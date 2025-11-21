Νέα εκτέλεση στη Φλόριντα – Το έγκλημα του Richard Randolph και η (μη ομόφωνη) καταδίκη

Άνδρας ο οποίος είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τον βιασμό και τον φόνο γυναίκας το 1988 εκτελέστηκε χθες Πέμπτη στη Φλόριντα, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ.

Η εκτέλεση, με θανατηφόρο ενέσιμο διάλυμα, ήταν η 44η της χρονιάς στις ΗΠΑ, από τις οποίες 17 έγιναν μόνο στη Φλόριντα. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό θανατώσεων από το 2010, όταν είχαν καταγραφτεί 46. Εντός 2025 έχουν προγραμματιστεί άλλες τρεις εκτελέσεις.

Ο Ρίτσαρντ Ράντολφ, 63 ετών, είχε καταδικαστεί για τον βιασμό και τον φόνο το 1988 της Μίνι Ρουθ Μακόλουμ, διευθύντριας του μίνι μάρκετ όπου εργαζόταν.

Ο πρώην στρατιωτικός, με πρόβλημα εθισμού, καταδικάστηκε σε θάνατο με οκτώ ψήφους έναντι τεσσάρων, καθώς η Φλόριντα είναι μια από τις λιγοστές πολιτείες όπου η θανατική ποινή μπορεί να επιβάλλεται ακόμη και χωρίς ομοφωνία του σώματος ενόρκων.

Έγκλημα και καταδίκη

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, το πρωί της 15ης Αυγούστου 1988, ο Ράντολφ σχεδίαζε να κλέψει χρήματα από το τοπικό κατάστημα Handy-Way στην Παλάτκα, όπου είχε εργαστεί στο παρελθόν.

Έκανε την κίνησή του όταν η διευθύντρια, Μίνι Μακόλουμ, πήγε να ελέγξει τις αντλίες βενζίνης. Ωστόσο, επέστρεψε νωρίτερα και έπιασε τον Ράντολφ. Την ανάγκασε να πάει στο πίσω δωμάτιο, όπου την χτύπησε, την στραγγάλισε, την μαχαίρωσε και την βίασε.

Τρεις άνθρωποι ρώτησαν τον Ράντολφ για το πού βρισκόταν η Μακόλουμ, όταν τον είδαν να φευγει και να κλειδώνει το κατάστημα. Τους είπε ότι το αυτοκίνητό της είχε χαλάσει και ότι πήγαινε να την πάρει.

Σκεπτικοί, κάλεσαν την αστυνομία, η οποία μπήκε με τη βία στο κατάστημα και βρήκε τη Μακόλουμ ακόμα ζωντανή, αλλά με αιμορραγία στο κεφάλι και το λαιμό.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου πέθανε έξι ημέρες αργότερα.

Αφού κλείδωσε τις πόρτες του καταστήματος, ο Ράντολφ έκλεψε το αυτοκίνητο του θύματος και οδήγησε στο σπίτι της φίλης του, όπου της είπε ότι είχε ληστέψει το κατάστημα.

Αργότερα την ίδια μέρα οδήγησε το αυτοκίνητο στο Τζάκσονβιλ, όπου συνελήφθη. Στη συνέχεια ομολόγησε τα εγκλήματά του στους ντετέκτιβ της κομητείας Πούτναμ.

Τον Φεβρουάριο του 1989, ο Ράντολφ κρίθηκε ένοχος για φόνο πρώτου βαθμού, ένοπλη ληστεία, σεξουαλική επίθεση και κλοπή αυτοκινήτου.

Οκτώ από τους 12 ενόρκους πρότειναν την επιβολή της θανατικής ποινής, με αποτέλεσμα ο δικαστής να τον καταδικάσει σε θάνατο στις 5 Απριλίου 1989.

Ο Ράντολφ υπέβαλε μια σειρά από εφέσεις κατά τη διάρκεια των ετών, αλλά όλες απορρίφθηκαν.

Ενώ βρισκόταν στη φυλακή, ο Ράντολφ ασπάστηκε το Ισλάμ και άλλαξε το όνομά του σε Μαλίκ Αμπντούλ-Σατζάντ.

ΗΠΑ και θανατική ποινή

Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι εκτελέσεις στις ΗΠΑ φέτος έγιναν με θανατηφόρα ενέσιμα διαλύματα — 36 μέχρι στιγμής το 2025.

Άλλες πέντε έγιναν με πρόκληση ασφυξίας διά της εισπνοής αζώτου, μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο στην Αλαμπάμα το 2024 και χαρακτηρίζεται από ειδικούς του ΟΗΕ μορφή «βασανιστηρίου». Τρεις έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα· πριν από φέτος, η μέθοδος αυτή είχε να χρησιμοποιηθεί στη χώρα από το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις – Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια – εφαρμόζεται μορατόριουμ στην εφαρμογή της, δυνάμει αποφάσεων των κυβερνητών τους.

