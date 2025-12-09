search
09.12.2025 17:14

Σάλος στην Κύπρο για φωτογραφίες του Γενικού Ελεγκτή με περούκα – Γιατί μεταμφιέστηκε, έρευνα για τη διαρροή

09.12.2025 17:14
kypros-2342

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν φωτογραφίες του Γενικού Ελεγκτή της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αντρέα Παπακωνσταντίνου, ο οποίος φόρεσε… περούκα, γυαλιά ήλιου και καπελάκι για να πραγματοποιήσει επιτόπιο έλεγχο σε λεωφορείο. Οι εν λόγω εικόνες κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, με την υπόθεση να διερευνάται ήδη από την Αστυνομία.

Σύμφωνα με κυπριακά μέσα, ο Γενικός Ελεγκτής είχε πάει υπό κάλυψη για το συγκεκριμένο έλεγχο. Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από το κινητό του κ. Παπακωνσταντίνου αλλά από άλλο άτομο και στη συνέχεια μπήκαν σε κοινό φάκελο με τις φωτογραφίες που είχαν βγάλει και άλλοι λειτουργοί της Ελεγκτικής. Στη συνέχεια, κάποιος φωτογράφησε τη συγκεριμένη εικόνα από το φάκελο και τη διέρρευσε στο διαδίκτυο. Σε αυτό το σημείο φαίνεται να εστιάζεται και η έρευνα της Αστυνομίας, δηλαδή, στο ποιος έβγαλε την εικόνα από το συγκεκριμένο φάκελο και τη διέρρευσε.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, Γιώτα Μιχαήλ, μιλώντας στην εκπομπή του ΡΙΚ «Από Μέρα σε Μέρα», ανέφερε:

«Είχαμε βγει όλοι οι συνάδελφοί στους δρόμους, συντονισμένα υπήρχε πρόγραμμα, υπήρχαν διαδρομές οι οποίες ακολουθήσαμε, θέλαμε να δούμε, να διαπιστώσουμε και να βιώσουμε την εμπειρία των πολιτών από τη χρήση των λεωφορείων».

Πρόσθεσε επίσης ότι, «έχουμε ευρήματα, που θα σας παρουσιάσουμε σε ειδική έκθεση. Ο Γενικός Ελεγκτής ήθελε ο ίδιος να λάβει μέρος στον επιτόπιο αυτό έλεγχο, προκειμένου ο ίδιος να διαπιστώσει πώς βιώνουν οι συμπολίτες μας τις μετακινήσεις τους με τα λεωφορεία για να έχουμε να αποτυπώσουμε την πραγματική εικόνα και με στόχο εννοείται τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων μεταφορών».

Η κα. Μιχαήλ επεσήμανε, δε, ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία αναμένεται να εκδώσει ειδική έκθεση, στην οποία θα αναγράφονται τα ευρήματα της Υπηρεσίας, που υπολογίζεται αρχές του 2026. Σημείωσε, δε, ότι «η διακριτική εμφάνιση επιλέχθηκε για να διαπιστωθεί η πραγματική εμπειρία. Αν κάποιος αναγνώριζε το Γενικό Ελεγκτή η κατάσταση θα ήταν διαφορετική και το αποτέλεσμα δεν θα ήταν το ίδιο».

Μάλιστα, η κα. Μιχαήλ τόνισε πως αυτού του είδους έλεγχοι θα συνεχίσουν, είναι στο πρόγραμμα των ελέγχων εμπειρίας του πολίτη, αφού είναι στις προτεραιότητες του Γενικού Ελεγκτή να καταγράφει τις εμπειρίες του πολίτη. «Είμαι σίγουρη ότι ο Γενικός Ελεγκτής θα συμμετέχει και σε άλλους ελέγχους».

Σημειώνεται ότι ο γενικός ελεγκτής ζήτησε ποινική διερεύνηση για τη διαρροή της φωτογραφίας.

