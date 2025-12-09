Politico: Αυτές είναι οι 28 πιο επιδραστικές προσωπικότητες στην Ευρώπη για το 2025 – Κορυφαίος «influencer» ο Τραμπ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τη λίστα με τις 28 πιο επιδραστικές προσωπικότητες στην Ευρώπη για το 2025 παρουσίασε το Politico, με τον Ντόναλντ Τραμπ να βρίσκεται στην κορυφή.
Το να επιχειρεί κάποιος να περιγράψει τη σχέση της Ευρώπης με τον Ντόναλντ Τραμπ έχει εξελιχθεί σε… δουλειά πλήρους απασχόλησης για τους διπλωμάτες. Είναι συνεργάτης; Κατά διαστήματα. Απειλή; Καμιά φορά. Μια δύναμη που αναδιαμορφώνει τη σχέση με τους δικούς του όρους; Πάντοτε.
Το βέβαιο είναι πως η Ευρώπη έχει να κάνει με έναν απρόβλεπτο, δεσποτικό εταίρο, του οποίου οι παρορμήσεις μπορούν να ανατρέψουν τις συνθήκες από τη μια μέρα στην άλλη.
Αυτός είναι και ο λόγος που ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στην Ευρώπη για το 2025, αφού κανείς δεν άσκησε φέτος μεγαλύτερη επιρροή στην Ευρώπη από τον Αμερικανό πρόεδρο, παρά το γεγονός ότι δεν είναι Ευρωπαίος.
Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα με τους 28 «influencers» της Ευρώπης, μαζί με τους «τίτλους» που τους αποδίδει το Politico:
Η φετινή έκδοση συμπεριλαμβάνει και μια δεύτερη λίστα δέκα προσώπων, που χαρακτηρίζονται ως ανερχόμενες φυσιογνωμίες: Άτομα χωρίς ακόμη πραγματική εξουσία, τα οποία όμως θέτουν τα θεμέλια του πολιτικού τοπίου του αύριο.
Οι «10 to Watch» του Politico:
Τέλος, το Politico τονίζει ότι παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν η Ευρώπη βιώνει απλώς μια περίοδο αναταραχής, ή αν βρίσκεται μπροστά σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι, που θα την αλλάξει για πάντα.
Πολλές από τις πηγές και τους ειδικούς που συνέβαλαν στη σύνταξη της λίστας, τόσο εντός όσο και εκτός της συντακτικής ομάδας, τείνουν προς τη δεύτερη άποψη.
