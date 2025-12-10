Το AfD απαντά στον Τραμπ περί «πολιτισμικής διαγραφής» με κάλεσμα για εθνικιστική αναβίωση στην Ευρώπη

Το ακροδεξιό κόμμα της Γερμανίας, Alternative für Deutschland (AfD), απάντησε στους ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει «πολιτισμική διαγραφή», λέγοντας ότι υποστηρίζει τις προσπάθειες για μια εθνικιστική αναβίωση στην ήπειρο – αλλά άλλα εθνικιστικά κόμματα στην ΕΕ είναι πολύ πιο επιφυλακτικά.

«Το AfD αγωνίζεται μαζί με τους διεθνείς φίλους του για μια συντηρητική αναγέννηση», δήλωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος εξωτερικής πολιτικής του κόμματος, Markus Frohnmaier, προσθέτοντας ότι θα συναντηθεί με τους Ρεπουμπλικάνους της Maga στην Ουάσινγκτον και τη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα.

Το αντιμεταναστευτικό κόμμα, το οποίο προηγείται στις εθνικές δημοσκοπήσεις, «οικοδομεί ισχυρές συνεργασίες με εκείνες τις δυνάμεις που υποστηρίζουν την εθνική κυριαρχία, την πολιτιστική ταυτότητα και τις ρεαλιστικές πολιτικές ασφάλειας και μετανάστευσης», δήλωσε ο Frohnmaier στο AFP.

Τα σχόλιά του ακολούθησαν τη δημοσίευση την Παρασκευή της τελευταίας στρατηγικής εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, στην οποία η κυβέρνηση Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με πολιτισμική κατάρρευση λόγω της μετανάστευσης και της ένταξης στην ΕΕ και υποσχέθηκε σιωπηρή υποστήριξη στα ακροδεξιά κόμματα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκτεινε την ανάλυση σε συνέντευξή του την Τρίτη, περιγράφοντας την Ευρώπη ως «αδύναμη» και «σε αποσύνθεση» και ισχυριζόμενος ότι «καταστρέφει τον εαυτό της» μέσω της μετανάστευσης και αποκαλώντας ορισμένους ανώνυμους Ευρωπαίους ηγέτες «πραγματικά ηλίθιους».

Το έγγραφο στρατηγικής ανέφερε ότι αρκετές χώρες της ΕΕ κινδύνευαν να γίνουν «κατά πλειοψηφία μη ευρωπαϊκές» μέσα σε δεκαετίες, κατηγορώντας την ΕΕ ότι «υπονομεύει την πολιτική ελευθερία και κυριαρχία», λογοκρίνει την ελευθερία του λόγου και «καταστέλλει την πολιτική αντιπολίτευση».

Η πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στην ΕΕ θα επικεντρωθεί επομένως στην «καλλιέργεια αντίστασης στην τρέχουσα πορεία της Ευρώπης εντός των ευρωπαϊκών εθνών», ανέφερε το έγγραφο, χαιρετίζοντας την «αυξανόμενη επιρροή των πατριωτικών ευρωπαϊκών κομμάτων» ως «λόγο μεγάλης αισιοδοξίας».

Ακροδεξιά κόμματα όπως το AfD, ο Εθνικός Συναγερμός (RN) στη Γαλλία και το Vox της Ισπανίας έχουν χτίσει τις προεκλογικές τους εκστρατείες γύρω από την επίθεση στην υποτιθέμενη υπέρβαση της ΕΕ και την υπερβολική μετανάστευση από χώρες εκτός ΕΕ, επαναλαμβάνοντας μερικές φορές τη θεωρία συνωμοσίας της «μεγάλης αντικατάστασης».

Το AfD ειδικότερα έχει επιδιώξει ενεργά στενότερους δεσμούς με το κίνημα Make America Great Again του Τραμπ. Η Άννα Παυλίνα Λούνα, βουλευτής των Ρεπουμπλικάνων από τη Φλόριντα, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι ανέμενε να φιλοξενήσει περίπου 40 πολιτικούς του AfD στις ΗΠΑ.

Ο συν-ηγέτης του AfD, Τίνο Χρουπάλα, παρευρέθηκε στην δεύτερη ορκωμοσία του Τραμπ τον Ιανουάριο και ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας Έλον Μασκ, ένας σημαντικός δωρητής του Τραμπ, έκανε προεκλογική εκστρατεία εκ μέρους της υποψηφίου του AfD, Άλις Βαιντέλ, πριν από τις γερμανικές εκλογές τον Φεβρουάριο.

Ωστόσο, άλλα εθνικιστικά κόμματα ήταν πιο επιφυλακτικά, γνωρίζοντας τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι ο Τραμπ είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής στην Ευρώπη. Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι – συμπεριλαμβανομένων πολλών ακροδεξιών ψηφοφόρων – θεωρούν τον πρόεδρο των ΗΠΑ κίνδυνο για την ΕΕ και θέλουν ένα ισχυρότερο μπλοκ.

Οι αναλυτές έχουν από καιρό επισημάνει τη δύσκολη πρόκληση που θέτουν οι πολιτικές του Τραμπ στους εθνικιστές στην ΕΕ: ενώ μπορεί να συμφωνούν με ορισμένους από αυτούς κατ’ αρχήν, το Maga είναι «πρώτα η Αμερική» – ενώ αυτοί είναι «πρώτα η Γαλλία», «πρώτα η Γερμανία» ή «πρώτα η Ισπανία».

Ακόμα και η ανελεύθερη κυβέρνηση της Ουγγαρίας, η πιο ανατρεπτική εθνικιστική δύναμη της ΕΕ, έχει αποφύγει να σχολιάσει άμεσα τη νέα στρατηγική των ΗΠΑ, αν και ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Πίτερ Σίγιαρτο, δήλωσε ότι «εργάζεται πάνω σε μια πατριωτική επανάσταση για να κάνει την Ευρώπη ξανά μεγάλη».

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, της οποίας το κόμμα Αδελφοί της Ιταλίας έχει μεταφασιστικές ρίζες και η οποία εδώ και καιρό διατυμπανίζει τις ιδεολογικές της συγγένειες με το στρατόπεδο Maga του Τραμπ, έχει δηλώσει ότι απλώς δεν βλέπει «καμία ρωγμή» στη διατλαντική σχέση.

Ενώ συμμερίζεται σε γενικές γραμμές το όραμα του Τραμπ για τη μετανάστευση και την ΕΕ, ο Ζορντάν Μπαρντελά δήλωσε στην Daily Telegraph: «Είμαι Γάλλος, επομένως δεν είμαι ευχαριστημένος με την υποτέλεια και δεν χρειάζομαι έναν μεγάλο αδελφό όπως ο Τραμπ για να σκεφτεί την τύχη της χώρας μου».

Στο BBC, πρόσθεσε: «Είναι αλήθεια ότι η μαζική μετανάστευση και η χαλαρότητα των ηγετών μας… διαταράσσουν σήμερα την ισορροπία δυνάμεων των ευρωπαϊκών κοινωνιών». Αλλά ο Εθνικός Συναγερμός μέχρι στιγμής ήταν πολύ επιφυλακτικό στην προσπάθεια καλλιέργειας επαφών με το Μaga με τον τρόπο που το έκανε το AfD.

Ο Μπαρντελά έχει κατηγορήσει στο παρελθόν τις ΗΠΑ για «οικονομικό πόλεμο» και έχει πει ότι ο Τραμπ ήταν «καλός για τους Αμερικανούς, αλλά κακός για τους Ευρωπαίους».

