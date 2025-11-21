ΝΥΤ: Οι Ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο δείχνουν τα πρώτα σημάδια της… μετά Τραμπ εποχής

Για χρόνια ο Ντόναλντ Τραμπ φαινόταν άτρωτος στις πολιτικές αναταράξεις. Παρέμενε όρθιος σε συνθήκες που θα είχαν βυθίσει οποιονδήποτε άλλο και κινούταν έξω από τις συνηθισμένες ισορροπίες των πολιτικών κύκλων. Οι τελευταίες εξελίξεις όμως δείχνουν ότι αυτή η δυναμική αλλάζει και ότι οι Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο αρχίζουν να κινούνται με τρόπους που θυμίζουν την κλασική απόσταση που κρατούν τα μέλη ενός κόμματος όταν πλησιάζει το τέλος της ισχύος ενός προέδρου.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, η μάχη για τη δημοσιοποίηση των φακέλων Έπσταϊν ήταν το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η απόφαση πολλών Ρεπουμπλικανών να στηρίξουν τη νομοθεσία, παρά τις πιέσεις του Τραμπ, έδειξε ότι πλέον σκέφτονται τον επόμενο εκλογικό κύκλο και τη δική τους πολιτική επιβίωση.

Παρόμοιες τάσεις εμφανίστηκαν και στη Γερουσία, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι αρνήθηκαν να ικανοποιήσουν την απαίτηση του προέδρου να καταργηθεί το κοινοβουλευτικό μπλοκάρισμα κατά τη διαμάχη για το shutdown.

Η αντίσταση σε πολιτειακό επίπεδο στα σχέδια αναχάραξης των εκλογικών περιφερειών ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την εικόνα ενός κόμματος που αρχίζει να αποκλίνει από τις απαιτήσεις του Λευκού Οίκου.

Οι Ρεπουμπλικανοί αντιδρούν επίσης στα αποτελέσματα των πρόσφατων εκλογών, που ήταν πολύ χειρότερα από το αναμενόμενο. Οι δημοσκοπήσεις παρουσιάζουν τον Τραμπ και το κόμμα σε αδύναμη θέση ενόψει του 2026. Οι οικονομικές ανησυχίες των ψηφοφόρων και η θολή εικόνα για την πορεία της οικονομίας βαραίνουν το κλίμα. Αυτές οι πιέσεις κάνουν τους βουλευτές και τους γερουσιαστές πιο προσεκτικούς και πιο πρόθυμους να πάρουν αποστάσεις, ακόμη και σε θέματα όπου πριν ακολουθούσαν τον πρόεδρο χωρίς αντίρρηση.

Οι «αντιρρησίες»

Η περίπτωση του Ρεπουμπλικανού βουλεητή Τόμας Μάσι το δείχνει καθαρά. Παρά τις προσωπικές επιθέσεις από τον Τραμπ, προχώρησε στην ψηφοφορία για τους φακέλους Έπσταϊν και προειδοποίησε τους συναδέλφους του ότι οι επιλογές τους θα τους ακολουθούν για χρόνια. Η μαζική στήριξη στο νομοσχέδιο ουσιαστικά ανάγκασe τον Τραμπ να υποχωρήσει για να αποφύγει μια ορατή ήττα. Το αποτέλεσμα αυτό, μαζί με την επικείμενη προκριματική μάχη του Μάσι απέναντι σε υποψήφιο που στηρίζει ο Τραμπ, αποτελεί ένδειξη ότι η παλιά επιρροή του προέδρου στις εσωκομματικές διαδικασίες ίσως να μη λειτουργεί όπως παλαιότερα.

Παράλληλα, η υπόθεση της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, η οποία ήρθε σε σύγκρουση με τον Τραμπ σχετικά με τον χειρισμό της υπόθεσης Έπσταϊν και την προτεραιότητα θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, παρουσιάζει ένα ακόμη σημάδι ρήξης μέσα στο κόμμα.

Το Κογκρέσο μετατοπίζεται

Οι πιέσεις εντείνονται όσο πλησιάζουν οι προθεσμίες για την κατάθεση υποψηφιοτήτων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που επικαλούνται οι New York Times, όσο προχωρά ο χρόνος οι Ρεπουμπλικάνοι θα νιώθουν λιγότερο υποχρεωμένοι να ακολουθούν τον πρόεδρο σε όλα, ιδιαίτερα αν η οικονομία δεν βελτιωθεί. Αυτό αναμένεται να επηρεάσει άμεσα ζητήματα όπως η παράταση των επιδοτήσεων υγείας, όπου αρκετοί ευάλωτοι Ρεπουμπλικανοί επιθυμούν πλέον να στηρίξουν κάποια μορφή παράτασης, παρά την αντίθεση της ηγεσίας.

Παρότι ο Τραμπ εξακολουθεί να έχει μεγάλη δύναμη λόγω της αφοσιωμένης βάσης του, η συνολική εικόνα στο Κογκρέσο δείχνει μετατόπιση. Η προσήλωση που κάποτε έδειχνε το κόμμα μειώνεται και οι Ρεπουμπλικανοί φαίνεται να προσανατολίζονται περισσότερο προς τη δική τους πολιτική προοπτική για το 2026.

Το ερώτημα είναι πόσο θα διαρκέσει ακόμη η δυνατότητα του προέδρου να επιβάλλει τη θέλησή του, καθώς το κόμμα του φαίνεται να προετοιμάζεται για μια εποχή που μπορεί να μην περιστρέφεται γύρω του.

