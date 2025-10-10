search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 20:23
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.10.2025 18:43

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο που προσπαθεί να ρίξει τον Μαδούρο, αφιέρωσε το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ

10.10.2025 18:43
maria-korina-machado-34344

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που αγωνίζεται για την ανατροπή της εκλεγμένης κυβέρνησης Μαδούρο, την οποία η νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ αποφάσισε σήμερα να τιμήσει με το Νόμπελ Ειρήνης 2025, δήλωσε ότι το βραβείο δίνει μία «ώθηση» για την «κατάκτηση της ελευθερίας» στη χώρα της, υπογραμμίζοντας ότι βασίζεται στην υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αναπτύξει από τον Αύγουστο πολεμικά πλοία στην Καραϊβική.

«Αυτή η τεράστια αναγνώριση του αγώνα όλων των Βενεζουελάνων δίνει μια ώθηση για να επιτύχουμε την αποστολή μας: να κατακτήσουμε την ελευθερία».

«Είμαστε στο κατώφλι της νίκης και σήμερα, περισσότερο από ποτέ, στηριζόμαστε στον Πρόεδρο Τραμπ, στον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών, στους λαούς της Λατινικής Αμερικής και στα δημοκρατικά έθνη σε όλο τον κόσμο ως τους κύριους συμμάχους μας προκειμένου να επιτύχουμε την ελευθερία και τη δημοκρατία», έγραψε η Ματσάδο σε ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
DSC_0160
MEDIA

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συνάντηση «The Voice of Public Service Media» που διοργάνωσε η ΕΡΤ, σε συνεργασία με την EBU

panos routsi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Κατήγγειλε εκ νέου ότι παρακολουθούν την οικογένειά του – «Εκφόβισαν τον γιο μου όσο έκανα απεργία πείνας»

mercy_1010_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Μercy»: Chris Pratt και Rebecca Ferguson πρωταγωνιστούν στο εντυπωσιακό sci-fi θρίλερ της Αmazon με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη (photos/video)

nikos-dendias
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας στο Κέιμπριτζ: Η ΕΕ προσπαθεί να επανεξοπλιστεί αλλά έχει ξεχάσει τι σημαίνει να αμύνεσαι

ekrixi tenessee 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ-Τενεσί: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών – Αναφορές για πολλούς νεκρούς και αγνοούμενους (Photos/Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

kainoyrgioy–new
LIFESTYLE

Καινούργιου: «Ντρέπομαι για αυτά που λέγαμε στο «Δέστε Τους» - Σχολιάζαμε ανθρώπους για την εμφάνισή τους» (Video)

chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

daihatsu_2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό είναι το νέο μικρό SUV της Daihatsu

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 20:22
DSC_0160
MEDIA

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συνάντηση «The Voice of Public Service Media» που διοργάνωσε η ΕΡΤ, σε συνεργασία με την EBU

panos routsi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Κατήγγειλε εκ νέου ότι παρακολουθούν την οικογένειά του – «Εκφόβισαν τον γιο μου όσο έκανα απεργία πείνας»

mercy_1010_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Μercy»: Chris Pratt και Rebecca Ferguson πρωταγωνιστούν στο εντυπωσιακό sci-fi θρίλερ της Αmazon με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη (photos/video)

1 / 3