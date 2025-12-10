search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 01:45
ΚΟΣΜΟΣ

10.12.2025 00:26

Η γερμανική βιομηχανία όπλων στέλνει στους συνεργάτες της χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο σε σχήμα άρματος μάχης προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις (Video)

10.12.2025 00:26
henri-schmidt

Χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο στο σχήμα του νέου άρματος μάχης Lynx, φτιαγμένο από χαρτόνι, με τις παραδοσιακές 24 πόρτες που κλείνουν πίσω τους σοκολάτα, έστειλε στους συνεργάτες της η γερμανική βιομηχανία όπλων Rheinmetall, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.

«Η παραγγελία για την παραγωγή και τη διανομή των συγκεκριμένων ημερολογίων προήλθε από το τμήμα πωλήσεων μιας από τις θυγατρικές μας, της Rheinmetall Landsysteme», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας και διευκρίνισε ότι οι παραλήπτες ήταν επιλεγμένοι συνεργάτες και πελάτες της εταιρείας, οι οποίοι σχετίζονται με το εν λόγω προϊόν.

Η Rheimetall Landsysteme είναι «ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές τεθωρακισμένων οχημάτων στον κόσμο, επομένως ένα σχέδιο κοντά σε αυτό του προϊόντος της είναι αναμενόμενο», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος. Τα ημερολόγια κατασκευάστηκαν σε περιορισμένο αριθμό, ενώ εκτός από το Lynx, το οποίο διαφημίζεται ως «το άρμα μάχης της επόμενης γενιάς», υπάρχουν και ημερολόγια-ρέπλικες δύο τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς.

Επικριτικά σχόλια για το… πολεμικό χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο

Ο βουλευτής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Χένρι Σμιτ ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram φωτογραφία με το ημερολόγιο, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στον αποστολέα. Τα σχόλια – τα οποία στο μεταξύ απενεργοποιήθηκαν – ήταν κυρίως αρνητικά, ειρωνικά και επικριτικά και πολλά περιέγραφαν το ημερολόγιο ως «κακόγουστο».

Ωστόσο, ο Γκρέγκορ Γκόλαντ, κοινοβουλευτικός επίτροπος του CDU για τις ένοπλες δυνάμεις στο κρατιδιακό κοινοβούλιο της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας, έκανε λόγο για ένα «πολύ δημιουργικό» χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο.

«Το Lynx είναι ένα κορυφαίο προϊόν της γερμανικής αμυντικής βιομηχανίας, κάτι για το οποίο μπορούμε να είμαστε περήφανοι. Οι αμυντικές μας δυνατότητες πρέπει να συζητούνται περισσότερο στην καθημερινότητα – και στην περίοδο των Χριστουγέννων. Το γεγονός ότι μπορούμε να περάσουμε τις γιορτές με ειρήνη και ελευθερία το οφείλουμε στην Bundeswehr», δήλωσε ο κ. Γκόλαντ.

