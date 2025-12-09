OnlyFans: Οι χώρες που ξόδεψαν τα περισσότερα χρήματα στην πλατφόρμα πορνογραφικού περιεχομένου το 2025 – Η θέση της Ελλάδας

Γνωστές έγιναν οι «θερμόαιμες» χώρες που ξόδεψαν τα περισσότερα χρήματα στην πλατφόρμα πορνογραφικού περιεχομένου «OnlyFans» το 2025.

Σύμφωνα με τη μελέτη «ONLYFANS WRAPPED 2025» του OnlyGuider, οι πιο πρόσφατες οικονομικές καταθέσεις του «OnlyFans» αποκαλύπτουν μια παγκόσμια αύξηση εσόδων στα 7,2 δισ. δολάρια, από 6,6 δισ. δολάρια το 2024. Πρόκειται για μια ισχυρή άνοδο της τάξης του 9%, όμως η κατανομή αυτών των χρημάτων έχει αλλάξει δραματικά. Παρότι οι ρίζες της πλατφόρμας βρίσκονται στον αγγλόφωνο κόσμο, ο κινητήρας της ανάπτυξης μετατοπίζεται.

Στην κορυφή της λίστας των 20 ευρωπαϊκών χωρών με τα περισσότερα έξοδα στην πλατφόρμα ανά 10.000 πληθυσμού φιγουράρει η… Φινλανδία. Το «σκανδιναβικό μοντέλο» κατανάλωσης παραμένει αήττητο, καθώς η Φινλανδία δεν προηγείται απλώς, αλλά αφήνει όλους τους άλλους πολύ πίσω, με δαπάνες 127.000 δολάρια ανά 10.000 πληθυσμού – σχεδόν 50% υψηλότερη από τις ΗΠΑ.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η απομακρυσμένη βρετανική νήσος Γκέρνσι, με τους πολίτες της να ξοδεύουν πάνω από 8 δολάρια ανά άτομο, με τους πολίτες της Νήσου του Μαν να ακολουθούν, με σχεδόν 8 δολάρια/άτομο.

Η Ελλάδα φαίνεται να μην προτιμά ιδιαίτερα τις υπηρεσίες του OnlyFans, αφού οι Έλληνες έδωσαν περίπου 4,6 δολάρια ανά άτομο για περιεχόμενο της πλατφόρμας το 2025. Γεγονός που κατατάσσει τη χώρα μας στην 18η θέση.

Διαβάστε επίσης:

Η Ουκρανία ετοιμάζει νέο ειρηνευτικό σχέδιο καθώς ο Ζελένσκι αποκλείει το ενδεχόμενο παραχώρησης εδαφών

Και πάλι στο στόχαστρο του Τραμπ δημοσιογράφος του ABC News: «Είσαι τραγική, η πιο ενοχλητική σε όλο τον χώρο»

Χαμάς: Η δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα δεν μπορεί να ξεκινήσει όσο το Ισραήλ «συνεχίζει τις παραβιάσεις»