Ο Ζελένσκι δεν απορρίπτει το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία παρά τους… «πυροβολισμούς» της Ευρώπης

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έλαβε το προσχέδιο ειρηνευτικού σχεδίου από τις ΗΠΑ, ανέφερε το γραφείο του σε ανακοίνωσή του, στην οποία επισημαίνεται ότι ο Ουκρανός πρόεδρος θα συζητήσει τα «βασικά σημεία που απαιτούνται για την επίτευξη της ειρήνης» με τον Ντόναλντ Τραμπ τις επόμενες ημέρες, την ώρα που οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του αντιδρούν, καθώς οι όροι θεωρούνται εδώ και καιρό από τους ίδιους ως ισοδύναμοι με συνθηκολόγηση.

Η είδηση ​​έρχεται μετά από σημερινές αναφορές για ένα «μυστικό» ειρηνευτικό σχέδιο που διαπραγματεύτηκαν οι ΗΠΑ και η Ρωσία. Όπως υποστηρίζεται, αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί, το σχέδιο συντάχθηκε από τον απεσταλμένο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον Ρώσο ειδικό απεσταλμένο Κιρίλ Ντμίτριεφ.

Σύμφωνα με τις αναφορές, η Ουκρανία θα πρέπει να κάνει σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις (ανατολική περιοχή του Ντονμπάς), να εγκαταλείψει διάφορα οπλικά συστήματα, να μειώσει το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεών της και να αναγνωρίσει τα ρωσικά ως επίσημη γλώσσα ως μέρος του προτεινόμενου σχεδίου.

Ο Ζελένσκι «συμφώνησε να εργαστεί στα σημεία» του σχεδίου μετά από σημερινή συνάντηση, αναφέρεται στη δήλωση.

«Η Ουκρανία αγωνίζεται για την ειρήνη από τα πρώτα δευτερόλεπτα της ρωσικής εισβολής και υποστηρίζουμε όλες τις ουσιαστικές προτάσεις που είναι ικανές να επιφέρουν πραγματική ειρήνη», σημειώνεται στη δήλωση.

«Η Ουκρανία έχει υποστηρίξει τις προτάσεις του Προέδρου Τραμπ από την αρχή του έτους για τον τερματισμό της αιματοχυσίας. Είμαστε έτοιμοι ακόμη και τώρα να συνεργαστούμε εποικοδομητικά με την αμερικανική πλευρά και τους εταίρους μας στην Ευρώπη και τον κόσμο, ώστε το αποτέλεσμα να είναι η ειρήνη».

Παρέδωσαν το τελεσίγραφο

Νωρίτερα, μια αντιπροσωπεία του Αμερικανικού Στρατού, με επικεφαλής τον Γραμματέα του Στρατού Νταν Ντρίσκολ και τον Αρχηγό του Επιτελείου Στρατού Ράντι Τζορτζ, βρισκόταν στο Κίεβο και συναντήθηκε με τον Ζελένσκι αργά την Πέμπτη.

Μαζί τους ο επικεφαλής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, στρατηγός Κρις Ντόναχιου, και ο αρχιλοχίας του Στρατού Μάικλ Γουάιμερ.

Οι αξιωματούχοι συζήτησαν το σχέδιο τερματισμού του πολέμου με τη Ρωσία, ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός.

Συναντήθηκαν επίσης με τον ανώτατο στρατιωτικό διοικητή της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Σίρσκι, αργά την Τετάρτη. Ο Σίρσκι είπε ότι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστεί μια δίκαιη ειρήνη είναι η υπεράσπιση του εναέριου χώρου της Ουκρανίας, η επέκταση της ικανότητάς της να χτυπά βαθιά στη Ρωσία και η σταθεροποίηση της πρώτης γραμμής.

Δεν αρέσει το σχέδιο στην Ευρώπη

Οι ευρωπαϊκές χώρες αντέδρασαν την Πέμπτη στο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, το οποίο, σύμφωνα με πηγές, θα απαιτούσε από το Κίεβο να παραχωρήσει εδάφη και να αφοπλιστεί εν μέρει, όροι που θεωρούνται εδώ και καιρό από τους συμμάχους της Ουκρανίας ως ισοδύναμοι με συνθηκολόγηση.

Δύο πηγές ανέφεραν ότι η Ουάσινγκτον είχε σηματοδοτήσει στον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι το Κίεβο πρέπει να αποδεχτεί ένα πλαίσιο που έχουν συντάξει οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις και περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας. Οι πηγές μίλησαν στο Reuters υπό τον όρο ότι δεν θα κατονομαστούν λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Η επιτάχυνση της αμερικανικής διπλωματίας έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή για το Κίεβο, με τα στρατεύματά του να βρίσκονται σε δεύτερη μοίρα στο πεδίο της μάχης και την κυβέρνηση Ζελένσκι να υπονομεύεται από ένα σκάνδαλο διαφθοράς. Το κοινοβούλιο απέλυσε δύο υπουργούς την Τετάρτη.

Την ίδια ώρα η Μόσχα υποβάθμισε οποιαδήποτε νέα αμερικανική πρωτοβουλία.

«Δεν βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις. Υπάρχουν επαφές, φυσικά, αλλά δεν υπάρχει διαδικασία που θα μπορούσε να ονομαστεί διαβουλεύσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Είπε ότι η Ρωσία δεν είχε τίποτα να προσθέσει πέρα ​​από τη θέση που διατύπωσε ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σε μια σύνοδο κορυφής με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον Αύγουστο, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να αντιμετωπίζει τις «βασικές αιτίες της σύγκρουσης».

«Η ειρήνη δεν μπορεί να είναι συνθηκολόγηση» λέει η Γαλλία

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες δεν σχολίασαν λεπτομερώς το σχέδιο των ΗΠΑ που δεν έχει δημοσιοποιηθεί, αλλά υπέδειξαν ότι δεν θα δεχτούν το Κίεβο να κάνει τιμωρητικές παραχωρήσεις.

«Οι Ουκρανοί θέλουν ειρήνη – μια δίκαιη ειρήνη που σέβεται την κυριαρχία όλων, μια διαρκή ειρήνη που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από μελλοντική επιθετικότητα», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό. «Αλλά η ειρήνη δεν μπορεί να είναι συνθηκολόγηση».

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει σχολιάσει τις αναφερόμενες προτάσεις. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στο X ότι η Ουάσινγκτον θα «συνεχίσει να αναπτύσσει μια λίστα με πιθανές ιδέες για τον τερματισμό αυτού του πολέμου με βάση τη συμβολή και των δύο πλευρών αυτής της σύγκρουσης».

«…Η επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης θα απαιτήσει από τις δύο πλευρές να συμφωνήσουν σε δύσκολες αλλά απαραίτητες παραχωρήσεις», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Πλησιάζει ο χειμώνας

Με έναν ακόμη χειμώνα να πλησιάζει στον πιο θανατηφόρο πόλεμο της Ευρώπης εδώ και οκτώ δεκαετίες, τα ρωσικά στρατεύματα είναι έτοιμα να καταλάβουν την πρώτη σημαντική πόλη τους εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, τον κατεστραμμένο ανατολικό σιδηροδρομικό κόμβο του Ποκρόφσκ

Η Ουκρανία δήλωσε την Πέμπτη ότι έλαβε 1.000 πτώματα από τη Ρωσία και η Ρωσία δήλωσε ότι έλαβε 30 από την Ουκρανία, στην τελευταία ανταλλαγή ανθρώπινων λειψάνων από το πεδίο της μάχης.

Η Ρωσία, η οποία ξεκίνησε μια ολοκληρωτική εισβολή στη γειτονική της χώρα το 2022, κατέχει σχεδόν το ένα πέμπτο της Ουκρανίας και λέει ότι θα συνεχίσει να πολεμά εκτός εάν η Ουκρανία παραχωρήσει επιπλέον γη, αποδεχτεί μόνιμη ουδετερότητα και μειώσει τις ένοπλες δυνάμεις της. Η Ουκρανία λέει ότι αυτό θα ισοδυναμούσε με συνθηκολόγηση και θα την άφηνε απροστάτευτη σε περίπτωση που η Ρωσία επιτεθεί ξανά.

Μετά τους πρώτους μήνες του πολέμου, όταν η Ουκρανία απέκρουσε την επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο και ανακατέλαβε εκτάσεις εδάφους, τα τελευταία τρία χρόνια ήταν μια αδυσώπητη δοκιμασία κατά μήκος μιας πρώτης γραμμής μήκους 1.000 χιλιομέτρων (600 μιλίων), με τεράστιες απώλειες και από τις δύο πλευρές.

Μια ουκρανική αντεπίθεση σταμάτησε το 2023. Έκτοτε, η Μόσχα έχει σημειώσει αργή πρόοδο, με τους εχθρούς χωρισμένους σε μια καμένη ουδέτερη ζώνη, κυνηγώντας τις δυνάμεις ο ένας του άλλου με drones.

Ο Τραμπ, ο οποίος επέστρεψε στην εξουσία φέτος δεσμευόμενος να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο, έχει στρέψει την πολιτική των ΗΠΑ μακριά από την σθεναρή υποστήριξη της Ουκρανίας προς την αποδοχή ορισμένων από τις αιτιάσεις της Μόσχας για την εισβολή.

Αλλά έχει επίσης δείξει ανυπομονησία με τη Μόσχα, ακυρώνοντας μια σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν τον περασμένο μήνα και επιβάλλοντας κυρώσεις στις δύο κύριες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας. Η Παρασκευή είναι η προθεσμία για τους ξένους αγοραστές να μειώσουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Διαβάστε επίσης:

Επίθεση δέχτηκε ο πρέσβης της Πολωνίας στην Αγία Πετρούπολη (Video)

Η διπλωματία του… σούσι: Πώς ο πρόεδρος της Ταιβάν στήριξε την Ιαπωνία έναντι της Κίνας

Κρεμλίνο για αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο: Η όποια διευθέτηση θα πρέπει να εξαλείψει τα βαθύτερα αίτια της σύγκρουσης