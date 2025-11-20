search
ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 18:42
ΚΟΣΜΟΣ

20.11.2025 18:29

Βίντεο δείχνει Ρώσους στρατιώτες να περπατούν ελεύθερα μέσα από τα ερείπια του Ποκρόφσκ της Ουκρανίας

20.11.2025 18:29
pokrovsk

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δημοσίευσε την Πέμπτη βίντεο που δείχνει τους στρατιώτες της να κινούνται ελεύθερα στο νότιο τμήμα της ουκρανικής πόλης Ποκρόφσκ, περιπολώντας σε έρημους δρόμους γεμάτους με καμμένες πολυκατοικίες.

Η Ρωσία απειλεί το Ποκρόφσκ εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, επιχειρώντας να το περικυκλώσει και να απειλήσει τις γραμμές ανεφοδιασμού. Οι ρωσικοί χάρτες δείχνουν τώρα την πόλη υπό ρωσικό έλεγχο και τα ουκρανικά στρατεύματα περικυκλωμένα στο γειτονικό Μύρνοχραντ.

Οι ουκρανικοί χάρτες δείχνουν το Ποκρόφσκ ως γκρίζα ζώνη που δεν ελέγχεται από καμία πλευρά και το Μίρνοχραντ όχι πλήρως περικυκλωμένο.

Η Μόσχα λέει ότι η κατάληψη του Ποκρόφσκ, που χαρακτηρίζεται ως «η πύλη προς το Ντόνετσκ» από τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, θα της δώσει μια πλατφόρμα για να κινηθεί βόρεια προς τις δύο μεγαλύτερες πόλεις που παραμένουν υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας στην περιοχή του Ντόνετσκ – το Κραματόρσκ και το Σλαβιάνσκ.

Στο βίντεο, το οποίο το Reuters μπόρεσε να επαληθεύσει ότι έχει γυριστεί στο νότιο Ποκρόφσκ, Ρώσοι στρατιώτες φαίνονται να περπατούν στους άδειους δρόμους, με έναν να σπρώχνει ένα φορείο με ρόδες. Το βίντεο δεν τους δείχνει να δέχονται κάποια επίθεση.

Παράθυρα και πόρτες κρέμονται σπασμένα από μαυρισμένα και μισογκρεμισμένα κτίρια. Τα κλαδιά των ασημένιων σημύδων είναι σπασμένα από βόμβες. Ακόμη και οι πινακίδες διάβασης πεζών είναι χτυπημένες και λυγισμένες ενώ δεν φαίνεται να κυκλοφορούν πολίτες.

Ούτε η Ρωσία ούτε η Ουκρανία δίνουν στοιχεία για τις απώλειες στον πόλεμο, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν ότι 1,2 εκατομμύρια άνδρες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί μέχρι στιγμής, καθιστώντας την την πιο θανατηφόρα σύγκρουση στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

