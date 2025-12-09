Αυστραλία: Σε ισχύ η απαγόρευση των social media στα παιδιά για πρώτη φορά παγκοσμίως

Η Αυστραλία έγινε η πρώτη χώρα που απαγορεύει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών, μπλοκάροντας την πρόσβαση σε πλατφόρμες όπως το TikTok, το YouTube της Alphabet, το Instagram και το Facebook της Meta από τα μεσάνυχτα.

Δέκα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διατάχθηκαν να μπλοκάρουν τα παιδιά από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν πρόστιμα έως και 49,5 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας βάσει του νέου νόμου, ο οποίος προκάλεσε κριτική από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και υποστηρικτές της ελευθερίας του λόγου, αλλά έγινε δεκτός με ικανοποίηση από γονείς και υποστηρικτές των παιδιών.

Η απαγόρευση παρακολουθείται στενά από άλλες χώρες που εξετάζουν παρόμοια μέτρα με βάση την ηλικία, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών σχετικά με τον αντίκτυπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην υγεία και την ασφάλεια των παιδιών.

Σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα που, σύμφωνα με το Sky News Australia, θα προβληθεί στα σχολεία αυτή την εβδομάδα, ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπάνεζι δήλωσε ότι η απαγόρευση στοχεύει στην υποστήριξη των νέων Αυστραλών και στην ελάφρυνση της πίεσης που μπορεί να προέλθει από ατελείωτες ροές δεδομένων και αλγορίθμους.

«Αξιοποιήστε στο έπακρο τις σχολικές διακοπές που έρχονται. Αντί να τις ξοδεύετε στο τηλέφωνό σας, ξεκινήστε ένα νέο άθλημα, μάθετε ένα νέο μουσικό όργανο ή διαβάστε αυτό το βιβλίο που κάθεται εκεί για κάποιο χρονικό διάστημα στο ράφι σας», είπε.

«Και το πιο σημαντικό, περάστε ποιοτικό χρόνο με τους φίλους και την οικογένειά σας, πρόσωπο με πρόσωπο».

Η Αυστραλία μπορεί να δημιουργήσει προηγούμενο

Η απαγόρευση τερματίζει ένα χρόνο εικασιών σχετικά με το εάν μια χώρα μπορεί να εμποδίσει τα παιδιά να χρησιμοποιούν τεχνολογία ενσωματωμένη στη σύγχρονη ζωή.

Αποτελεί επίσης ένα κοινωνικό πείραμα που θα μελετηθεί παγκοσμίως από πολιτικούς.

«Ενώ η Αυστραλία είναι η πρώτη που υιοθετεί τέτοιους περιορισμούς, είναι απίθανο να είναι η τελευταία», δήλωσε η Tama Leaver, καθηγήτρια σπουδών διαδικτύου στο Πανεπιστήμιο Curtin.

Κυβερνήσεις από τη Δανία μέχρι τη Μαλαισία – και ακόμη και ορισμένες πολιτείες στις ΗΠΑ, όπου οι πλατφόρμες καταργούν τα χαρακτηριστικά εμπιστοσύνης και ασφάλειας – λένε ότι σχεδιάζουν παρόμοια βήματα, τέσσερα χρόνια μετά από διαρροή εσωτερικών εγγράφων της Meta που ισχυρίζονται ότι η εταιρεία γνώριζε ότι τα προϊόντα της συνέβαλαν σε προβλήματα εικόνας σώματος μεταξύ των εφήβων. Η Meta έχει δηλώσει ότι διαθέτει εργαλεία για την προστασία των παιδιών.

Η απαγόρευση καλύπτει αρχικά 10 πλατφόρμες, αλλά η κυβέρνηση δήλωσε ότι η λίστα θα αλλάξει καθώς εμφανίζονται νέα προϊόντα και οι νεαροί χρήστες στρέφονται σε εναλλακτικές λύσεις.

Από τις αρχικές 10, όλες εκτός από το X του Έλον Μασκ έχουν δηλώσει ότι θα συμμορφωθούν μαντεύοντας την ηλικία ενός ατόμου από την διαδικτυακή του δραστηριότητα – ή την εκτίμηση ηλικίας, η οποία συνήθως βασίζεται σε μια selfie. Μπορούν επίσης να ελέγξουν τα μεταφορτωμένα έγγραφα ταυτοποίησης ή τα συνδεδεμένα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού.

Ο Μασκ έχει δηλώσει ότι η απαγόρευση «φαίνεται σαν ένας τρόπος για τον έλεγχο της πρόσβασης στο διαδίκτυο από τους Αυστραλούς» και οι περισσότερες πλατφόρμες έχουν παραπονεθεί ότι παραβιάζει το δικαίωμα των ανθρώπων στην ελευθερία του λόγου.

Μια προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Αυστραλίας, υπό την επίβλεψη ενός φιλελεύθερου πολιτειακού νομοθέτη, εκκρεμεί.

Για τις επιχειρήσεις μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η εφαρμογή σηματοδοτεί μια νέα εποχή δομικής στασιμότητας, καθώς ο αριθμός των χρηστών παραμένει σταθερός και ο χρόνος που αφιερώνεται στις πλατφόρμες συρρικνώνεται, δείχνουν μελέτες.

