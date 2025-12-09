Πούτιν: «Το Ντονμπάς ανήκει ιστορικά στη Ρωσία» – Τι είπε για το τέλος του πολέμου

Ο ηγέτης του Κρεμλίνου Βλαντιμίρ Πούτιν ισχυρίστηκε ότι το Ντονμπάς ήταν πάντα ρωσικό έδαφος και ότι η Μόσχα επιδιώκει να οδηγήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία σε μια «λογική κατάληξη».

«Σίγουρα θα οδηγήσουμε αυτό το θέμα (τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας) σε ένα λογικό τέλος – στην επίτευξη των στόχων της “ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης”», είπε.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, το έδαφος του Ντονμπάς «ήταν πάντα» μέρος της Ρωσίας.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό. Αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός. … Το Ντονμπάς έγινε μέρος της Σοβιετικής Ένωσης», είπε, προσθέτοντας ότι ο Λένιν αργότερα το παρέδωσε στην Ουκρανία.

🇷🇺🇺🇦🚨 Putin: “The territories returned from Ukraine are important. Donbas and Novorossiya have always been part of Russia.”#Russia #Ukraine #BreakingNews pic.twitter.com/9mb4VZDSL0 — TheWarPolitics (@TheWarPolitics0) December 9, 2025

Σημειώνεται ότι ο Ρώσος πρόεδρος λίγες ημέρες πριν, είχε προειδοποιήσει ότι τα ουκρανικά στρατεύματα πρέπει να αποσυρθούν από το Ντονμπάς, διαφορετικά η Ρωσία θα την καταλάβει. «Ή θα απελευθερώσουμε αυτά τα εδάφη με τη βία, ή τα ουκρανικά στρατεύματα θα αποχωρήσουν από αυτά τα εδάφη», είχε δηλώσει.

