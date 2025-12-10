Αυστραλία: Αυστηρή απαγόρευση social media για ανήλικους κάτω των 16 – Πρώτη χώρα στον κόσμο με τόσο σκληρά μέτρα – Το παράδοξο με το ROBLOX

Η Αυστραλία έγινε την Τετάρτη η πρώτη χώρα στον κόσμο που προχώρησε σε πλήρη απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 16 ετών, σε μια πρωτοβουλία που ήδη προκαλεί διεθνή συζήτηση και παρακολουθείται στενά από κυβερνήσεις και τεχνολογικούς κολοσσούς.

Η απαγόρευση αφορά δέκα μεγάλες πλατφόρμες: Instagram, Facebook, Threads, Snapchat, YouTube, TikTok, Kick, Reddit, Twitch και X. Οι εταιρείες δηλώνουν πως θα συμμορφωθούν, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες επαλήθευσης ηλικίας, αν και αμφισβητούν κατά πόσο το μέτρο θα αυξήσει πραγματικά την ασφάλεια των ανηλίκων.

Αλμπανέζι: «Οι οικογένειες παίρνουν πίσω τον έλεγχο από τις big tech»

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Άντονι Αλμπανέζι, χαρακτήρισε την ημέρα εφαρμογής της απαγόρευσης ως «περήφανη» για τις αυστραλιανές οικογένειες.

«Οι γονείς αποκτούν μεγαλύτερη ηρεμία και τα παιδιά το δικαίωμα να είναι παιδιά», δήλωσε, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η εφαρμογή του μέτρου «δεν θα είναι απλή».

Σύμφωνα με τον νόμο, οι πλατφόρμες πρέπει να αποδεικνύουν ότι λαμβάνουν «εύλογα μέτρα» για να εντοπίζουν και να απενεργοποιούν λογαριασμούς κάτω των 16 ετών. Η μη συμμόρφωση μπορεί να επιφέρει πρόστιμα έως και 49,5 εκατομμύρια αυστραλιανά δολάρια (περίπου 27,7 εκατ. ευρώ).

Οι πλατφόρμες που εξαιρούνται — Το παράδοξο με το Roblox

Από την απαγόρευση εξαιρούνται ορισμένες δημοφιλείς υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων οι Discord, GitHub, Google Classroom, LEGO Play, Messenger, Pinterest, Roblox, Steam, WhatsApp και YouTube Kids.

Η εξαίρεση του Roblox έχει προκαλέσει αντιδράσεις, μετά από πρόσφατες καταγγελίες για ενήλικους θηρευτές που δρούσαν μέσα στο παιχνίδι.

Η κυβέρνηση εξηγεί πως η εταιρεία δεσμεύτηκε να εφαρμόσει νέους, αυστηρούς μηχανισμούς ηλικιακής επαλήθευσης από τον τρέχοντα μήνα.

Πώς θα γίνεται η επαλήθευση ηλικίας — Αντιδράσεις για την ιδιωτικότητα

Οι εταιρείες θα χρησιμοποιούν:

live βίντεο selfie,

email,

επίσημα έγγραφα

για να επιβεβαιώνουν την ηλικία των χρηστών.

Η μέθοδος με το βίντεο selfie φαίνεται να είναι η πιο δημοφιλής, σύμφωνα με την εταιρεία Yoti.

Κάποιοι ενήλικοι χρήστες εκφράζουν ανησυχίες πως θα χρειαστεί και οι ίδιοι να «αποδείξουν» την ηλικία τους, αλλά η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι διαδικασίες μπορούν να γίνουν χωρίς παραβίαση της ιδιωτικότητας.

Δεν προβλέπονται κυρώσεις για παιδιά ή γονείς που θα παρακάμψουν την απαγόρευση.

Στόχος: περισσότερος πραγματικός χρόνος και λιγότερη εξάρτηση

Η κυβέρνηση δηλώνει πως μέρος του σκοπού είναι να ενθαρρύνει τα παιδιά να επενδύουν περισσότερο χρόνο εκτός οθόνης. Οι αρχές θα αξιολογήσουν:

αν κοιμούνται περισσότερο,

αν κοινωνικοποιούνται περισσότερο,

αν διαβάζουν,

αν συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες,

αν μειώνεται η χρήση αντικαταθλιπτικών.

Την ίδια ώρα, οι ειδικοί προειδοποιούν για πιθανά ανεπιθύμητα αποτελέσματα, όπως η μετακίνηση των ανηλίκων σε πιο επικίνδυνες διαδικτυακές περιοχές.

Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ — Τα αποτελέσματα θα δοθούν στη δημοσιότητα

Έξι ερευνητές από το Social Media Lab του Πανεπιστημίου Στάνφορντ θα συνεργαστούν με την Αυστραλιανή Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας για την ανάλυση των επιπτώσεων του μέτρου. Η διαδικασία θα επιβλέπεται από ανεξάρτητη ακαδημαϊκή επιτροπή από ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστραλία.

Το Στάνφορντ δήλωσε πως τα δεδομένα και τα συμπεράσματα θα δημοσιοποιηθούν για να μπορούν να αξιοποιηθούν από κυβερνήσεις ανά τον κόσμο που εξετάζουν αντίστοιχα μέτρα.

