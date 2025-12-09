Πλουσιότεροι έγιναν οι Γάλλοι μέσα στην τελευταία δεκαετία – Στο 9% η μέση αύξηση της περιουσίας τους

Πλουσιότεροι έγιναν οι Γάλλοι την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της χώρας.

Συγκεκριμένα, οι περιουσίες των Γάλλων σημείωσαν κατά τα τελευταία δέκα χρόνια μέση αύξηση της τάξης του 9%.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία η μέση περιουσία των γαλλικών νοικοκυριών ανήλθε το 2024 στα 374.900 ευρώ, με το 61% να αφορά στην ακίνητη περιουσία και το 22% σε χρηματοοικονομικά προϊόντα. Επίσης, ο ένας στους δύο Γάλλους διέθετε το 2024 περιουσία μεγαλύτερη των 205.000 ευρώ, ήτοι αυξημένη κατά 9,3% σε σχέση με το 2015, λαμβανομένου υπόψη του πληθωρισμού.

Χρεωμένο το 46% των νοικοκυριών της Γαλλίας και οι εύποροι… πλουσιότεροι

Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με τη γαλλική στατιστική υπηρεσία, το 46% των νοικοκυριών της χώρας έχει δάνεια να ξεπληρώσει εκ των οποίων τα μισά υπερβαίνουν τα 49.200 ευρώ.

Ως προς τις ανισότητες, η γαλλική στατιστική υπηρεσία αναφέρει ότι το ήμισυ των γαλλικών νοικοκυριών – και συγκεκριμένα οι πλέον εύποροι, έχουν το 93% της συνολικής περιουσίας των Γάλλων.

Επίσης, το 10% των Γάλλων με τον σχετικά μεγαλύτερο πλούτο είδε κατά την τελευταία δεκαετία την περιουσία του να αυξάνεται κατά 15%, προσεγγίζοντας τα 857.700 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά στο 1% με τον μεγαλύτερο πλούτο, είδε την περιουσία του να αυξάνεται κατά 23% τα τελευταία 10 χρόνια, υπερβαίνοντας το 2024 τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Οι χαμένοι της δεκαετίας είναι, τέλος, το 20% των ασθενέστερων οικονομικά Γάλλων καθώς και ένα τμήμα της λεγόμενης μεσαίας τάξης.

