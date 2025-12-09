search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 00:04
09.12.2025 23:09

Προειδοποίηση Μερτς σε αμερικανικές εταιρείες με αφορμή το Χ του Μάσκ: Συμμορφωθείτε με τους νόμους μας, όσο δραστηριοποιείστε εδώ

merz-omilia

Ξένες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τις ΗΠΑ, οφείλουν να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της Γερμανίας και της ΕΕ εφόσον δραστηριοποιούνται εκεί, δήλωσε σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, απαντώντας στις επικρίσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην πλατφόρμα Χ, τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης του Έλον Μασκ.

«Όπως ευρωπαϊκές και γερμανικές εταιρείες οφείλουν να τηρούν τους κανόνες στην Αμερική, αντιμετωπίζοντας ορισμένες φορές δρακόντειες ποινές, έτσι και οι αμερικανικές εταιρείες οφείλουν να αποδεχθούν τους κανόνες μας εδώ. Εάν δεν το κάνουν, είναι πιθανό να τους επιβληθούν κυρώσεις», είπε ο Μερτς σε δημοσιογράφους.

«Υπάρχουν ένδικα μέσα για να τις αμφισβητήσουν (σ.σ. τις κυρώσεις) και είναι διαθέσιμα σε όλες τις εταιρείες, ευρωπαϊκές και αμερικανικές», συμπλήρωσε ο καγκελάριος της Γερμανίας.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Δευτέρα 8/12, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε «βρομερή» την απόφαση της ΕΕ να επιβάλει πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ στην πλατφόρμα Χ για παραβίαση των κανόνων διαφάνειας.

