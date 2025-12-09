Νόμπελ: Η συνέντευξη Τύπου της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας ακυρώθηκε χωρίς εξήγηση

Μια προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου την Τρίτη από την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας η οποία βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ακυρώθηκε μετά από καθυστέρηση αρκετών ωρών, μια ημέρα πριν από την τελετή απονομής των βραβείων στο Όσλο.

Η Ματσάδο, η οποία εμφανίστηκε τελευταία φορά δημόσια πριν από 11 μήνες, επρόκειτο να δώσει μια συνέντευξη Τύπου την παραμονή της επίσημης τελετής απονομής. Αλλά η εκδήλωση το μεσημέρι αναβλήθηκε χωρίς εξήγηση, μέχρι που το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ δήλωσε τρεις ώρες μετά την προγραμματισμένη ώρα ότι «δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα».

«Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο έχει δηλώσει η ίδια σε συνεντεύξεις πόσο δύσκολο θα είναι το ταξίδι στο Όσλο της Νορβηγίας», ανέφερε το ινστιτούτο σε email. «Επομένως, δεν μπορούμε σε αυτό το σημείο να παράσχουμε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το πότε και πώς θα φτάσει για την τελετή απονομής του Νόμπελ Ειρήνης».

Το Ινστιτούτο δεν διευκρίνισε εάν η συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί αργότερα.

Η νίκη της 58χρονης «για τον αγώνα της να επιτύχει μια δημοκρατική μετάβαση στο έθνος της στη Νότια Αμερική» ανακοινώθηκε στις 10 Οκτωβρίου και περιγράφηκε ως μια γυναίκα «που κρατάει αναμμένη τη φλόγα της δημοκρατίας μέσα σε ένα αυξανόμενο σκοτάδι».

Η Ματσάδο κέρδισε τις προκριματικές εκλογές και σκόπευε να θέσει υποψηφιότητα εναντίον του προέδρου Νικολάς Μαδούρο στις προεδρικές εκλογές του περασμένου έτους, αλλά η κυβέρνηση της απαγόρευσε να θέσει υποψηφιότητα. Ο συνταξιούχος διπλωμάτης Εντμούντο Γκονζάλες πήρε τη θέση της.

Ο Γκονζάλες ζήτησε άσυλο στην Ισπανία πέρυσι, αφού ένα δικαστήριο της Βενεζουέλας εξέδωσε ένταλμα σύλληψής του.

Εν τω μεταξύ, η Ματσάδο κρύφτηκε και δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τις 9 Ιανουαρίου, όταν συνελήφθη για λίγο αφού συμμετείχε σε διαμαρτυρία με υποστηρικτές της στο Καράκας, την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας. Την επόμενη μέρα, η Μαδούρο ορκίστηκε για τρίτη εξαετή θητεία.

