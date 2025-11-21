search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 14:39
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.11.2025 11:30

WSJ: Η ΕΕ ετοιμάζει δικό της σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία – Ευρωπαϊκό «όχι» στην παραχώρηση εδαφών

21.11.2025 11:30
ukraine_drone_attack

Το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έχει ενοχλήσει έντονα τόσο το Κίεβο όσο και την ΕΕ καθώς χαρακτηρίζεται ως παραδοχή ήττας και παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία.

Στην ΕΕ σε προσωπικό επίπεδο έχουν τοποθετηθεί ηγέτες, μεταξύ αυτών και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου κυρίως αντιστέκονται στην απαίτηση παραχώρησης εδαφών από το Κίεβο.

Ετσι, ήδη η Ευρωπαϊκή Ενωση, ετοιμάζει ένα δικό της σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι ευρωπαίοι θεωρούν το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ ως «πολύ ευνοϊκό για τη Ρωσία» και «εντός των ημερών» ετοιμάζουν ένα εναλλακτικό σχέδιο ειρήνης για την περιοχή.

Η Κάγια Κάλας, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποστηρίξει οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, εφόσον αυτό φέρνει μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη και εφόσον περιλαμβάνει την Ουκρανία και την ΕΕ.

«Όσο για το ειρηνευτικό σχέδιο που, όπως καταλαβαίνουμε, έχει παρουσιαστεί στον πρόεδρο Ζελένσκι, πάντα λέγαμε ότι για να λειτουργήσει οποιοδήποτε σχέδιο, πρέπει να έχει τη συμμετοχή της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων» δήλωσε στις Βρυξέλλες.

Την ίδια στιγμή, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε σήμερα (21/11) ότι τα σημεία που προβλέπει το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία πρέπει να συζητηθούν επειγόντως μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αλλά υπογράμμισε ότι δεν είναι ένα τελικό σχέδιο.

«Η γερμανική θέση είναι η ευρωπαϊκή θέση και αυτό σημαίνει ότι υποστηρίζουμε την Ουκρανία. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία μπορεί να συζητήσει αυτά τα σημεία από θέση ισχύος» δήλωσε από τις Βρυξέλλες.

Το σχέδιο που είδε το φως της δημοσιότητας περιλαμβάνει σειρά από στρατηγικές και εδαφικές συμφωνίες για την αποκατάσταση της ειρήνης στην περιοχή, με βασικότερες την de facto αναγνώριση της Κριμαίας και του Ντονμπάς ως ρωσικά εδάφη και τη δέσμευση ότι το ΝΑΤΟ δεν θα αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία. Το σχέδιο εισάγει οικονομικά μέτρα, που στοχεύουν στην ανασυγκρότηση της Ουκρανίας και στην αποκατάσταση της διεθνούς θέσης της Ρωσίας.

Διαβάστε επίσης:

Δώρο Τραμπ στον Πούτιν – Σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ: «Η Ρωσία παίρνει όσα ζητάει»

Η αμερικανική ακτοφυλακή «ξεπλένει» τη ναζιστική σβάστικα και άλλα σύμβολα μίσους

Μεξικό: Πρώτη καταδίκη για την εκτέλεση των σέρφερ – Η τριπλή δολοφονία που σόκαρε τον κόσμο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
thalassini_douma
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Διεθνής διάκριση για την Ελληνίδα φωτογράφο Θαλασσινή Δούμα

maria-korina-machado-34344
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο θα θεωρηθεί «φυγόδικη» αν πάει να παραλάβει το Νόμπελ

karavokiri-new
LIFESTYLE

Δάφνη Καραβοκύρη για το επεισόδιο ανάμεσα σε Γκλέτσο – Μουτίδου: «Φοβήθηκα ότι μπορεί να σήκωνε το χέρι του» (Video)

PAVLOS_GEROULANOS810_NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γερουλάνος σπάει το προοδευτικό αυτοδιοικητικό μέτωπο κατά της κυβέρνησης – Απροσδόκητη χείρα βοήθειας στο Μαξίμου

ARGOLIKES EIDHSEIS
ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: 17χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση αδέσποτων σκυλιών (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

gap andreas mineiko
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με τον γιο του, Ανδρέα, στη γιορτή της Πολωνικής Ομογένειας ο Γιώργος Παπανδρέου

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

thanos-plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποια Μελόνι; Ο Πλεύρης θέλει να ανοίξει κέντρα επιστροφής μεταναστών στην Αφρική και συγκεκριμένα στη ... Λιβύη

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 14:39
thalassini_douma
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Διεθνής διάκριση για την Ελληνίδα φωτογράφο Θαλασσινή Δούμα

maria-korina-machado-34344
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο θα θεωρηθεί «φυγόδικη» αν πάει να παραλάβει το Νόμπελ

karavokiri-new
LIFESTYLE

Δάφνη Καραβοκύρη για το επεισόδιο ανάμεσα σε Γκλέτσο – Μουτίδου: «Φοβήθηκα ότι μπορεί να σήκωνε το χέρι του» (Video)

1 / 3