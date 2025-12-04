Ο Πούτιν δεσμεύεται ότι η Ρωσία θα καταλάβει το Ντονμπάς με κάθε τρόπο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα θα καταλάβει την περιοχή Ντονμπάς της Ουκρανίας «με στρατιωτικά ή άλλα μέσα», εμμένοντας σε ένα από τα βασικά του αιτήματα, καθώς οι Ουκρανοί αξιωματούχοι προετοιμάζονται για περισσότερες ειρηνευτικές συνομιλίες που δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία.

Ο Πούτιν καταφτάνει στο Νέο Δελχί την Πέμπτη, όπου θα φιλοξενηθεί από τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, δύο ημέρες μετά από συνάντηση στο Κρεμλίνο με αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ.

Εν τω μεταξύ, Ουκρανοί αξιωματούχοι ταξιδεύουν στις ΗΠΑ την Πέμπτη, όπου έχουν προσκληθεί να πραγματοποιήσουν συνομιλίες με τους Αμερικανούς ομολόγους τους σχετικά με ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου της Μόσχας.

Πριν από τη σύνοδο κορυφής Μόντι, ο Πούτιν έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα India Today, στην οποία δήλωσε ότι η Ρωσία θα «απελευθερώσει το Ντονμπάς και τη Νοβορωσία σε κάθε περίπτωση – με στρατιωτικά ή άλλα μέσα», σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό μέσο ενημέρωσης TASS.

Μία από τις μεγαλύτερες απαιτήσεις του Κρεμλίνου είναι η Ουκρανία να παραδώσει εδάφη στην περιοχή Ντονμπάς, τα οποία η Ρωσία έχει παράνομα προσαρτήσει αλλά δεν έχει ακόμη κατακτήσει πλήρως. Η Νοβοροσία, ή Νέα Ρωσία, είναι ένας ιστορικός όρος που αναφέρεται σε εδάφη προς τα δυτικά κατά τη διάρκεια της ρωσικής αυτοκρατορίας. Ο Πούτιν αναβίωσε τον όρο και τον χρησιμοποίησε όταν ανακήρυξε τη χερσόνησο της Κριμαίας ως μέρος της Ρωσίας το 2014.

Καθώς η Ρωσία εντείνει αυτές τις εδαφικές απαιτήσεις, τις οποίες οι Ουκρανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν να απορρίπτουν, η πορεία προς οποιονδήποτε συμβιβασμό φαίνεται όλο και πιο ασαφής.

Παρά τους αισιόδοξους ισχυρισμούς του Πούτιν, οι ρωσικές δυνάμεις θα καταλάμβαναν ολόκληρη την περιοχή του Ντόνετσκ μόνο τον Αύγουστο του 2027 με τον τρέχοντα ρυθμό προέλασής τους, σύμφωνα με ανάλυση του Ινστιτούτου Μελέτης του Πολέμου, ενός παρατηρητή συγκρούσεων με έδρα τις ΗΠΑ.

Στην περιγραφή του Πούτιν για τη συνάντησή του στη Μόσχα την Τρίτη με τον Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, είπε ότι η Ρωσία δεν συμφωνεί με ορισμένα από τα σημεία της αμερικανικής πρότασης, αλλά ότι ήταν ένα «δύσκολο έργο». Επανέλαβε τα αιτήματα της Ρωσίας να αποσύρει η Ουκρανία τα στρατεύματά της από το Ντονμπάς και να «απέχει από στρατιωτική δράση», σύμφωνα με το TASS.

Η συνάντηση διήρκεσε πολύ, καθώς και τα δύο μέρη έπρεπε να «εξετάσουν κάθε σημείο των ειρηνευτικών προτάσεων», πρόσθεσε ο Πούτιν.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία είχε μια «πολύ καλή συνάντηση» με τον Πούτιν και ότι πιστεύουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος «θα ήθελε να δει τον πόλεμο να τελειώνει» – αν και οι συνομιλίες δεν κατάφεραν να αποφέρουν κάποια σημαντική πρόοδο.

«Τι προκύπτει από αυτή τη συνάντηση;» πρόσθεσε. «Δεν μπορώ να σας πω, γιατί χρειάζονται δύο για να χορέψουν τανγκό».

Και οι δύο πλευρές παρέμειναν σιωπηλές σχετικά με οποιαδήποτε πρόοδο σημείωσαν σε αυτόν τον τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων, οι οποίες συνεχίζονται από τότε που διέρρευσε στα τέλη Νοεμβρίου ένα σχέδιο 28 σημείων που συνέταξε η κυβέρνηση Τραμπ. Αρκετά σημεία αυτού του σχεδίου θεωρήθηκαν ευρέως ως παραχωρήσεις προς τη Ρωσία και περιείχαν ιδέες που είχαν προηγουμένως απορριφθεί από την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Μόνο μικρές λεπτομέρειες από αυτές τις συναντήσεις έχουν δημοσιοποιηθεί, όπως η παραδοχή του βοηθού του Πούτιν και συμβούλου εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσάκοφ ότι συζήτησαν εδαφικά στη συνάντηση της Τρίτης, «χωρίς τα οποία δεν βλέπουμε λύση στην κρίση».

Πρόσθεσε ότι ορισμένα σημεία στις αμερικανικές προτάσεις «φαίνονται λίγο πολύ αποδεκτά», ενώ άλλα «δεν μας ταιριάζουν».

Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι Ρουστέμ Ούμεροφ, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της χώρας, και ο Αντρίι Χνάτοφ, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Κιέβου, ταξιδεύουν στο Μαϊάμι την Πέμπτη για τις δικές τους ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Εκεί, θα συζητήσουν τα αποτελέσματα της συνάντησης των Γουίτκοφ και Κούσνερ στη Μόσχα, σύμφωνα με τον Ολεξάντρ Μπέβζ, σύμβουλο του αρχηγού του προεδρικού επιτελείου και μέλος της ομάδας διαπραγματεύσεων.

Οι συνομιλίες αυτές έρχονται τέσσερις ημέρες μετά από μια προηγούμενη συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων, την οποία ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε ως «μια πολύ παραγωγική και χρήσιμη συνεδρία όπου… σημειώθηκε περαιτέρω πρόοδος».

Διαβάστε επίσης:

«Καυτοί» διάλογοι Μερτς, Μακρόν, Ζελένσκι – Πώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες υπονομεύουν το ειρηνευτικό σχέδιο

Η Ρωσία απειλεί με αντίποινα αν η ΕΕ αγγίξει τα «παγωμένα» περιουσιακά της στοιχεία

Ο πλανήτης έχει περισσότερους δισεκατομμυριούχους από ποτέ – 2.900 άτομα ελέγχουν 15,8 τρισ. δολάρια!