Meta: Καταδικάστηκε για αθέμιτο ανταγωνισμό στην Ισπανία – Καλείται να καταβάλλει 550 εκατ. ευρώ σε ισπανικά ΜΜΕ

Βαθιά το χέρι στην τσέπη καλείται να βάλει ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ μετά την απόφαση ισπανικού Δικαστηρίου για τη Meta, τη μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram.

To ισπανικό δικαστήριο διέταξε τη Meta να καταβάλει πάνω από 540 εκατομμύρια ευρώ σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, με το δικαστήριο να κρίνει ένοχο τον αμερικανικό κολοσσό για «αθέμιτο ανταγωνισμό» και για παραβίαση των κανονισμών προστασίας δεδομένων — μια απόφαση που ενδέχεται να αποτελέσει ορόσημο.

Spanish court orders Meta to pay nearly half a billion euros in damages to media outlets https://t.co/cCm2izFdZQ pic.twitter.com/CQH8dLlGos — The Independent (@Independent) November 20, 2025

Η μήνυση στον τεχνολογικό γίγαντα αφορούσε τη χρήση δεδομένων χρηστών μεταξύ 2018 και 2023 χωρίς τη συγκατάθεσή τους για τη δημιουργία εξατομικευμένων διαφημιστικών προφίλ και για τεράστιο κέρδος εις βάρος των ισπανικών μέσων ενημέρωσης που τηρούσαν την νομοθεσία περί απορρήτου.

Η αγωγή κατατέθηκε από πολλά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων μελών της Ένωσης Μέσων Ενημέρωσης (AMI), τα οποία χαιρέτισαν την απόφαση ως «μια κρίσιμης σημασίας νίκη για τη δημοσιογραφία, τον ανταγωνισμό και τη δημοκρατία».

Το Εμπορικό Δικαστήριο της Μαδρίτης διέταξε τη Meta να καταβάλει 479 εκατομμύρια ευρώ σε 87 Ισπανούς ψηφιακούς εκδότες και πρακτορεία ειδήσεων που είναι μέλη της AMI για την απόκτηση σημαντικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω διαφημίσεων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram κατά παράβαση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), υπογραμμίζεται σε δελτίο τύπου.

A Spanish court has ordered Facebook owner Meta to pay €479m to Spanish digital media outlets for unfair competition practices and infringing European Union data protection regulation, a ruling the company will appeal. https://t.co/ylhJk6ppZl — RTÉ Business (@RTEbusiness) November 20, 2025

Η απόφαση αναφέρει επίσης περισσότερα από 60 εκατομμύρια ευρώ από μη εισπραχθέντες νόμιμους τόκους, επιπλέον αυτού του ποσού, καθώς και αποζημίωση για το πρακτορείο Europa Press, το οποίο δεν είναι μέλος της AMI.

Η Meta, από την πλευρά της, ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, την οποία έκρινε «αβάσιμη» και η οποία «αγνοεί σκοπίμως τον τρόπο λειτουργίας της διαδικτυακής διαφημιστικής βιομηχανίας».

Ο τεχνολογικός γίγαντας ισχυρίστηκε ότι «τηρεί όλους τους νόμους» και «παρέχει στους χρήστες μια σειρά από εργαλεία για να ελέγχουν την εμπειρία τους στις υπηρεσίες μας».

Διαβάστε επίσης:

Η διπλωματία του… σούσι: Πώς ο πρόεδρος της Ταιβάν στήριξε την Ιαπωνία έναντι της Κίνας

Κρεμλίνο για αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο: Η όποια διευθέτηση θα πρέπει να εξαλείψει τα βαθύτερα αίτια της σύγκρουσης

Σάλος με δήλωση Γάλλου στρατηγού για σύγκρουση με τη Μόσχα: «Η χώρα μας να είναι έτοιμη να χάσει τα παιδιά της»