Φωτιά σε 6όροφο κτίριο στο Μανχάταν – Εντυπωσιακό βίντεο

Συναγερμός σήμανε στο Μανχάταν για φωτιά σε κτίριο στο Άπερ Γουέστ Σάιντ

Στο σημείο έσπευσαν περίπου 140 πυροσβέστες, ενώ αποκλείστηκαν και οι δρόμοι γύρω από το κτίριο για λόγους ασφαλείας. Οι ένοικοι εκκενώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο με λεωφορεία.

🇺🇸 A major four-alarm fire erupted Tuesday morning, Dec. 9/25, in a six-story residential building at 201 West 107th Street on Manhattan’s Upper West Side.



The blaze began around 8:20 a.m. on the top floor of the non-fireproof structure, causing a partial roof collapse and heavy… pic.twitter.com/ZmdR2t2H5C — World In Last 24hrs (@world24x7hr) December 9, 2025

Τρεις τραυματίες

«Οι μονάδες μας έφθασαν στο σημείο μέσα σε τρία λεπτά. Πρόκειται για έναν άκρως εντυπωσιακό χρόνο αντίδρασης», δήλωσε σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Κέβιν Γουντς, επικεφαλής της πυροσβεστικής.

The New York City Fire Department says it is working to contain a fire in a residential building Tuesday morning on Manhattan’s Upper West Side. Smoke and flames could be seen spreading across the top floor of a six-story building.



More: https://t.co/9dFXCQJBvC pic.twitter.com/nMdwK58haW — NewsNation (@NewsNation) December 9, 2025

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής εντόπισαν έναν ένοικο τραυματισμένος στην ταράτσα και έναν στον 3ο όροφο. Στο πλαίσιο της επιχείρησης κατάσβεσης τραυματίστηκε και ένας πυροσβέστης.

