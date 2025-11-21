Βενεζουέλα: Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο θα θεωρηθεί «φυγόδικη» αν πάει να παραλάβει το Νόμπελ

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, θα θεωρηθεί «φυγόδικη» αν ταξιδέψει στη Νορβηγία για να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης.

Αυτό δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας της χώρας με την αιτιολογία ότι η Ματσάδο αντιμετωπίζει έρευνες για «συνωμοσία, υποκίνηση μίσους και τρομοκρατία».

Η Ματσάδο, η οποία λέει ότι κρύβεται στη Βενεζουέλα, εξέφρασε την πρόθεσή της να ταξιδέψει στο Όσλο της Νορβηγίας για να παραλάβει το βραβείο Νόμπελ στις 10 Δεκεμβρίου. «Βρισκόμενη εκτός Βενεζουέλας και υπό την ιδιότητά της ως αντικείμενο πολυάριθμων ποινικών ερευνών, θεωρείται φυγόδικη», δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας.

Επίσης, ανέφερε ότι «περισσότεροι από 100 μισθοφόροι, περισσότερων από 30 διαφορετικών εθνικοτήτων και με δεσμούς με τη CIA, διώκονται από την εισαγγελία της Βενεζουέλας».

Το Καράκας ανακοίνωσε στα τέλη Οκτωβρίου ότι είχε εξαρθρώσει έναν «εγκληματικό πυρήνα» με δεσμούς με τη CIA, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να επιτεθεί στο USS Gravely, ένα αμερικανικό πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο, με στόχο την ενοχοποίηση της Βενεζουέλας, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών Ιβάν Γκιλ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα μιλήσει «κάποια στιγμή» με τον Μαδούρο.

Η Ματσάδο, 58 ετών, ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, λέει ότι ο Νικολάς Μαδούρο έκλεψε τις εκλογές του Ιουλίου 2024 που του έδωσαν μια τρίτη εξαετή θητεία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας δεν αναγνώρισαν τα αποτελέσματα.

