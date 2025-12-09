search
ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 20:58
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.12.2025 20:22

Φωτιά σε 6όροφο κτίριο στο Μανχάταν – Εντυπωσιακό βίντεο

09.12.2025 20:22
manhatan

Συναγερμός σήμανε στο Μανχάταν για φωτιά σε κτίριο στο Άπερ Γουέστ Σάιντ

 Στο σημείο έσπευσαν περίπου 140 πυροσβέστες, ενώ αποκλείστηκαν και οι δρόμοι γύρω από το κτίριο για λόγους ασφαλείας. Οι ένοικοι εκκενώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο με λεωφορεία. 

Τρεις τραυματίες

«Οι μονάδες μας έφθασαν στο σημείο μέσα σε τρία λεπτά. Πρόκειται για έναν άκρως εντυπωσιακό χρόνο αντίδρασης», δήλωσε σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Κέβιν Γουντς, επικεφαλής της πυροσβεστικής

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής εντόπισαν έναν ένοικο τραυματισμένος  στην ταράτσα και έναν στον 3ο όροφο. Στο πλαίσιο της επιχείρησης κατάσβεσης τραυματίστηκε και ένας πυροσβέστης.

Διαβάστε επίσης

Ο Τραμπ «τελειώνει» τον Ζελένσκι, απαιτεί εκλογές στην Ουκρανία – «Δεν είναι πια δημοκρατία, χρησιμοποιούν τον πόλεμο για να μην κάνουν εκλογές»

Μπόρις Τζόνσον: Ντύθηκε ξωτικό με φτερά… νεράιδας για το πάρτι γενεθλίων της 4χρονης κόρης του

Σάλος στην Κύπρο για φωτογραφίες του Γενικού Ελεγκτή με περούκα – Γιατί μεταμφιέστηκε, έρευνα για τη διαρροή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

Maria Corina Machado
ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ: Η συνέντευξη Τύπου της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας ακυρώθηκε χωρίς εξήγηση

dal 2
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Ιονία Οδό: Αναποδογύρισε νταλίκα και εγκλωβίστηκε ο οδηγός

diathiki 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κληρονομικό δίκαιο: Ρύθμιση και για 14.000 εκκρεμείς διαθήκες για θανάτους πριν την 1η Νοεμβρίου

fylaki
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή πρώην ζευγάρι που κρατούσε ομήρους μετανάστες και τους εκβίαζε

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zouganeli-new
LIFESTYLE

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

marantinis
LIFESTYLE

Μαραντίνης για Χρηστίδου: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει για έρωτα ήταν που παντρεύτηκα» (Video)

fourna eurutanias
ΕΛΛΑΔΑ

Τα Φουρνά υιοθετούν χωριό της Βοιωτίας μετά τη Ζίτσα Ιωαννίνων - Η προσπάθεια δασκάλας και παπά να μην ερημώσει η ύπαιθρος 

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 20:55
erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

Maria Corina Machado
ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ: Η συνέντευξη Τύπου της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας ακυρώθηκε χωρίς εξήγηση

dal 2
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Ιονία Οδό: Αναποδογύρισε νταλίκα και εγκλωβίστηκε ο οδηγός

1 / 3