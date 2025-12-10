Το Βέλγιο απαιτεί επιπρόσθετο «μαξιλάρι» μετρητών από την ΕΕ για να δώσει τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Το Βέλγιο απαιτεί από την ΕΕ να παράσχει ένα επιπλέον ταμειακό απόθεμα για να διασφαλιστεί έναντι των απειλών του Κρεμλίνου σχετικά με ένα δάνειο 210 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία χρησιμοποιώντας ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με έγγραφα που έλαβε το POLITICO.

Το ταμειακό απόθεμα αποτελεί μέρος μιας σειράς αλλαγών που θέλει να κάνει η βελγική κυβέρνηση στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θα χρηματοδοτηθεί με την αξιοποίηση 185 δισεκατομμυρίων ευρώ από παγωμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει το χρηματοπιστωτικό αποθετήριο Euroclear με έδρα τις Βρυξέλλες. Τα υπόλοιπα 25 δισεκατομμύρια ευρώ θα προέλθουν από άλλα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, που βρίσκονται σε ιδιωτικούς τραπεζικούς λογαριασμούς σε όλη την Ένωση – κυρίως στη Γαλλία.

Η νέα απαίτηση του Βελγίου έχει σχεδιαστεί για να δώσει στην Euroclear μεγαλύτερη οικονομική ισχύ για να αντισταθεί στα ρωσικά αντίποινα.

Αυτό το «μαξιλάρι» θα προστεθεί στις οικονομικές εγγυήσεις που θα παρέχουν οι χώρες της ΕΕ έναντι του δανείου των 210 δισεκατομμυρίων ευρώ για να προστατεύσουν το Βέλγιο από την αποπληρωμή του πλήρους ποσού σε περίπτωση που το Κρεμλίνο ανακτήσει τα χρήματα.

Στη λίστα τροπολογιών του προς την Επιτροπή, το Βέλγιο πρότεινε ακόμη και την αύξηση των εγγυήσεων για την κάλυψη πιθανών νομικών διαφορών και διακανονισμών – μια ιδέα στην οποία αντιτίθενται πολλές κυβερνήσεις.

Τα αιτήματα του Βελγίου έρχονται καθώς οι ηγέτες της ΕΕ ετοιμάζονται να μεταβούν στις Βρυξέλλες στις 18 Δεκεμβρίου για να προσπαθήσουν να διασφαλίσουν την ικανότητα της Ουκρανίας να χρηματοδοτήσει την άμυνά της έναντι της Ρωσίας. Όπως έχουν τα πράγματα, το πολεμικό σεντούκι του Κιέβου θα αδειάσει τον Απρίλιο. Η μη χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση του δανείου θα ανάγκαζε τις πρωτεύουσες της ΕΕ να βάλουν τα χέρια στις τσέπες τους για να κρατήσουν την Ουκρανία στην επιφάνεια. Αλλά πολλές χώρες είναι πολιτικά αντίθετες στη μετατόπιση του βάρους στους φορολογούμενους της ΕΕ.

Το Βέλγιο είναι το κύριο εμπόδιο στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας χρησιμοποιώντας τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, εν μέσω φόβων ότι θα κληθεί να αποπληρώσει το πλήρες ποσό εάν η Μόσχα καταφέρει να ανακτήσει τα χρήματά της.

Στη λίστα των προτεινόμενων αλλαγών, το Βέλγιο ζήτησε από την ΕΕ να διαθέσει ένα απροσδιόριστο χρηματικό ποσό για την προστασία της Euroclear από τον κίνδυνο ρωσικών αντιποίνων. Ανέφερε ότι το δίχτυ ασφαλείας θα λαμβάνει υπόψη «το αυξημένο κόστος που ενδέχεται να υποστεί η Euroclear (π.χ. δικαστικά έξοδα για την άμυνα κατά των αντιποίνων)» και θα αντισταθμίζει την απώλεια εσόδων.

Σύμφωνα με το έγγραφο, το επιπλέον ταμειακό απόθεμα θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από τα απροσδόκητα κέρδη που εισπράττει η Euroclear σε τόκους από έναν καταθετικό λογαριασμό στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπου βρίσκονται επί του παρόντος τα χρήματα που έχουν εγκριθεί από το Κρεμλίνο. Τα έσοδα ανήλθαν σε 4 δισεκατομμύρια ευρώ πέρυσι.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των εσόδων διοχετεύεται επί του παρόντος στην Ουκρανία για την αποπληρωμή ενός δανείου 45 δισεκατομμυρίων ευρώ από τις χώρες της G7, με την Euroclear να διατηρεί ένα απόθεμα 10% για την κάλυψη νομικών κινδύνων. Προκειμένου να προστατεύσει καλύτερα την Euroclear, το Βέλγιο θέλει να αυξήσει αυτό το όριο τα επόμενα χρόνια.

