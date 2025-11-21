Κι όμως: Μία… σάλτσα καρμπονάρας σε κονσέρβα προκάλεσε διπλωματικό επεισόδιο της ΕΕ με την Ιταλία

Την ώρα που η ΕΕ θέλει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, καταφέρνει (περί κατορθώματος πρόκειται) να προκαλεί εντός του οίκου της, διπλωματικό επεισόδιο για μια… κονσέρβα!

Κι όμως, η είδηση είναι πέρα για πέρα αληθινή.

Πριν μερικές ημέρες, ο υπουργός Γεωργίας της Ιταλίας, Φρανσέσκο Λολομπρίτζιτα, επισκέφτηκε την ΕΕ και πήγε στο deli του ευρωκοινοβουλίου της όπου αγόρασε μια σάλτσα καρμπονάρας. Ομως είδε κάτι που για έναν Ιταλό που… σέβεται τις ρίζες του, προκάλεσε οργή: Η κονσέρβα με τη σάλτσα καρμπονάρας, περιείχε παντσέτα αντί για γκουαντσάλε -συστατικό που θεωρείται απαραίτητο στη γνήσια συνταγή.

Ο Λολομπρίτζιτα έκανε… καταγγελία, κατηγορώντας την ΕΕ για παραπλανητική χρήση ιταλικών ονομασιών, κάνοντας λόγο για «χειρότερες μορφές ιταλοπρεπών προϊόντων» και ζητώντας την «άμεση διερεύνηση της υπόθεσης».

Το περιστατικό ενεργοποίησε και τη Ρώμη καθώς οι Ιταλοί με το φαγητό… δεν αστειεύονται. Σύμφωνα με την ιταλική αγροτική οργάνωση Coldiretti, η οικονομική ζημία από τα λεγόμενα fake ιταλικά προϊόντα εκτιμάται στα 120 δισ. ευρώ ετησίως.

Γι αυτό και η Μελόνι υπέβαλε αίτημα ώστε η ιταλική κουζίνα να ενταχθεί στον κατάλογο της UNESCO για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, επιδιώκοντας αυστηρότερη θεσμική προστασία.

Με αφορμή την… σάλτσα καρμπονάρας, το κόμμα της ετοιμάζει εντός των ημερών επίσημη διαμαρτυρία προς την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, καθώς στο επίμαχο προϊόν εμφανιζόταν και η ιταλική σημαία.

Να σημειωθεί πως κύκλοι της Μέτσολα επισήμαναν ότι αν και η επισήμανση τροφίμων αποτελεί αρμοδιότητα των ευρωπαϊκών θεσμών, ο ρόλος της προέδρου του Κοινοβουλίου δεν περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε εμπορικά ζητήματα ή αποφάσεις λιανεμπορίου.

Το ζήτημα έχει αποκτήσει και εμπορική διάσταση, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει κατάλογο προϊόντων που θα ζητήσει να εξαιρεθούν από τους αμερικανικούς δασμούς και μέσα σε αυτά θα είναι και τα ζυμαρικά.

