Η Τουρκία διαπραγματεύεται αγορά μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων από εταιρεία του Μπιλ Γκέιτς

Σε εξέλιξη βρίσκονται διαπραγματεύσεις της Άγκυρας με την TerraPower, που ιδρύθηκε από τον Μπιλ Γκέιτς, σχετικά με μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες (SMR), όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

Το σχέδιο, πρόσθεσε, είναι η δημιουργία ελάχιστης χωρητικότητας μικρών πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής 5.000 μεγαβάτ έως το 2050.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Σκάι, ο υπουργός Ενέργειας τόνισε ότι η Τουρκία στοχεύει στη διαφοροποίηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της.





Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μπαϊρακτάρ

«Βρισκόμαστε σε συνομιλίες με την TerraPower, που ιδρύθηκε από τον Μπιλ Γκέιτς, σχετικά με μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Σχεδιάζουμε να δημιουργήσουμε μικρούς πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με χωρητικότητα τουλάχιστον 5.000 μεγαβάτ έως το 2050».

«Χτίζουμε μια ολιστική δομή βήμα προς βήμα, από την παραγωγή φυσικού αερίου και πετρελαίου έως τις επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια και τις διαδικασίες παραγωγής προστιθέμενης αξίας σε κρίσιμα ορυκτά» σημείωσε στη 15η Σύνοδο Κορυφής για την Ενέργεια της Τουρκίας που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη.

«Κάνουμε την ενεργειακή διπλωματία ενεργό στοιχείο της εξωτερικής μας πολιτικής και ενισχύουμε τη στρατηγική θέση της Τουρκίας στον ενεργειακό τομέα μέρα με τη μέρα μέσω περιφερειακών και παγκόσμιων συνεργασιών».



«Με την ισχυρή υποδομή που έχουμε δημιουργήσει, από το φυσικό αέριο έως την πυρηνική ενέργεια, από κρίσιμα ορυκτά έως τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προχωράμε με σιγουριά προς τον στόχο μας να γίνουμε μια κεντρική ενεργειακή χώρα στον Τουρκικό Αιώνα»

Ποια είναι η TerraPower

Η TerraPower LLC, είναι μια αμερικανική εταιρεία σχεδιασμού και ανάπτυξης πυρηνικών αντιδραστήρων με έδρα το Μπέλβιου της Ουάσινγκτον. Η TerraPower αναπτύσσει μια κατηγορία ταχέων πυρηνικών αντιδραστήρων.

O Γκέιτς είναι ιδρυτής και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της TerraPower.

Η εταιρεία έχει επίσης λάβει χρηματοδότηση από άλλους μεγάλους επενδυτές και ομίλους, όπως η SK Group (Νότια Κορέα), η NVentures (το επενδυτικό σκέλος της NVIDIA), η HD Hyundai, καθώς και από το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ (DOE) μέσω του Προγράμματος Επίδειξης Προηγμένων Αντιδραστήρων (ARDP).

