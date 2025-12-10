search
10.12.2025 07:53

Τραγωδία στην Κίνα: 12 νεκροί από φωτιά σε τετραώροφο κτήριο στην πόλη Σαντού (video)

10.12.2025 07:53
shantou_fire_new

Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε τετραώροφο κτίριο στην πόλη Σαντού της νότιας Κίνας.

Οι τοπικές αρχές και τα μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι η φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης, λίγο μετά τις 21:40 (τοπική ώρα) και κατασβέστηκε περίπου σαράντα λεπτά αργότερα.

Οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας βρίσκονται σε εξέλιξη.

