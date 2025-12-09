Φωτιά σε 6όροφο κτίριο στο Μανχάταν – Εντυπωσιακό βίντεο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Συναγερμός σήμανε στο Μανχάταν για φωτιά σε κτίριο στο Άπερ Γουέστ Σάιντ
Στο σημείο έσπευσαν περίπου 140 πυροσβέστες, ενώ αποκλείστηκαν και οι δρόμοι γύρω από το κτίριο για λόγους ασφαλείας. Οι ένοικοι εκκενώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο με λεωφορεία.
«Οι μονάδες μας έφθασαν στο σημείο μέσα σε τρία λεπτά. Πρόκειται για έναν άκρως εντυπωσιακό χρόνο αντίδρασης», δήλωσε σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Κέβιν Γουντς, επικεφαλής της πυροσβεστικής.
Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής εντόπισαν έναν ένοικο τραυματισμένος στην ταράτσα και έναν στον 3ο όροφο. Στο πλαίσιο της επιχείρησης κατάσβεσης τραυματίστηκε και ένας πυροσβέστης.
