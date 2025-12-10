Φλόριντα: Εκτελέστηκε θανατοποινίτης μετά από 36 χρόνια στη φυλακή – Το άγριο έγκλημα και τα τελευταία του λόγια

Πενηνταοκτάχρονος καταδικασμένος στην εσχάτη των ποινών για τον φόνο τριαντατριάχρονης το 1989 εκτελέστηκε χθες Τρίτη στη Φλόριντα, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ.

Η εκτέλεση, που έγινε με θανατηφόρο ενέσιμο διάλυμα, ήταν η 45η της χρονιάς στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων 18 στη συγκεκριμένη πολιτεία.

It only took 35+ years, but justice has finally been served for Tressa Pettibone. Thinking of my longtime friend Blythe Pettibone Thompson and her dad, Kevin Pettibone. https://t.co/ADXZDZlUw1 — Jeremy Pate  (@jeremypate) December 10, 2025

Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό από το 2010, όταν είχαν γίνει 46.

Είναι ωστόσο προγραμματισμένες άλλες τρεις ως το τέλος του 2025.

Η άγρια δολοφονία και οι τελευταίες στιγμές

Ο Μαρκ Τζέραλντς είχε κριθεί ένοχος στη δίκη για τον φόνο μητέρας. Η Τρέσα Πέτιμποουν είχε βρεθεί ξυλοκοπημένη και μαχαιρωμένη μέχρι θανάτου μέσα στο σπίτι της από τον γιο της, οκτώ ετών, όταν επέστρεψε από το σχολείο.

Όταν ρωτήθηκε αν είχε κάποια τελευταία λόγια, ο Τζέραλντς απευθύνθηκε σε κάποιον ονομαστικά, αλλά το όνομα δεν ακουγόταν. Είπε: «Λυπάμαι που μου έλειψες». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Σε αγαπούσα κάθε μέρα».

El estado de Florida ejecutó este martes a Mark Allen Geralds, condenado por un asesinato, con lo que elevó su récord anual a 18 ejecuciones desde la reinstauración de la pena de muerte en 1976.



Florida no había aplicado la pena capital a más de ocho personas en un mismo año… pic.twitter.com/aOt5b5Tz1u December 10, 2025

Μόλις τα ναρκωτικά άρχισαν να ρέουν, πήρε περίπου δώδεκα βαθιές ανάσες. Το σώμα του έτρεμε και συσπάστηκε, το στόμα του ανοιγόκλεινε. Μέσα σε τρία ή τέσσερα λεπτά, ο Τζέραλντς ακινητοποιήθηκε. Ο Τζέραλντς αρνήθηκε ένα τελευταίο γεύμα.

ΗΠΑ και θανατική ποινή

Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι εκτελέσεις στις ΗΠΑ φέτος έγιναν με θανατηφόρα ενέσιμα διαλύματα — 37 μέχρι στιγμής το 2025.

Άλλες πέντε έγιναν με πρόκληση ασφυξίας διά της εισπνοής αζώτου, μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο στην Αλαμπάμα το 2024 και χαρακτηρίζεται από ειδικούς του ΟΗΕ μορφή «βασανιστηρίου». Τρεις έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα· πριν από φέτος, η μέθοδος αυτή είχε να χρησιμοποιηθεί στη χώρα από το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις –Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια– εφαρμόζεται μορατόριουμ στην εφαρμογή της δυνάμει αποφάσεων των κυβερνητών τους.

