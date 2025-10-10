Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο που προσπαθεί να ρίξει τον Μαδούρο, αφιέρωσε το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που αγωνίζεται για την ανατροπή της εκλεγμένης κυβέρνησης Μαδούρο, την οποία η νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ αποφάσισε σήμερα να τιμήσει με το Νόμπελ Ειρήνης 2025, δήλωσε ότι το βραβείο δίνει μία «ώθηση» για την «κατάκτηση της ελευθερίας» στη χώρα της, υπογραμμίζοντας ότι βασίζεται στην υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αναπτύξει από τον Αύγουστο πολεμικά πλοία στην Καραϊβική.

«Αυτή η τεράστια αναγνώριση του αγώνα όλων των Βενεζουελάνων δίνει μια ώθηση για να επιτύχουμε την αποστολή μας: να κατακτήσουμε την ελευθερία».

«Είμαστε στο κατώφλι της νίκης και σήμερα, περισσότερο από ποτέ, στηριζόμαστε στον Πρόεδρο Τραμπ, στον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών, στους λαούς της Λατινικής Αμερικής και στα δημοκρατικά έθνη σε όλο τον κόσμο ως τους κύριους συμμάχους μας προκειμένου να επιτύχουμε την ελευθερία και τη δημοκρατία», έγραψε η Ματσάδο σε ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

This recognition of the struggle of all Venezuelans is a boost to conclude our task: to conquer Freedom.



We are on the threshold of victory and today, more than ever, we count on President Trump, the people of the United States, the peoples of Latin America, and the democratic nations around the world as our main allies to achieve freedom and democracy.