Παρασκευή 12/12, και θα υπηρετήσει θητεία δυόμισι ετών, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνοντας το αποτέλεσμα.

Bloomberg: «O πρώτος Έλληνας στο τιμόνι του Eurogroup»

Το Bloomberg υπογράμμισε ότι η ανάδειξη του Πιερρακάκη αποτελεί μια «απόδραση από το παρελθόν της χρεοκοπίας και των μνημονίων», υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα πρωταγωνίστησε σε διαδοχικές κρίσεις που απείλησαν ακόμη και την παραμονή της στο ευρώ. Το πρακτορείο τονίζει ότι η προεδρία του Eurogroup παραμένει κρίσιμη, καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις και εσωτερικά μέτωπα.

Το Bloomberg σημειώνει επίσης πως η Ελλάδα έχει πλέον ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, αναπτύσσεται ταχύτερα από άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες και καταγράφει πρωτογενή πλεονάσματα, στοιχεία που καθιστούν την εκλογή Πιερρακάκη «ιδιαίτερα συμβολική».

Euronews: «Η Ελλάδα επιστρέφει με πρωταγωνιστικό ρόλο»

Το Euronews παρουσιάζει την εκλογή ως αναγνώριση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας της χώρας, τονίζοντας ότι οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης είδαν στο πρόσωπο του Πιερρακάκη «ένα θετικό αφήγημα για την Ενωση». Υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα, δέκα χρόνια μετά το ενδεχόμενο Grexit, επιστρέφει με πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα από τα σημαντικότερα θεσμικά φόρα της Ευρώπης.

Για τη βελγική υποψηφιότητα σημειώνει ότι ο Βαν Πέτεγκεμ βρέθηκε σε «διασταυρούμενα πυρά» εξαιτίας της άρνησης της χώρας του να στηρίξει το ευρωπαϊκό δάνειο προς την Ουκρανία, παρά το θετικό του προφίλ και την εμπειρία του ως προεδρεύοντος υπουργού στο Ecofin κατά τη βελγική προεδρία.

Το Euronews επισημαίνει ότι ο Πιερρακάκης θεωρήθηκε «πιο συναινετικός» υποψήφιος, κάτι που συνέβαλε καθοριστικά στην τελική του επικράτηση.

Euractiv: «Εντυπωσιακή ανατροπή για την Ελλάδα»

Το Euractiv χαρακτήρισε την εκλογή του Πιερρακάκη «θεαματική μεταστροφή» για μια χώρα που βρέθηκε στο επίκεντρο της κρίσης της Ευρωζώνης τo 2010. Σύμφωνα με τρεις Ευρωπαίους διπλωμάτες που επικαλείται το μέσο, ο Eλληνας υπουργός επικράτησε του Βέλγου Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ, η υποψηφιότητα του οποίου φαίνεται ότι επλήγη από τη σθεναρή αντίθεση της κυβέρνησής του στο ευρωπαϊκό σχέδιο για τα δάνεια στην Ουκρανία.

Το Euractiv σημειώνει επίσης ότι ο Πιερρακάκης, μόλις λίγους μήνες στο υπουργείο Οικονομικών, θεωρείται πιο δυναμικός και πιο παρεμβατικός στις συζητήσεις του Eurogroup σε σχέση με τον αντίπαλό του, ενώ εξελέγη τελικά ομόφωνα μετά την απόσυρση της βελγικής υποψηφιότητας.

TV5Monde: «Είναι μια όμορφη ιστορία»

Δέκα χρόνια μετά το ενδεχόμενο να εκδιωχθεί από την ευρωζώνη, η Ελλάδα παίρνει την «εκδίκησή» της: ο υπουργός Οικονομικών της, Κυριάκος Πιερρακάκης, εξελέγη την Πέμπτη από τους ομολόγους του ως επικεφαλής του οργάνου που τη διοικεί. «Είναι μια όμορφη ιστορία», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας, Ρολάν Λεσκίρ. «Πριν από λίγο περισσότερο από δέκα χρόνια, ήταν στο Eurogroup που σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν τα μέτρα διάσωσης της Ελλάδας, η οποία τότε βρισκόταν σε μια πολύ δύσκολη οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση», πρόσθεσε στους δημοσιογράφους.

