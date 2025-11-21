search
ΚΟΣΜΟΣ

21.11.2025 09:46

Η αμερικανική ακτοφυλακή «ξεπλένει» τη ναζιστική σβάστικα και άλλα σύμβολα μίσους

trump_nazi

Η αμερικανική ακτοφυλακή δεν κατατάσσει πλέον τη σβάστικα στα σύμβολα μίσους, ανέφερε χθες Πέμπτη η εφημερίδα Washington Post, φέρνοντας στο φως τη νέα πολιτική της, που θα τεθεί σε εφαρμογή τον επόμενο μήνα.

Το έμβλημα της ναζιστικής Γερμανίας χαρακτηρίζεται πλέον ως…. «δυνητικά διχαστικό»!

Ο επικεφαλής της ακτοφυλακής, ο Κέβιν Λάντεϊ, διευκρίνισε πάντως ότι η επίδειξη, η χρήση ή η προώθηση τέτοιων συμβόλων θα πυροδοτεί «διεξοδικές έρευνες» και θα «τιμωρείται αυστηρά».

Η ακτοφυλακή δεν εξήγησε για ποιον λόγο η νέα πολιτική της δεν χαρακτηρίζει τη σβάστικα σύμβολο μίσους. Εκπρόσωπος της υπηρεσίας είπε πως διαφωνεί με το δημοσίευμα και θα μελετήσει τις αλλαγές πολιτικής.

Η σβάστικα, επίσημο σύμβολο του ναζισμού, έγινε έμβλημα της ναζιστικής Γερμανίας το 1935. Αντίθετα με τις ΗΠΑ, η επίδειξη και η χρήση της είναι παράνομη στη Γερμανία και επισύρει χρηματικό πρόστιμο ως ακόμη και φυλάκιση τριών ετών.

Η νέα πολιτική της ακτοφυλακής – που δεν υπάγεται στο Πεντάγωνο, αλλά στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας υπό την Κρίστι Νόεμ – θα τεθεί σε ισχύ τη 15η Δεκεμβρίου.

Προβλέπει επίσης ότι η θηλιά, σύμβολο συνυφασμένο με τα λιντσαρίσματα αφροαμερικανών στις ΗΠΑ, καθώς και η σημαία της Συνομοσπονδίας, που αρκετοί θεωρούν ότι χρησιμοποιείται για την εξύμνηση του δουλοκτητικού παρελθόντος πολιτειών του αμερικανικού νότου, επίσης θα πάψουν να χαρακτηρίζονται σύμβολα μίσους και θα καταταχθούν στους «δυνητικά διχαστικούς» συμβολισμούς. Σκοπός είναι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, να μην κινούνται πλέον πειθαρχικές διαδικασίες βάσει των κανονισμών για συμβάντα μίσους.

