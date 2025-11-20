Τρένα συγκρούστηκαν στην Τσεχία – Περισσότεροι από 40 τραυματίες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Συναγερμός σήμανε στην Τσεχία για σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων που συνέβη το πρωί της Πέμπτης 20.11.2025 και αποτέλεσμα είχε τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων.
Τα δύο επιβατικά τρένα στην Τσεχία συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε άνθρωποι να τραυματιστούν σοβαρά και άλλοι 40 ελαφρύτερα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Διασώστες αλλά και η πυροσβεστική, δήλωσαν ότι η σύγκρουση έγινε σε περιοχή που βρίσκεται περίπου 132 χλμ νότια της Πράγας με τους επιβάτες των αμαξοστοιχιών να έχουν απομακρυνθεί σύμφωνα με τις υπηρεσίες της Τσεχίας.
Εκπρόσωπος νοσοκομείου της περιοχής επιβεβαίωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο CTK ότι πέντε από τους τραυματίες νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα.
