ΚΟΣΜΟΣ

21.11.2025 06:47

Οι Γερμανοί τρελάθηκαν: Πολεμικός παροξυσμός με προσομοίωση στρατιωτικής μάχης στο μετρό του Βερολίνου (Video)

21.11.2025 06:47
stratos germania

Οι γερμανικές στρατιωτικές δυνάμεις ξεκίνησαν πενθήμερη εκπαίδευση σε αστικό πόλεμο στο Βερολίνο, εξασκώντας σενάρια ανάπτυξης έκτακτης ανάγκης σε όλη την πρωτεύουσα, καθώς το τοπίο ασφαλείας της Ευρώπης μεταβάλλεται μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Το τάγμα φρουράς της Bundeswehr ξεκίνησε την Κυριακή την άσκηση “Bollwerk Bärlin III” σε πολλαπλές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένου του υπόγειου σταθμού Γιούνγκφερνχάιντε, του κέντρου εκπαίδευσης της αστυνομίας Ruhleben και ενός πρώην χημικού εργοστασίου στο Rüdersdorf.

Ο γερμανικός στρατός ανέφερε ότι ο ολοκληρωτικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας απαιτεί ενισχυμένη αμυντική ετοιμότητα.

Η άσκηση αστικού πολέμου ήταν απαραίτητη, καθώς οι στενοί δρόμοι, τα πολυώροφα κτίρια και οι σήραγγες του μετρό του Βερολίνου απαιτούν εξειδικευμένη εκπαίδευση για ταχεία ανάπτυξη, σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Ελεύθεροι σκοπευτές σε υπόγειες ασκήσεις μάχης

Οι στρατιώτες εξασκήθηκαν σε σενάρια αστικής μάχης, ασφαλίζοντας κρίσιμες υποδομές, αντιμετωπίζοντας σαμποτέρ και εκκενώνοντας τραυματισμένο προσωπικό. Οι γερμανικές δυνάμεις εξασκήθηκαν επίσης σε μάχη σε σήραγγες στον σταθμό Γιούνγκφερνχάιντε πριν από την αυγή την Τρίτη.

Ομάδες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων ελεύθερων σκοπευτών, έλαβαν θέσεις κατά τη διάρκεια των ασκήσεων, αν και τα άσφαιρα πυρομαχικά αντικατέστησαν τα πραγματικά φυσίγγια για να διασφαλιστεί η δημόσια ασφάλεια.

«Το τάγμα φρουράς εκπληρώνει την βασική του αποστολή στο Βερολίνο σε περίπτωση άμυνας», δήλωσε η Bundeswehr. «Όλες οι δραστηριότητες διεξάγονται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και σε συντονισμό με τις αρχές του Βερολίνου».

Η στρατιωτική άσκηση πυροδότησε περιστατικό με φίλια πυρά

Ξεχωριστά, η εκπαιδευτική άσκηση Marshal Power 2025 στη Βαυαρία είχε ως αποτέλεσμα ένας στρατιώτης να πυροβοληθεί στο πρόσωπο, αφού η αστυνομία άνοιξε κατά λάθος πυρ κατά τη διάρκεια ελιγμών στο Έρντινγκ.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας, Γιοακίμ Χέρμαν, δήλωσε ότι οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε μια κλήση έκτακτης ανάγκης και πυροβόλησαν προειδοποιητικά, ωθώντας τους στρατιώτες να απαντήσουν με άσφαιρα πυρά. Η αστυνομία στη συνέχεια ανταπέδωσε με πραγματικά πυρά, τραυματίζοντας έναν στρατιώτη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 08:41
