Καλωσήλθατε στο… 1984: Ιστορικό 5ετίας στα social media για να μπει κάποιος στις ΗΠΑ θα ζητά η κυβέρνηση Τραμπ

Σε μια ιδέα βγαλμένη από τα πιο δυστοπικά μυθιστορήματα επιστημονικής φαντασίας, η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να απαιτήσει από όλους τους ξένους τουρίστες να παρέχουν το ιστορικό των social media των τελευταίων πέντε ετών για να εισέλθουν στις ΗΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη στο Ομοσπονδιακό Μητρώο.

Τα δεδομένα θα είναι «υποχρεωτικά» για τους νεοεισερχόμενους στις ΗΠΑ, ανεξάρτητα από το αν εισέρχονται από χώρες που απαιτούν βίζα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας. Οι κάτοικοι της Βρετανίας και της Γερμανίας συγκαταλέγονται μεταξύ των χωρών από τις οποίες οι επισκέπτες δεν χρειάζονται βίζα για να επισκεφθούν τις ΗΠΑ, γεγονός που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα μπορούσε να προσθέσει ένα επιπλέον εμπόδιο για τους ταξιδιώτες.

Οι Βρετανοί πολίτες και οι πολίτες άλλων χωρών που εξαιρούνται μπορούν επί του παρόντος να συμπληρώσουν το «Ηλεκτρονικό Σύστημα για Άδειες Ταξιδιού» αντί να αποκτήσουν βίζα. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αυξήσει τους περιορισμούς για τα άτομα που εισέρχονται στις ΗΠΑ, και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ διεξήγαγε μια εκστρατεία που επικεντρώθηκε στην καταστολή της μετανάστευσης.

Εκτός από το ιστορικό των κοινωνικών μέσων, η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων θα προσθέσει και άλλα νέα πεδία συλλογής δεδομένων, όπως διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμούς τηλεφώνου που έχουν χρησιμοποιηθεί τα τελευταία πέντε χρόνια, καθώς και τις διευθύνσεις και τα ονόματα των μελών της οικογένειας, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Το αμερικανικό κοινό έχει 60 ημέρες για να υποβάλει σχόλια σχετικά με την πρόταση.

Οι ΗΠΑ θα φιλοξενήσουν το επόμενο έτος τo Mundial της FIFA, το οποίο αναμένεται να προσελκύσει οπαδούς από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου της Βρετανίας και άλλων χωρών όπου οι επισκέπτες δεν χρειάζονται βίζα. Τον Ιούνιο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι απαιτεί από τα άτομα που αιτούνται συγκεκριμένους τύπους βίζας για να εισέλθουν στις ΗΠΑ να αλλάξουν τα προφίλ τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε δημόσια.

Η Electronic Frontier Foundation, μια ομάδα υπεράσπισης δικαιωμάτων, είχε χαρακτηρίσει αυτή την κίνηση άνευ προηγουμένου και δήλωσε ότι ο είχε ως στόχο «την παρακολούθηση και την καταστολή της δραστηριότητας των ξένων φοιτητών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης». Την περασμένη εβδομάδα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι θα επεκτείνει την «επιθεώρηση της διαδικτυακής παρουσίας» ώστε να συμπεριλάβει τους αιτούντες βίζα H-1B και τα εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους.

Από την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία τον Ιανουάριο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει επίσης επιδιώξει την ανάκληση της βίζας ατόμων που διαμαρτύρονται στις ΗΠΑ για τον πόλεμο στη Γάζα. Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε επίσης σχέδια για την καταστολή διαφόρων μορφών νόμιμης μετανάστευσης, μετά την σύλληψη ενός Αφγανού υπηκόου ως ύποπτου για τη δολοφονία δύο μελών της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον τον περασμένο μήνα. Ο ύποπτος έχει δηλώσει αθώος.

Διαβάστε επίσης:

Jubilant Sykes: Σοκ από την άγρια δολοφονία του γνωστού τραγουδιστή της όπερας – Μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου, συνελήφθη ο γιος του (videos)

Φλόριντα: Εκτελέστηκε θανατοποινίτης μετά από 36 χρόνια στη φυλακή – Το άγριο έγκλημα και τα τελευταία του λόγια

Ουκρανία: Γιατί ο Ζελένσκι υπαναχώρησε στην απαίτηση Τραμπ για εκλογές – Το σύνταγμα και οι «εγγυήσεις»