ΚΟΣΜΟΣ

09.12.2025 17:09

Μπόρις Τζόνσον: Ντύθηκε ξωτικό με φτερά… νεράιδας για το πάρτι γενεθλίων της 4χρονης κόρης του

09.12.2025 17:09
Μεταμφιεσμένος σε ξωτικό με φτερά νεράιδας εμφανίστηκε ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Μπόρις Τζόνσον, στo πάρτι γενεθλίων της 4χρονης κόρης του, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του Διαδικτύου.

Στο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, ο Τζόνσον φαίνεται να χορεύει με ενθουσιασμό το δημοφιλές «Cha Cha Slide», στο θεματικό πάρτι «νεράιδες και ξωτικά» της μικρής Ρόμι Τζόνσον.

Σύμφωνα με ανάρτηση της συζύγου του Κάρι στο Instagram, το σκηνικό θύμιζε «ολική, απόλυτη χαοτική διασκέδαση», κάτι που ωστόσο ενθουσίασε τη μικρή εορτάζουσα ενώ την παράσταση έκλεψε ο πρώην πρωθυπουργός με τον χορό του δίπλα στην «Τίνκερμπελ».

«Ένα μεγάλο μπράβο στον υπέροχο άντρα μου, που όχι μόνο ντύθηκε ξωτικό για να κάνει χαρούμενη τη μικρή μας, αλλά προσπάθησε και το cha cha slide για να σηκώσει όλους τους καλεσμένους στην πίστα. Θρύλος», έγραψε χαρακτηριστικά η Κάρι για τον σύζυγό της.

