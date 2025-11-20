Τρένα συγκρούστηκαν στην Τσεχία – Περισσότεροι από 40 τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στην Τσεχία για σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων που συνέβη το πρωί της Πέμπτης 20.11.2025 και αποτέλεσμα είχε τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων.

Cestující z obou vlaků jsou evakuováni Probíhá triáž a ošetřování zraněných ve spolupráci se ZZS a Policií ČR.

Na místě jsou evakuační autobusy @HZS_jihocesky. pic.twitter.com/vzesJv1UEX November 20, 2025

Τα δύο επιβατικά τρένα στην Τσεχία συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε άνθρωποι να τραυματιστούν σοβαρά και άλλοι 40 ελαφρύτερα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Train crash in the Czech Republic: Two trains collided near České Budějovice early Thursday, injuring 42 people—two seriously and about 40 lightly.



The trains crashed on the route to Plzeň, halting all traffic.



The collision occurred about 150 km (100 mi) south of Prague. pic.twitter.com/bsGtIB3kBV — GeoTechWar (@geotechwar) November 20, 2025

Διασώστες αλλά και η πυροσβεστική, δήλωσαν ότι η σύγκρουση έγινε σε περιοχή που βρίσκεται περίπου 132 χλμ νότια της Πράγας με τους επιβάτες των αμαξοστοιχιών να έχουν απομακρυνθεί σύμφωνα με τις υπηρεσίες της Τσεχίας.

Europe: 42 people were injured in a big collision between two trains in the Czech Republic. pic.twitter.com/snkFWLEq4t November 20, 2025

Εκπρόσωπος νοσοκομείου της περιοχής επιβεβαίωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο CTK ότι πέντε από τους τραυματίες νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα.

