search
ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 17:18
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.12.2025 16:45

OnlyFans: Οι χώρες που ξόδεψαν τα περισσότερα χρήματα στην πλατφόρμα πορνογραφικού περιεχομένου το 2025 – Η θέση της Ελλάδας

09.12.2025 16:45
onlyfans_0912_1920-1080_2_new
credit: Shutterstock

Γνωστές έγιναν οι «θερμόαιμες» χώρες που ξόδεψαν τα περισσότερα χρήματα στην πλατφόρμα πορνογραφικού περιεχομένου «OnlyFans» το 2025.

Σύμφωνα με τη μελέτη «ONLYFANS WRAPPED 2025» του OnlyGuider, οι πιο πρόσφατες οικονομικές καταθέσεις του «OnlyFans» αποκαλύπτουν μια παγκόσμια αύξηση εσόδων στα 7,2 δισ. δολάρια, από 6,6 δισ. δολάρια το 2024. Πρόκειται για μια ισχυρή άνοδο της τάξης του 9%, όμως η κατανομή αυτών των χρημάτων έχει αλλάξει δραματικά. Παρότι οι ρίζες της πλατφόρμας βρίσκονται στον αγγλόφωνο κόσμο, ο κινητήρας της ανάπτυξης μετατοπίζεται.

Στην κορυφή της λίστας των 20 ευρωπαϊκών χωρών με τα περισσότερα έξοδα στην πλατφόρμα ανά 10.000 πληθυσμού φιγουράρει η… Φινλανδία. Το «σκανδιναβικό μοντέλο» κατανάλωσης παραμένει αήττητο, καθώς η Φινλανδία δεν προηγείται απλώς, αλλά αφήνει όλους τους άλλους πολύ πίσω, με δαπάνες 127.000 δολάρια ανά 10.000 πληθυσμού – σχεδόν 50% υψηλότερη από τις ΗΠΑ.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η απομακρυσμένη βρετανική νήσος Γκέρνσι, με τους πολίτες της να ξοδεύουν πάνω από 8 δολάρια ανά άτομο, με τους πολίτες της Νήσου του Μαν να ακολουθούν, με σχεδόν 8 δολάρια/άτομο.

Η Ελλάδα φαίνεται να μην προτιμά ιδιαίτερα τις υπηρεσίες του OnlyFans, αφού οι Έλληνες έδωσαν περίπου 4,6 δολάρια ανά άτομο για περιεχόμενο της πλατφόρμας το 2025. Γεγονός που κατατάσσει τη χώρα μας στην 18η θέση.

Διαβάστε επίσης:

Η Ουκρανία ετοιμάζει νέο ειρηνευτικό σχέδιο καθώς ο Ζελένσκι αποκλείει το ενδεχόμενο παραχώρησης εδαφών

Και πάλι στο στόχαστρο του Τραμπ δημοσιογράφος του ABC News: «Είσαι τραγική, η πιο ενοχλητική σε όλο τον χώρο»

Χαμάς:  Η δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα δεν μπορεί να ξεκινήσει όσο το Ισραήλ «συνεχίζει τις παραβιάσεις»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kypros-2342
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Κύπρο για φωτογραφίες του Γενικού Ελεγκτή με περούκα – Γιατί μεταμφιέστηκε, έρευνα για τη διαρροή

mporis tzonson xotik – new
ΚΟΣΜΟΣ

Μπόρις Τζόνσον: Ντύθηκε ξωτικό με φτερά… νεράιδας για το πάρτι γενεθλίων της 4χρονης κόρης του

dendro thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δέντρο έπεσε και καταπλάκωσε αυτoκίνητα στη Χαριλάου (Photos)

UG logo
ADVERTORIAL

Η United Group B.V. ολοκληρώνει με επιτυχία την αναχρηματοδότηση ομολόγου ύψους €400 εκατομμυρίων

3
ADVERTORIAL

Χριστουγεννιάτικη μαγεία στην πλατεία Αριστοτέλους με τον Αντώνη Ρέμο – Η εντυπωσιακή συναυλία στη φωταγώγηση του δέντρου από το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο και τη Next Step Media Group

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zouganeli-new
LIFESTYLE

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

marantinis
LIFESTYLE

Μαραντίνης για Χρηστίδου: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει για έρωτα ήταν που παντρεύτηκα» (Video)

bisbikis
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 17:18
kypros-2342
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Κύπρο για φωτογραφίες του Γενικού Ελεγκτή με περούκα – Γιατί μεταμφιέστηκε, έρευνα για τη διαρροή

mporis tzonson xotik – new
ΚΟΣΜΟΣ

Μπόρις Τζόνσον: Ντύθηκε ξωτικό με φτερά… νεράιδας για το πάρτι γενεθλίων της 4χρονης κόρης του

dendro thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δέντρο έπεσε και καταπλάκωσε αυτoκίνητα στη Χαριλάου (Photos)

1 / 3