21.11.2025 08:52

Τουρκία: Τραγικός θάνατος για 15χρονο – Συνάδελφοί του του έβαλαν σωλήνα υψηλής πίεσης και προκάλεσαν ρήξη εντέρων

21.11.2025 08:52
ambulance new

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 15χρονος μαθητευόμενος σε ξυλουργείο στην Τουρκία όταν συνάδελφοί του έβαλαν έναν σωλήνα υψηλής πίεσης αέρα στα οπίσθιά του για πλάκα με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν ρήξη εντέρων.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 14 Νοεμβρίου στην περιοχή Σανλιούρφα με τον Μοχάμεντ Κεντιρτσί, όπως ήταν το όνομα του 15χρονου, να αφήνει την τελευταία του πνοή πέντε ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο Κεντιρτσί, ο οποίος εργαζόταν ως μαθητευόμενος, δέθηκε από τον συνάδελφό του Χαμπίπ Ακσόι και έναν φίλο του.

Οι δύο άντρες αφού έδεσαν τα χέρια του ανήλικου στη συνέχεια του έβγαλαν με τη βία το παντελόνι και του έβαλαν αέρα υψηλής πίεσης από έναν συμπιεστή.

Η αδιανόητη φάρσα προκάλεσε ρήξη των εντέρων του 15χρονου και άλλες καταστροφικές βλάβες στα εσωτερικά όργανά του, όπως επιβεβαίωσαν οι γιατροί στα τρία νοσοκομεία στα οποία μεταφέρθηκε τα επόμενα 24ωρα.

Αν και ο Ακσόι αρχικά αφέθηκε ελεύθερος, στη συνέχεια εκδόθηκε νέο ένταλμα για τη σύλληψή του και κρίθηκε προφυλακιστέος μέχρι να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου.

