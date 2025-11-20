Ουκρανία: Ο Τραμπ τελειώνει τον Ζελένσκι – Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Κίεβο για τη συμφωνία παραχώρησης εδαφών στον Πούτιν

Ανώτεροι αξιωματούχοι του Πενταγώνου έφτασαν στην Ουκρανία για να «συζητήσουν τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου» με τη Ρωσία, σύμφωνα με πηγές της Ουάσινγκτον, η οποία πλέον ασκεί ασφυκτικές πιέσεις στο Κίεβο. Η ομάδα, με επικεφαλής τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Νταν Ντρίσκολ, αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο.

Την Τετάρτη άρχισαν να κυκλοφορούν πληροφορίες ότι οι ΗΠΑ και η Ρωσία είχαν προετοιμάσει ένα νέο πλαίσιο ειρηνευτικού σχεδίου, το οποίο απαιτούσε σημαντικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης εδαφών που εξακολουθεί να ελέγχει και της δραστικής μείωσης του μεγέθους του στρατού της. Ούτε η Ουάσιγκτον ούτε η Μόσχα έχουν επιβεβαιώσει επίσημα το σχέδιο, το οποίο συντάχθηκε από τον απεσταλμένο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον ειδικό απεσταλμένο της Ρωσίας, Κιρίλ Ντμίτριεφ.

Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έγραψε στο X ότι η επίτευξη «διαρκούς ειρήνης θα απαιτήσει από τις δύο πλευρές να συμφωνήσουν σε δύσκολες αλλά απαραίτητες παραχωρήσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συνεχίζουμε να καταρτίζουμε έναν κατάλογο πιθανών ιδεών για τον τερματισμό αυτού του πολέμου, με βάση τις απόψεις και των δύο πλευρών της σύγκρουσης».

Το… παλεύει η Ευρώπη

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, προειδοποίησε την Πέμπτη ότι για να λειτουργήσει οποιοδήποτε σχέδιο, θα πρέπει να έχει την υποστήριξη των Ουκρανών και των Ευρωπαίων, ενώ ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι «οι Ουκρανοί δεν θέλουν καμία μορφή συνθηκολόγησης».

Οι αναφορές για ένα ειρηνευτικό σχέδιο μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας εμφανίστηκαν την ημέρα που τουλάχιστον 26 άτομα σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones σε πολυκατοικίες στην πόλη Τερνόπιλ, στη δυτική Ουκρανία. Άλλα 22 άτομα αγνοούνται από τον τόπο του συμβάντος, δήλωσε ο Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι βρισκόταν στην Τουρκία τη στιγμή της επίθεσης στο Τερνόπιλ, και ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες από την Ουκρανία ανέφεραν ότι είχαν προγραμματιστεί συνομιλίες με τον απεσταλμένο του Τραμπ στην Άγκυρα, αλλά ακυρώθηκαν.

Δεν έγινε καμία αναφορά στο σχέδιο-πλαίσιο όταν ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ έφτασε στο Κίεβο αργά το βράδυ της Τετάρτης. Ο εκπρόσωπος του στρατού, συνταγματάρχης Ντέιβιντ Μπάτλερ, ανέφερε μόνο ότι ο Ντρίσκολ και η ομάδα του βρισκόταν εκεί «εκ μέρους της κυβέρνησης Τραμπ σε αποστολή διερεύνησης των γεγονότων, προκειμένου να συναντήσουν Ουκρανούς αξιωματούχους και να συζητήσουν τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου».

Ανώτατοι στρατιωτικοί στο Κίεβο

Η ομάδα του Ντρίσκολ στο Κίεβο είναι η ανώτατη στρατιωτική ομάδα που έχει ταξιδέψει στο Κίεβο από την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ τον Ιανουάριο. Μαζί του βρίσκονται ο αρχηγός του στρατού, στρατηγός Ράντι Τζορτζ, ο ανώτατος διοικητής του αμερικανικού στρατού στην Ευρώπη, στρατηγός Κρις Ντόναχιου, και ο ανώτερος λοχίας του στρατού Μάικλ Γουέιμερ. Ένας Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε στο CBS ότι οι συνομιλίες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού θα επικεντρωθούν στην στρατιωτική κατάσταση επί τόπου, καθώς και στα σχέδια για πιθανή κατάπαυση του πυρός.

Ο ανώνυμος αξιωματούχος δήλωσε: «Οι πρόεδροι Ζελένσκι και Τραμπ έχουν ήδη συμφωνήσει να σταματήσουν τη σύγκρουση κατά μήκος των υφιστάμενων γραμμών εμπλοκής και υπάρχουν συμφωνίες για την παροχή εγγυήσεων ασφάλειας». Μετά τις συνομιλίες με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ την Τετάρτη, ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Ντένις Σμύχαλ δημοσίευσε στο X: «Εστιάσαμε στα επόμενα βήματα για την εφαρμογή των ιστορικών αμυντικών συμφωνιών που επιτεύχθηκαν από τον πρόεδρο Ζελένσκι και τον πρόεδρο Τραμπ».

Παραχωρήσεις εδαφών

Λεπτομέρειες σχετικά με το σχέδιο 28 σημείων των Γουίτκοφ – Ντιμίτριεφ ήρθαν στο φως περισσότερο από τρεις εβδομάδες μετά την τριήμερη συνάντηση των δύο ανδρών στο Μαϊάμι της Φλόριντα. Δεν φαίνεται να συμμετείχαν στις συνομιλίες ούτε Ευρωπαίοι ούτε Ουκρανοί αξιωματούχοι. Επικαλούμενα άτομα με γνώστη του θέματος, τα ΜΜΕ Axios, Financial Times και Reuters ανέφεραν ότι τα σχέδια προβλέπουν την παραχώρηση από το Κίεβο των περιοχών του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία που εξακολουθεί να ελέγχει, τη σημαντική μείωση του μεγέθους των ενόπλων δυνάμεών του και την απώλεια πολλών από τα όπλα του.

Ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένα αποκλείσει οποιαδήποτε εδαφική παραχώρηση στη Ρωσία, ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ φάνηκε να υποβαθμίζει τις αναφορές. «Σε αυτή την περίπτωση, δεν έχουμε καμία επιπλέον καινοτομία σε αυτό που ονομάζουμε “το πνεύμα του Άνκορατζ”», δήλωσε την Τετάρτη στα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας, αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής του Αυγούστου μεταξύ Πούτιν και Τραμπ στην αμερικανική πολιτεία της Αλάσκας. Τυχόν συμφωνίες που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια της μονοήμερης συνάντησης δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Αποχωρεί ο Κέλογκ

Το Κίεβο και οι δυτικοί σύμμαχοί του, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρός κατά μήκος της εκτεταμένης γραμμής του μετώπου, αλλά η Μόσχα το έχει αποκλείσει, επαναλαμβάνοντας απαιτήσεις που, σύμφωνα με την Ουκρανία, ισοδυναμούν με de facto παράδοση. Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι οι προϋποθέσεις της Μόσχας για μια ειρηνευτική συμφωνία – συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης εδαφών, των αυστηρών περιορισμών στο μέγεθος του ουκρανικού στρατού και της ουδετερότητας της χώρας – δεν έχουν αλλάξει από τότε που ο Πούτιν τις έθεσε το 2024.

Εν τω μεταξύ, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε στο BBC ότι ο ειδικός απεσταλμένος στην Ουκρανία Κιθ Κέλογκ θα αποχωρήσει από τη θέση του τον Ιανουάριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος αποφάσισε ότι αυτό θα ήταν το φυσικό τέλος της θητείας του, η οποία απαιτεί την έγκριση του Σενάτου για διάστημα άνω των 360 ημερών. Ο Κέλογκ θεωρείται σημαντικός υποστηρικτής της Ουκρανίας στον Λευκό Οίκο, σε μια περίοδο που ο Τραμπ φαίνεται συχνά να τάσσεται υπέρ της Ρωσίας στη σύγκρουση.

