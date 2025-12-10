ΗΠΑ: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας μετά από πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο του Κεντάκι (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε και ένα ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά σε πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο του Κεντάκι στις ΗΠΑ, την Τρίτη 9/12. Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, για το περιστατικό έχει τεθεί υπό κράτηση ένας ύποπτος.
Όπως σημειώνει το Associated Press, η αστυνομία στο Φράνκφορτ, την πρωτεύουσα της πολιτείας, ανέφερε ότι η πανεπιστημιούπολη έχει αποκλειστεί.
Σε βίντεο από το WLKY-TV στο Λούισβιλ καταγράφονται πολλά αστυνομικά οχήματα έξω από κοιτώνες και κορδέλες αποκλεισμού σε μια αυλή.
Το γραφείο του κυβερνήτη επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκαν πυροβολισμοί.
«Θα μοιραστούμε περισσότερες πληροφορίες μόλις είναι διαθέσιμες», δήλωσε ο κυβερνήτης Άντι Μπεσιρ σε ανάρτησή του στο X.
«Οι Αρχές βρίσκονται επί τόπου και ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Ας προσευχηθούμε για όλους όσοι επηρεάστηκαν», πρόσθεσε.
