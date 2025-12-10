ΗΠΑ: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας μετά από πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο του Κεντάκι (Video)

Τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε και ένα ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά σε πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο του Κεντάκι στις ΗΠΑ, την Τρίτη 9/12. Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, για το περιστατικό έχει τεθεί υπό κράτηση ένας ύποπτος.

Όπως σημειώνει το Associated Press, η αστυνομία στο Φράνκφορτ, την πρωτεύουσα της πολιτείας, ανέφερε ότι η πανεπιστημιούπολη έχει αποκλειστεί.

Σε βίντεο από το WLKY-TV στο Λούισβιλ καταγράφονται πολλά αστυνομικά οχήματα έξω από κοιτώνες και κορδέλες αποκλεισμού σε μια αυλή.

📹One victim is dead after the Kentucky State University shooting.



Another in the hospital with serious injuries, police confirm

One student is dead and another critically injured in a shooting on…

Το γραφείο του κυβερνήτη επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκαν πυροβολισμοί.

«Θα μοιραστούμε περισσότερες πληροφορίες μόλις είναι διαθέσιμες», δήλωσε ο κυβερνήτης Άντι Μπεσιρ σε ανάρτησή του στο X.

«Οι Αρχές βρίσκονται επί τόπου και ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Ας προσευχηθούμε για όλους όσοι επηρεάστηκαν», πρόσθεσε.

We are aware of a reported shooting at Kentucky State University in Frankfort. At this time, we are aware of some injuries. We will share more information as available. Law enforcement are on scene, and a suspect has been arrested. Let's pray for all those affected. December 9, 2025

