Τραγωδία στην Κίνα: 12 νεκροί από φωτιά σε τετραώροφο κτήριο στην πόλη Σαντού (video)

Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε τετραώροφο κτίριο στην πόλη Σαντού της νότιας Κίνας.

Οι τοπικές αρχές και τα μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι η φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης, λίγο μετά τις 21:40 (τοπική ώρα) και κατασβέστηκε περίπου σαράντα λεπτά αργότερα.

A residential #fire in #Shantou, #GuangdongProvince, late Tuesday killed eight people and injured four others, according to local authorities.



The Chaonan District Fire and Rescue Brigade of Shantou said in an early Wednesday notice that the fire broke out at 9:20 p.m. at a… pic.twitter.com/FWwDY0c8fP — Shenzhen Daily (@szdaily1) December 10, 2025

Οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας βρίσκονται σε εξέλιξη.

