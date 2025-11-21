WSJ: Η ΕΕ ετοιμάζει δικό της σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία – Ευρωπαϊκό «όχι» στην παραχώρηση εδαφών

Το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έχει ενοχλήσει έντονα τόσο το Κίεβο όσο και την ΕΕ καθώς χαρακτηρίζεται ως παραδοχή ήττας και παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία.

Στην ΕΕ σε προσωπικό επίπεδο έχουν τοποθετηθεί ηγέτες, μεταξύ αυτών και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου κυρίως αντιστέκονται στην απαίτηση παραχώρησης εδαφών από το Κίεβο.

Ετσι, ήδη η Ευρωπαϊκή Ενωση, ετοιμάζει ένα δικό της σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι ευρωπαίοι θεωρούν το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ ως «πολύ ευνοϊκό για τη Ρωσία» και «εντός των ημερών» ετοιμάζουν ένα εναλλακτικό σχέδιο ειρήνης για την περιοχή.

Η Κάγια Κάλας, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποστηρίξει οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, εφόσον αυτό φέρνει μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη και εφόσον περιλαμβάνει την Ουκρανία και την ΕΕ.

«Όσο για το ειρηνευτικό σχέδιο που, όπως καταλαβαίνουμε, έχει παρουσιαστεί στον πρόεδρο Ζελένσκι, πάντα λέγαμε ότι για να λειτουργήσει οποιοδήποτε σχέδιο, πρέπει να έχει τη συμμετοχή της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων» δήλωσε στις Βρυξέλλες.

Την ίδια στιγμή, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε σήμερα (21/11) ότι τα σημεία που προβλέπει το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία πρέπει να συζητηθούν επειγόντως μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αλλά υπογράμμισε ότι δεν είναι ένα τελικό σχέδιο.

«Η γερμανική θέση είναι η ευρωπαϊκή θέση και αυτό σημαίνει ότι υποστηρίζουμε την Ουκρανία. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία μπορεί να συζητήσει αυτά τα σημεία από θέση ισχύος» δήλωσε από τις Βρυξέλλες.

Το σχέδιο που είδε το φως της δημοσιότητας περιλαμβάνει σειρά από στρατηγικές και εδαφικές συμφωνίες για την αποκατάσταση της ειρήνης στην περιοχή, με βασικότερες την de facto αναγνώριση της Κριμαίας και του Ντονμπάς ως ρωσικά εδάφη και τη δέσμευση ότι το ΝΑΤΟ δεν θα αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία. Το σχέδιο εισάγει οικονομικά μέτρα, που στοχεύουν στην ανασυγκρότηση της Ουκρανίας και στην αποκατάσταση της διεθνούς θέσης της Ρωσίας.

