ΚΟΣΜΟΣ

09.12.2025 23:38

Politico: Αυτές είναι οι 28 πιο επιδραστικές προσωπικότητες στην Ευρώπη για το 2025 – Κορυφαίος «influencer» ο Τραμπ

09.12.2025 23:38
TRUMP2811_AP

Τη λίστα με τις 28 πιο επιδραστικές προσωπικότητες στην Ευρώπη για το 2025 παρουσίασε το Politico, με τον Ντόναλντ Τραμπ να βρίσκεται στην κορυφή.

Το να επιχειρεί κάποιος να περιγράψει τη σχέση της Ευρώπης με τον Ντόναλντ Τραμπ έχει εξελιχθεί σε… δουλειά πλήρους απασχόλησης για τους διπλωμάτες. Είναι συνεργάτης; Κατά διαστήματα. Απειλή; Καμιά φορά. Μια δύναμη που αναδιαμορφώνει τη σχέση με τους δικούς του όρους; Πάντοτε.

Το βέβαιο είναι πως η Ευρώπη έχει να κάνει με έναν απρόβλεπτο, δεσποτικό εταίρο, του οποίου οι παρορμήσεις μπορούν να ανατρέψουν τις συνθήκες από τη μια μέρα στην άλλη.

Αυτός είναι και ο λόγος που ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στην Ευρώπη για το 2025, αφού κανείς δεν άσκησε φέτος μεγαλύτερη επιρροή στην Ευρώπη από τον Αμερικανό πρόεδρο, παρά το γεγονός ότι δεν είναι Ευρωπαίος.

Η λίστα με τις 28 πιο επιδραστικές προσωπικότητες στην Ευρώπη για το 2025

Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα με τους 28 «influencers» της Ευρώπης, μαζί με τους «τίτλους» που τους αποδίδει το Politico:

  • Ντόναλντ Τραμπ – Ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ ως το «διατλαντικό ωστικό κύμα».
  • Μέττε Φρεντέρικσεν – Η πρωθυπουργός της Δανίας ως το «βόρειο αστέρι».
  • Φρίντριχ Μερτς – Ο Γερμανός καγκελάριος ως ο «διστακτικός ριζοσπάστης».
  • Μαρίν Λεπέν – Η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς ως ο «γερόλυκος».
  • Βλαντιμίρ Πούτιν – Ο Ρώσος πρόεδρος ως ο «προβοκάτορας».
  • Νάιτζελ Φάρατζ – Ο επικεφαλής του Reform UK ως ο «σκιώδης ηγέτης».
  • Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν – Η Πρόεδρος της Κομισιόν ως η «σιδηρά πυγμή».
  • Μαρκ Ρούτε – Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ως ο «γλυκός πολυλογάς».
  • Τζόρτζια Μελόνι – Η Ιταλίδα πρωθυπουργός ως «παράδειγμα προς μίμηση».
  • Κιρ Στάρμερ – Ο Βρετανός πρωθυπουργός ως ο «αφανής παίκτης».
  • Μάνφρεντ Βέμπερ – Ο πρόεδρος του ΕΛΚ ως ο «άνθρωπος που κινεί τα νήματα».
  • Βίκτορ Όρμπαν – Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας ως ο «πονοκέφαλος» της ΕΕ.
  • Αλεξάντερ Σταμπ – Ο πρόεδρος της Φινλανδίας ως ο «βοηθός».
  • Βολοντίμιρ Ζελένσκι – Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ως ο «μπαλαντέρ της τράπουλας».
  • Γκαμπριέλ Ζούκμαν – Ο Γάλλος οικονομολόγος ως ο «τιμωρός των δισεκατομμυριούχων».
  • Κάγια Κάλας – Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ ως «μη διπλωμάτης».
  • Τερέσα Ριμπέρα – Υψηλόβαθμη αξιωματούχος της Επιτροπής ως «έμπνευση».
  • Ντάνιελ Εκ – Ο CEO της Spotify ως «ο άνθρωπος που ρίχνει βόμβες».
  • Εμανουέλ Μακρόν – Ο Γάλλος πρόεδρος ως «πληγωμένος υπερόπτης».
  • Μάριο Ντράγκι – Ο πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ ως «προφήτης».
  • Αντρέι Μπάμπις – Ο πρωθυπουργός της Τσεχίας ως «παλιός στην πιάτσα».
  • Αλέξους Γκρίνκεβιτς – Ο Αμερικανός πτέραρχος και Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης ως «αποτρεπτικός παράγοντας».
  • Κάρολ Ναβρότσκι – Ο νέος πρόεδρος της Πολωνίας ως «ο άλλος πόλος».
  • Χάιντι Ράιχινεκ – Η game changer της γερμανικής Αριστεράς ως «η viral φωνή».
  • Αντρέα Ορσέλ – Ο CEO της UniCredit ως «ο Ναπολέων των τραπεζών».
  • Ρίμα Χασάν – Η Γαλλο-παλαιστίνια ευρωβουλεύτρια ως «μεγάφωνο».
  • Ρομπ Γιέτεν – Ο ηγέτης του D66 ως «ο νέος αγαπημένος των Βρυξελλών».
  • Τζάνι Ινφαντίνο – Ο πρόεδρος της FIFA ως «ο πολυτιμότερος παίκτης».

Και μία Ελληνίδα στους «10 to Watch»

Η φετινή έκδοση συμπεριλαμβάνει και μια δεύτερη λίστα δέκα προσώπων, που χαρακτηρίζονται ως ανερχόμενες φυσιογνωμίες: Άτομα χωρίς ακόμη πραγματική εξουσία, τα οποία όμως θέτουν τα θεμέλια του πολιτικού τοπίου του αύριο.

Οι «10 to Watch» του Politico:

  • Αλεξάντρα Γκέσε, ευρωβουλευτής των Γερμανών Πρασίνων
  • Γκέργκελι Καρατσόνι, δήμαρχος της Βουδαπέστης
  • Νιάμχ Σουίνι, Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
  • Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος, Ισπανός οικονομολόγος και μέλος της ΕΚΤ
  • Πόπη Παπανδρέου, Ευρωπαία Εισαγγελέας
  • Σάρα Νάφο, Γαλλίδα ευρωβουλευτής
  • Σέμεν Κριβόνος, Διευθυντής του Εθνικού Γραφείου Κατά της Διαφθοράς της Ουκρανίας
  • Ζίγκφριντ Μουρέσαν, Ρουμάνος ευρωβουλευτής και κύριος εισηγητής για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ
  • Σιμόν Μορντού, Σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  • Ούλριχ Σίγκμουντ, Κύριος υποψήφιος του AfD στις εκλογές της Σαξονίας

Τέλος, το Politico τονίζει ότι παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν η Ευρώπη βιώνει απλώς μια περίοδο αναταραχής, ή αν βρίσκεται μπροστά σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι, που θα την αλλάξει για πάντα.

Πολλές από τις πηγές και τους ειδικούς που συνέβαλαν στη σύνταξη της λίστας, τόσο εντός όσο και εκτός της συντακτικής ομάδας, τείνουν προς τη δεύτερη άποψη.

