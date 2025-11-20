Βίντεο δείχνει Ρώσους στρατιώτες να περπατούν ελεύθερα μέσα από τα ερείπια του Ποκρόφσκ της Ουκρανίας

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δημοσίευσε την Πέμπτη βίντεο που δείχνει τους στρατιώτες της να κινούνται ελεύθερα στο νότιο τμήμα της ουκρανικής πόλης Ποκρόφσκ, περιπολώντας σε έρημους δρόμους γεμάτους με καμμένες πολυκατοικίες.

Η Ρωσία απειλεί το Ποκρόφσκ εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, επιχειρώντας να το περικυκλώσει και να απειλήσει τις γραμμές ανεφοδιασμού. Οι ρωσικοί χάρτες δείχνουν τώρα την πόλη υπό ρωσικό έλεγχο και τα ουκρανικά στρατεύματα περικυκλωμένα στο γειτονικό Μύρνοχραντ.

⚡️Russian troops are calmly walking through the Shakhtersky neighborhood in Pokrovsk, reports the Russian Ministry of Defense. pic.twitter.com/8P4HJsR2Gy — MD (@distant_earth83) November 20, 2025

Οι ουκρανικοί χάρτες δείχνουν το Ποκρόφσκ ως γκρίζα ζώνη που δεν ελέγχεται από καμία πλευρά και το Μίρνοχραντ όχι πλήρως περικυκλωμένο.

Η Μόσχα λέει ότι η κατάληψη του Ποκρόφσκ, που χαρακτηρίζεται ως «η πύλη προς το Ντόνετσκ» από τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, θα της δώσει μια πλατφόρμα για να κινηθεί βόρεια προς τις δύο μεγαλύτερες πόλεις που παραμένουν υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας στην περιοχή του Ντόνετσκ – το Κραματόρσκ και το Σλαβιάνσκ.

Στο βίντεο, το οποίο το Reuters μπόρεσε να επαληθεύσει ότι έχει γυριστεί στο νότιο Ποκρόφσκ, Ρώσοι στρατιώτες φαίνονται να περπατούν στους άδειους δρόμους, με έναν να σπρώχνει ένα φορείο με ρόδες. Το βίντεο δεν τους δείχνει να δέχονται κάποια επίθεση.

Russian forces walking around Pokrovsk.



Note the heavy fog still present as well as very little auditable fighting in the city. pic.twitter.com/n8sIe3nZRu — ayden (@squatsons) November 20, 2025

Παράθυρα και πόρτες κρέμονται σπασμένα από μαυρισμένα και μισογκρεμισμένα κτίρια. Τα κλαδιά των ασημένιων σημύδων είναι σπασμένα από βόμβες. Ακόμη και οι πινακίδες διάβασης πεζών είναι χτυπημένες και λυγισμένες ενώ δεν φαίνεται να κυκλοφορούν πολίτες.

Ούτε η Ρωσία ούτε η Ουκρανία δίνουν στοιχεία για τις απώλειες στον πόλεμο, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν ότι 1,2 εκατομμύρια άνδρες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί μέχρι στιγμής, καθιστώντας την την πιο θανατηφόρα σύγκρουση στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Διαβάστε επίσης:

«Ξηλώθηκε» κύκλωμα αρχαιοκαπήλων στη Βουλγαρία με πλοκάμια και στην Ελλάδα – Βρέθηκαν αντικείμενα αξίας 100 εκατ. ευρώ

«Όχι» στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία λέει η Ευρώπη – Αμερικανοί αξιωματούχοι παρέδωσαν το τελεσίγραφο στον Ζελένσκι

Meta: Καταδικάστηκε για αθέμιτο ανταγωνισμό στην Ισπανία – Καλείται να καταβάλλει 550 εκατ. ευρώ σε ισπανικά ΜΜΕ