10.12.2025
ΜΟΥΣΙΚΗ

10.12.2025 11:10

Jubilant Sykes: Σοκ από την άγρια δολοφονία του γνωστού τραγουδιστή της όπερας – Μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου, συνελήφθη ο γιος του (videos)

10.12.2025 11:10
jubilant22new
@wikipedia

Ο Jubilant Sykes ένα από τα πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπα της όπερας στις ΗΠΑ, βρέθηκε νεκρός μέσα στο ίδιο του το σπίτι στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Αμερική.

Ο διεθνώς γνωστός και υποψήφιος για Grammy τραγουδιστής, Sykes, μαχαιρώθηκε θανάσιμα, με τον ενήλικο γιο του να συλλαμβάνεται επί τόπου ως ύποπτος για ανθρωποκτονία.

Ο 71χρονος Sykes βαρύτονος εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος μέσα στο σπίτι του στη Delaware Avenue, στη γειτονιά Pico, αργά το βράδυ της Δευτέρας. Η σύζυγός του τηλεφώνησε στο 911 περίπου στις 9:19 μ.μ. και ανέφερε ότι είχε γίνει μάρτυρας επίθεσης στην οποία εμπλεκόταν ο γιος τους, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν μέσα στο σπίτι, όπου βρήκαν τον Sykes με εκτεταμένα τραύματα, όπως δήλωσαν οι αρχές. Λίγο αργότερα, διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο 31χρονος Micah Sykes, γιος του θύματος, συνελήφθη μέσα στην κατοικία.

Ο γιος -για τον οποίο, όπως ανέφεραν γείτονες και αστυνομικοί, υπήρχε ιστορικό ψυχικής ασθένειας- οδηγήθηκε στη φυλακή κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία, ενώ η Εισαγγελία της Κομητείας του Λος Άντζελες θα εξετάσει την απαγγελία κατηγοριών.

«Με βάση την προκαταρκτική έρευνα, οι ντετέκτιβ πιστεύουν ότι επρόκειτο για ένα μεμονωμένο περιστατικό εντός της οικίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι η έρευνα παραμένει ενεργή.

Ο θάνατος του Sykes προκάλεσε σοκ στη τοπική κοινότητα. «Είναι απλώς καταστροφικό. Απίστευτο», είπε στη New York Post ένας μακροχρόνιος γείτονας του Sykes.

Ο γείτονας, που μένει επί 20 χρόνια σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας του τραγουδιστή, τον περιέγραψε ως «cool άτομο», προσθέτοντας πως «ο Jubilant δεν ήταν ο τύπος που θα μάλωνε».

Ο Micah Sykes ζούσε με τους γονείς του, αλλά περνούσε τον περισσότερο χρόνο στο γκαράζ και συχνά έβαζε πολύ δυνατά μουσική, σύμφωνα με τον ίδιο γείτονα. «Ήταν λίγο περίεργος», είπε για τον γιο τραγουδιστή – ο μόνος από τα παιδιά του Sykes που ζούσε πλέον στο σπίτι.

«Με είχαν προειδοποιήσει ότι ίσως να ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλλά περισσότερο έμοιαζε σαν να μην ήταν ψυχικά εκεί», συμπλήρωσε.

Σε μια περίπτωση, δείχνοντας τον δρόμο, είπε: «Ήταν ξαπλωμένος εκεί στο έδαφος ένα βράδυ, κοιμόταν. Κάτι, κάτι δεν ήταν σωστό. Αλλά κι εκείνος [ο Jubilant] με είχε προειδοποιήσει γι’ αυτό».

Ο γείτονας πρόσθεσε πως είχε βρει εκείνη την προειδοποίηση παράξενη. «Ήμουν σε φάση, γιατί να μου το λέει αυτό; Αλλά η συμπεριφορά του ήταν λίγο διαφορετική».

Η είδηση του θανάτου συγκλόνισε και την Calvary Baptist Church, όπου ο Sykes και η οικογένειά του διατηρούσαν δεσμούς δεκαετιών.

«Είναι τόσο γνωστός παντού. Ο κόσμος με παίρνει τώρα τηλέφωνο και κλαίει», είπε η Pam Forbes Clayton, μέλος της εκκλησίας.

Εξήγησε ότι ο Sykes διατηρούσε στενούς δεσμούς με τις ρίζες του παρά τη διεθνή του καριέρα: «Αυτό είναι το σπίτι που είχαν η μητέρα και ο πατέρας του, και μετακόμισαν εκεί και το επισκεύασαν και έκαναν τα πάντα. Έμειναν στην κοινότητα. Έκανε πράγματα σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν ξέχασε ποτέ από πού προέρχεται».

Για την εκκλησία, ο Sykes ήταν κάτι πολύ περισσότερο από μια παγκόσμια φωνή: «Ο Jubilant είχε αυτήν την ευλογημένη φωνή», είπε.

