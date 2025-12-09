«Πράσινο φως» για τη δημοσιοποίηση δικαστικών εγγράφων της Γκισλέιν Μάξγουελ

Ομοσπονδιακός δικαστής στη Νέα Υόρκη έκανε δεκτό την Τρίτη το αίτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης να αποσφραγίσει τα αρχεία από την έρευνα και την ποινική δίωξη της Γκισλέιν Μάξγουελ.

Η απόφαση του δικαστή Πολ Ένγκελμαγιερ ανοίγει την πόρτα στο υπουργείο να δημοσιεύσει στοιχεία που έχει συγκεντρώσει εναντίον της Μάξγουελ, συνεργάτη του σεξουαλικού εγκληματία Τζέφρι Επστάιν.

Τα έγγραφα, τα οποία θα υποστούν επεξεργασία για να προστατευθούν οι ταυτότητες των θυμάτων και άλλες αναγνωρίσιμες πληροφορίες, περιλαμβάνει πρακτικά ενόρκων, οικονομικά αρχεία, ταξιδιωτικά έγγραφα και σημειώσεις από συνεντεύξεις θυμάτων που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια των ερευνών.

Δεν είναι ακόμη σαφές πότε το υπουργείο σχεδιάζει να δημοσιοποιήσει τα έγγραφα.

Ο Ένγκελμαγιερ είναι ο δεύτερος δικαστής που διατάζει τη δημοσιοποίηση των ερευνητικών αρχείων από τότε που ψηφίστηκε ο νόμος περί διαφάνειας των αρχείων Επστάιν τον περασμένο μήνα. Ένας δικαστής στη Φλόριντα εξέδωσε παρόμοια απόφαση την περασμένη εβδομάδα.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει επίσης υποβάλει αίτημα για την αποσφράγιση των αρχείων σε έναν τρίτο δικαστή που επέβλεψε τη δίωξη του Επστάιν στη Νέα Υόρκη. Ο δικαστής αυτός δεν έχει ακόμη εκδώσει απόφαση.

Διαβάστε επίσης:

Σάλος στην Κύπρο για φωτογραφίες του Γενικού Ελεγκτή με περούκα – Γιατί μεταμφιέστηκε, έρευνα για τη διαρροή

Μπόρις Τζόνσον: Ντύθηκε ξωτικό με φτερά… νεράιδας για το πάρτι γενεθλίων της 4χρονης κόρης του

Η Ουκρανία ετοιμάζει νέο ειρηνευτικό σχέδιο καθώς ο Ζελένσκι αποκλείει το ενδεχόμενο παραχώρησης εδαφών