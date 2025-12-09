search
09.12.2025 17:28

«Πράσινο φως» για τη δημοσιοποίηση δικαστικών εγγράφων της Γκισλέιν Μάξγουελ

09.12.2025 17:28
epstein maxwell 99- new

Ομοσπονδιακός δικαστής στη Νέα Υόρκη έκανε δεκτό την Τρίτη το αίτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης να αποσφραγίσει τα αρχεία από την έρευνα και την ποινική δίωξη της Γκισλέιν Μάξγουελ.

Η απόφαση του δικαστή Πολ Ένγκελμαγιερ ανοίγει την πόρτα στο υπουργείο να δημοσιεύσει στοιχεία που έχει συγκεντρώσει εναντίον της Μάξγουελ, συνεργάτη του σεξουαλικού εγκληματία Τζέφρι Επστάιν.

Τα έγγραφα, τα οποία θα υποστούν επεξεργασία για να προστατευθούν οι ταυτότητες των θυμάτων και άλλες αναγνωρίσιμες πληροφορίες, περιλαμβάνει πρακτικά ενόρκων, οικονομικά αρχεία, ταξιδιωτικά έγγραφα και σημειώσεις από συνεντεύξεις θυμάτων που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια των ερευνών.

Δεν είναι ακόμη σαφές πότε το υπουργείο σχεδιάζει να δημοσιοποιήσει τα έγγραφα.

Ο Ένγκελμαγιερ είναι ο δεύτερος δικαστής που διατάζει τη δημοσιοποίηση των ερευνητικών αρχείων από τότε που ψηφίστηκε ο νόμος περί διαφάνειας των αρχείων Επστάιν τον περασμένο μήνα. Ένας δικαστής στη Φλόριντα εξέδωσε παρόμοια απόφαση την περασμένη εβδομάδα.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει επίσης υποβάλει αίτημα για την αποσφράγιση των αρχείων σε έναν τρίτο δικαστή που επέβλεψε τη δίωξη του Επστάιν στη Νέα Υόρκη. Ο δικαστής αυτός δεν έχει ακόμη εκδώσει απόφαση.

vouli theoreia siggeneis timatovn – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με ευρύτατη συναίνεση ψηφίστηκαν τα μέτρα στήριξης των πληγέντων σε Μάτι και Μάνδρα

putin
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: «Το Ντονμπάς ανήκει ιστορικά στη Ρωσία» – Τι είπε για το τέλος του πολέμου

maxairi 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Έτσι στήθηκε η ενέδρα στον 14χρονο που μαχαίρωσαν – Τα μηνύματα που αντάλλαξε με δήθεν 20χρονη

tenerifi kima pisina – new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Τενερίφη: Τεράστιο κύμα παρέσυρε λουόμενους σε φυσική πισίνα – Τέσσερις νεκροί και ένας αγνοούμενος (Video)

mina arnaouti 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μίνα Αρναούτη για την υπόθεση Παντελίδη: «Άδικη η απόφαση για την αποζημίωση, είμαι λυπημένη και απογοητευμένη»

zouganeli-new
LIFESTYLE

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

marantinis
LIFESTYLE

Μαραντίνης για Χρηστίδου: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει για έρωτα ήταν που παντρεύτηκα» (Video)

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

bisbikis
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

