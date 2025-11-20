Πόλεμος στην Ουκρανία: «Στα σχοινιά» ο Ζελένσκι με το σχέδιο Τραμπ – Ποια εδάφη χάνει το Κίεβο (video/χάρτης)

Στριμωγμένος… στα σχοινιά είναι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς οι πιέσεις από την Ουάσινγκτον για να δεχτεί το σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, είναι αφόρητες.

Κάτι η συνεχής επέλαση του ρωσικού στρατού στην ανατολική Ουκρανία, κάτι η πολιτική κρίση λόγω του σκανδάλου διαφθοράς, πλέον ο ουκρανος πρόεδρος καλείται να συμφωνήσει με την παράδοση μεγάλου κομματιού της ουκρανικής επικράτειας στην Ρωσία.

Η άφιξη του υπουργού Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, στο Κίεβο αποσκοπεί στο να αποσπάσει το πολυπόθητο «ναι» του Κιέβου.

Είχε προηγηθεί το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με την Washington Post, μυστική συνάντηση του ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, στο Μαϊάμι με κορυφαίους συμβούλους του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου προβλέπει παραχώρηση περιοχών της ανατολικής Ουκρανίας στη Ρωσία, με αντάλλαγμα αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία και την Ευρώπη.

Αναλυτές σημειώνουν ότι ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι η Ουκρανία πιθανότατα θα χάσει αυτά τα εδάφη εάν ο πόλεμος συνεχιστεί, «και επομένως είναι προς το συμφέρον της να επιτευχθεί συμφωνία τώρα».

Τι προβλέπει η πρόταση σχετικά με τα εδάφη

Πιο αναλυτικά, η πρόταση των ΗΠΑ προβλέπει την παραχώρηση ολόκληρης της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς (Ντονέτσκ και Λουχάνσκ) στη Ρωσία, παρότι η Ουκρανία διατηρεί ακόμη περίπου 14,5% των περιοχών, σύμφωνα με το Institute for the Study of War.

Παράλληλλα, ΗΠΑ και η Ευρώπη θα αναγνωρίσουν τις περιοχές της Κριμαίας, του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ ως μέρος της Ρωσίας.

Επίσης, Χερσώνα και Ζαπορίζια «παγώνουν» στην παρούσα κατάσταση, με ένα μέρος να παραμένει στην Ουκρανία και το υπόλοιπο που καταλαμβάνει αυτή τη στιγμή η Μόσχα να γίνεται ρωσικό έδαφος.

Η παράδοση των ουκρανικών εδαφών θα γίνει με αντάλλαγμα για μια εγγύηση ασφάλειας των ΗΠΑ για την Ουκρανία και την Ευρώπη έναντι μελλοντικής ρωσικής επιθετικότητας.

Παράλληλα, ζητείται η μείωση του ουκρανικού στρατού, ενώ απομακρύνεται η προοπτικη ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Το σχέδιο απαιτεί ακόμη από την Ουκρανία να εγκαταλείψει βασικές κατηγορίες όπλων, αλλά και την άρνηση της στρατιωτικής βοήθειας από τις ΗΠΑ.

Επιπλέον, μεταξύ άλλων η Ουκρανία καλείται να αναγνωρίσει και τη ρωσική ως επίσημη γλώσσα του κράτους και να παραχωρήσει καθεστώς στο τοπικό παράρτημα της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ουκρανία.

Σε αδιέξοδο ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος συναντήθηκε με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χθες (19/11) στην Άγκυρα, αναμένεται να έχει σήμερα επαφές με αξιωματούχους του αμερικανικού στρατού στο Κίεβο, χωρίς να έχει και πολλά περιθώρια ελιγμών.

I am grateful to President Erdoğan for today’s visit and our conversation. We greatly value Türkiye’s involvement in the diplomatic work and all its efforts. We discussed in detail the real ways to bring the war to a reliable and dignified end. Since the beginning of this year,… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 19, 2025

Κίεβο και Μόσχα δεν έχουν πραγματοποιήσει άμεσες διαπραγματεύσεις από το καλοκαίρι,ενώ το Κρεμλίνο δεν δείχνει καμία προθυμία να μειώσει τις απαιτήσεις της

Ο ουκρανός πρόεδρος βρίσκεται σε ολοένα και πιο δύσκολη θέση σε όλα τα πεδία…

