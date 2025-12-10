Ο Σαρκοζί περιγράφει τις… 20 μέρες της φυλάκισής του: Ο «γκρίζος κόσμος», η λαστιχένια μπαγκέτα και η… συμπάθεια στη Λε Πεν

Ο Νικολά Σαρκοζί κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι 20 μέρες που πέρασε στη φυλακή ήταν αρκετές ώστε να γράψει το «Ημερολόγιο ενός Κρατουμένου», το βιβλίο του για την εμπειρία του.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας περιέγραψε τη φυλακή ως έναν θορυβώδη, σκληρό, «γκρίζο» κόσμο «απάνθρωπης βίας» στο βιβλίό του που κυκλοφόρησε σήμερα, Τετάρτη, και στο οποίο δίνει επίσης πολιτικές συμβουλές για το πώς το συντηρητικό κόμμα του θα πρέπει να απευθυνθεί στους ακροδεξιούς ψηφοφόρους.

Στο «Ημερολόγιο ενός Κρατουμένου», ο 70χρονος Σαρκοζί λέει ότι η δική του σκληρή στάση απέναντι στο έγκλημα απέκτησε μια νέα διάσταση καθώς αφηγείται την ασυνήθιστη τροπή που πήρε η ζωή του αφού κρίθηκε ένοχος για εγκληματική σύμπραξη στη χρηματοδότηση της νικηφόρας εκστρατείας του το 2007 με χρήματα από τη Λιβύη.

Το δικαστήριο τον καταδίκασε τον Σεπτέμβριο σε πέντε χρόνια φυλάκιση, απόφαση στην οποία έχει ασκήσει έφεση. Αφέθηκε ελεύθερος υπό δικαστική επιτήρηση μετά από 20 ημέρες πίσω από τα κάγκελα.

Το βιβλίο προσφέρει μια σπάνια ματιά στο Παρίσι, στη φυλακή La Santé, όπου ο Σαρκοζί κρατήθηκε σε απομόνωση και μακριά από άλλους κρατούμενους για λόγους ασφαλείας. Η μοναξιά του διακοπτόταν μόνο από τις τακτικές επισκέψεις της συζύγου του, της πρώην σούπερ μοντέλου και νυν τραγουδίστριας Κάρλα Μπρούνι-Σαρκοζί, και των δικηγόρων του.

Ο Σαρκοζί έγραψε ότι το κελί του έμοιαζε με «φθηνό ξενοδοχείο, εκτός από τη θωρακισμένη πόρτα και τα κάγκελα», με σκληρό στρώμα, πλαστικό μαξιλάρι και ντους που έβγαζε μόνο μια λεπτή ροή νερού. Περιέγραψε ακόμη τον «εκκωφαντικό θόρυβο» της φυλακής.

Ανοίγοντας το παράθυρο την πρώτη του μέρα στη φυλακή, άκουσε έναν κρατούμενο που «χτυπούσε ασταμάτητα τα κάγκελα του κελιού του με ένα μεταλλικό αντικείμενο».

«Η ατμόσφαιρα ήταν απειλητική. Καλώς ήρθες στην κόλαση!»

Ο Σαρκοζί είπε ότι αρνήθηκε τα γεύματα που σερβίρονταν σε μικρά πλαστικά δισκάκια μαζί με μια «λαστιχένια, μουσκεμένη μπαγκέτα», η μυρωδιά τους, έγραψε, τον ανακάτευε. Αντ’ αυτού έτρωγε γαλακτοκομικά και μπάρες δημητριακών. Επιτρεπόταν να περνά μία ώρα την ημέρα σε μια μικρή αίθουσα γυμναστικής, όπου χρησιμοποιούσε κυρίως έναν απλό διάδρομο.

Ο Σαρκοζί λέει ότι ενημερώθηκε για διάφορα βίαια περιστατικά που συνέβησαν όσο βρισκόταν εκεί, τα οποία χαρακτήρισε «έναν εφιάλτη».

«Η πιο απάνθρωπη βία ήταν η καθημερινή πραγματικότητα αυτού του μέρους», έγραψε, θέτοντας ερωτήματα για το κατά πόσο το σωφρονιστικό σύστημα μπορεί να επανεντάξει τους ανθρώπους όταν εκτίσουν την ποινή τους.

Ο Σαρκοζί, γνωστός για τη σκληρή ρητορική του σχετικά με την τιμωρία των εγκληματιών, είπε ότι υποσχέθηκε στον εαυτό του πως «μετά την αποφυλάκισή μου, τα σχόλιά μου θα είναι πιο αναλυτικά και πιο προσεκτικά από όσα είχα εκφράσει παλαιότερα για όλα αυτά τα θέματα».

Πολιτικές τοποθετήσεις

Πέρα από την περιγραφή της ζωής στη φυλακή, ο Σαρκοζί χρησιμοποίησε το βιβλίο για να δώσει στρατηγικές πολιτικές συμβουλές στο συντηρητικό κόμμα των Ρεπουμπλικανών και αποκάλυψε ότι μίλησε τηλεφωνικά από τη φυλακή με τη Μαρίν Λε Πεν, άλλοτε σκληρή αντίπαλό του.

Η Λε Πεν και το κόμμα της, ο Εθνικός Συναγερμός, «δεν αποτελούν κίνδυνο για τη Δημοκρατία», έγραψε. «Δεν μοιραζόμαστε τις ίδιες ιδέες στην οικονομική πολιτική, δεν μοιραζόμαστε την ίδια ιστορία… και σημειώνω ότι μπορεί ακόμη να υπάρχουν κάποια προβληματικά πρόσωπα ανάμεσά τους. Όμως εκπροσωπούν τόσο μεγάλο μέρος των Γάλλων, σέβονται τα εκλογικά αποτελέσματα και συμμετέχουν στη λειτουργία της δημοκρατίας μας».

Ο Σαρκοζί υποστήριξε ότι η ανασυγκρότηση του αποδυναμωμένου κόμματός του «μπορεί να επιτευχθεί μόνο με το ευρύτερο δυνατό πνεύμα ενότητας».

Τα τελευταία χρόνια, το κόμμα έχει απομακρυνθεί από την επί δεκαετίες θέση ότι κάθε εκλογική στρατηγική πρέπει να στοχεύει στον περιορισμό της ακροδεξιάς, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει να χαθεί μια περιφέρεια από άλλον υποψήφιο.

Παρόλα αυτά, ο πολιτικός αναλυτής Ρολάν Καϊρόλ είπε ότι τα σχόλια του Σαρκοζί έπεσαν σαν «κεραυνός» πάνω στην πάγια θέση των Γάλλων συντηρητικών ότι ο Εθνικός Συναγερμός δεν «μοιράζεται τις ίδιες αξίες» και ότι «καμιά εκλογική συμμαχία δεν είναι δυνατή» με την ακροδεξιά.

Ο πρώην πρόεδρος (2007–2012) έχει αποσυρθεί εδώ και χρόνια από την ενεργή πολιτική, αλλά παραμένει πολύ επιδραστικός, ειδικά στους συντηρητικούς κύκλους.

Έπειτα από τα σχόλιά του, τα κορυφαία στελέχη των Ρεπουμπλικανών απέφυγαν να ζητήσουν οποιαδήποτε επίσημη συνεργασία με τον Εθνικό Συναγερμό. Αντ’ αυτού, τόνισαν ότι θέλουν να εστιάσουν σε τρόπους ώστε οι ακροδεξιοί ψηφοφόροι να στραφούν στους συντηρητικούς υποψηφίους.

Τεταμένες σχέσεις με τον Μακρόν

Ο Σαρκοζί αναφέρθηκε επίσης στην πρώην φιλική του σχέση με τον κεντρώο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Οι δυο τους συναντήθηκαν στο προεδρικό μέγαρο λίγες ημέρες πριν ο Σαρκοζί μπει στη φυλακή.

Σύμφωνα με τον Σαρκοζί, ο Μακρόν εξέφρασε ανησυχίες για την ασφάλειά του στη La Santé και του πρότεινε να μεταφερθεί σε άλλη εγκατάσταση, κάτι που εκείνος αρνήθηκε. Αντ’ αυτού, δύο αστυνομικοί τοποθετήθηκαν στο διπλανό κελί για να τον προστατεύουν όλο το εικοσιτετράωρο.

Ο Σαρκοζί είπε ότι έχασε την εμπιστοσύνη του στον Μακρόν αφότου ο πρόεδρος δεν παρενέβη για να αποτρέψει την αφαίρεση του παράσημου της Λεγεώνας της Τιμής τον Ιούνιο.

Τον περασμένο μήνα, ο Σαρκοζί καταδικάστηκε για παράνομη χρηματοδότηση της εκστρατείας του για την επανεκλογή του το 2012, πλήγμα για την υστεροφημία του. Καταδικάστηκε σε έναν χρόνο φυλάκιση, ο μισός με αναστολή, τον οποίο τώρα μπορεί να εκτίσει στο σπίτι του με ηλεκτρονικό βραχιόλι ή άλλους όρους που θα ορίσει δικαστής.

Πέρυσι, το ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας επικύρωσε απόφαση δευτεροβάθμιου δικαστηρίου που είχε κρίνει τον Σαρκοζί ένοχο για απόπειρα δωροδοκίας δικαστικού λειτουργού με αντάλλαγμα πληροφορίες για νομικές διαδικασίες που τον αφορούσαν.

(Πηγή: ΑΡ)

