search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 13:44
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.10.2025 12:02

Νόμπελ Ειρήνης: Ο Τραμπ το έχασε από την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα Μαρία Κορίνα Μασάδο

10.10.2025 12:02
maria_corina_massado_new

Στην Βενεζουελανή Μαρία Κορίνα Μασάδο, πολιτική αντίπαλο του Νίκολας Μαδούρο, κατέληξε το φετινό Νόμπελ Ειρήνης.

Συνολικά 338 πρόσωπα και οργανισμοί είχαν προταθεί για το φετινό Νόμπελ Ειρήνης.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του οργανισμού, η Μασάδο λαμβάνει το Νόμπελ Ειρήνης «για το ακούραστο έργο της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της να επιτύχει μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία».

«Ως ηγέτιδα του δημοκρατικού κινήματος στη Βενεζουέλα, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο αποτελεί ένα από τα πιο εξαιρετικά παραδείγματα πολιτικού θάρρους στη Λατινική Αμερική τα τελευταία χρόνια» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, η Μασάδο πληρεί όλα τα κριτήρια για το βραβείο. «Υπήρξε καθοριστική και ενωτική μορφή σε μια πολιτική αντιπολίτευση που κάποτε ήταν βαθιά διχασμένη – μια αντιπολίτευση που βρήκε κοινό έδαφος στην απαίτηση για ελεύθερες εκλογές και αντιπροσωπευτική διακυβέρνηση. Αυτό είναι ακριβώς το επίκεντρο της δημοκρατίας: η κοινή μας βούληση να υπερασπιστούμε τις αρχές της λαϊκής κυριαρχίας, ακόμη κι αν διαφωνούμε μεταξύ μας. Σε μια εποχή όπου η δημοκρατία απειλείται, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να υπερασπιστούμε αυτό το κοινό έδαφος».

Χαρακτήρισαν την Βενεζουέλα ως ένα «αυταρχικό κράτος που σήμερα βιώνει ανθρωπιστική και οικονομική κρίση».

Ενόψει των εκλογών του 2024, η Ματσάδο ήταν η υποψήφια της αντιπολίτευσης για την προεδρία, αλλά ο Μαδούρο μπλόκαρε την υποψηφιότητά της.

«Οι προσπάθειες της συλλογικής αντιπολίτευσης, πριν και κατά τη διάρκεια των εκλογών, ήταν καινοτόμες και γενναίες, ειρηνικές και δημοκρατικές. Η αντιπολίτευση έλαβε διεθνή υποστήριξη όταν οι ηγέτες της δημοσιοποίησαν τα αποτελέσματα που είχαν συλλεχθεί από τις εκλογικές περιφέρειες της χώρας, αποδεικνύοντας ότι η αντιπολίτευση είχε κερδίσει με σαφές προβάδισμα. Ωστόσο, το καθεστώς αρνήθηκε να αποδεχθεί το αποτέλεσμα και κράτησε την εξουσία» αναφέρει ο οργανισμός.

«Η δημοκρατία αποτελεί προϋπόθεση για διαρκή ειρήνη. Ωστόσο, ζούμε σε έναν κόσμο όπου η δημοκρατία υποχωρεί, όπου όλο και περισσότερα αυταρχικά καθεστώτα αμφισβητούν τους κανόνες και καταφεύγουν στη βία» προσθέτουν.

«Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο πληροί και τα τρία κριτήρια που όρισε ο Άλφρεντ Νόμπελ για την επιλογή του βραβευμένου με το Νόμπελ Ειρήνης. Έχει ενώσει την αντιπολίτευση της χώρας της. Δεν υποχώρησε ποτέ απέναντι στη στρατιωτικοποίηση της βενεζουελάνικης κοινωνίας. Υπήρξε ακλόνητη στην υποστήριξή της για μια ειρηνική μετάβαση στη δημοκρατία. Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο έχει αποδείξει ότι τα εργαλεία της δημοκρατίας είναι και τα εργαλεία της ειρήνης. Ενσαρκώνει την ελπίδα ενός διαφορετικού μέλλοντος, όπου τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών προστατεύονται και οι φωνές τους ακούγονται. Σε αυτό το μέλλον, οι άνθρωποι θα είναι επιτέλους ελεύθεροι να ζουν ειρηνικά» καταλήγει η ανακοίνωση του οργανισμού.

H απάντηση στην ερώτηση γιατί δεν πήρε το βραβείο ο Τραμπ

Oπως ήταν αναμενόμενο, ο εκπρόσωπος της νορβηγικής επιτροπής ρωτήθηκε γιατί δεν επελέγη ο Ντόναλντ Τραμπ παρά την καμπάνια (και τις έντονες πιέσεις του ίδιου) για το πρόσωπό του.

«Στη μακρά ιστορία των Νόμπελ Ειρήνης η επιτροπή έχει δει αρκετές τέτοιες καμπάνιες, λαμβάνουμε χιλιάδες επιστολές από ανθρώπους που προτείνουν υποψήφιους. Η επιτροπή συνεδριάζει σε ένα δωμάτιο με τα πορτρέτα όλων των νικητών και είναι γεμάτη με θάρρος και ακεραιότητα. Βασιζόμαστε μόνο στο έργο και τη διαθήκη του Άλφρεντ Νόμπελ για την απόφασή μας» απάντησε.

Διαβάστε επίσης:

Δάκρυσε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ σε εξομολόγηση γυναίκας που έχασε σύζυγο και παιδί σε πέντε ημέρες – Καμπάνια για τις αυτοκτονίες (video)

Σεισμός στις Φιλιππίνες: Μία νεκρή και μεγάλες καταστροφές σε κτίρια – Ήρθη ο συναγερμός για τσουνάμι (video)

Mέση Ανατολή: Οι 72 ώρες που θα κρίνουν τα πάντα – Τι θα συμβεί μετά το «ναι» του υπουργικού συμβουλίου του Ισραήλ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
freddie-mercury
ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι Queen το ροκ συγκρότημα με τις περισσότερες μεταδόσεις τον 21ο αιώνα στη Βρετανία – Ποιο τραγούδι έπαιξε περισσότερο

skai_vidou_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Την άλλη Δευτέρα η πρεμιέρα της νέας εκπομπής «Η ζωή σου όλη» με την Χριστίνα Βίδου

tsipras_1010_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Τι δείχνουν τα πρώτα γκάλοπ μετά την παραίτηση – Πίεση σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, τι συμβαίνει με Πλεύση   

loverdos_tsipras_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έκπληξη Λοβέρδου για Τσίπρα: «Δεν με εκφράζει πουθενά αλλά μπορώ να καταλάβω ποια είναι η εμβέλειά του»

aerodromio-pinakida-shengen
ΚΟΣΜΟΣ

Σε ισχύ από την Κυριακή το νέο σύστημα εισόδου στη Σένγκεν – Τι αλλάζει και ποιοι εξαιρούνται 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

kainoyrgioy–new
LIFESTYLE

Καινούργιου: «Ντρέπομαι για αυτά που λέγαμε στο «Δέστε Τους» - Σχολιάζαμε ανθρώπους για την εμφάνισή τους» (Video)

daihatsu_2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό είναι το νέο μικρό SUV της Daihatsu

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 13:42
freddie-mercury
ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι Queen το ροκ συγκρότημα με τις περισσότερες μεταδόσεις τον 21ο αιώνα στη Βρετανία – Ποιο τραγούδι έπαιξε περισσότερο

skai_vidou_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Την άλλη Δευτέρα η πρεμιέρα της νέας εκπομπής «Η ζωή σου όλη» με την Χριστίνα Βίδου

tsipras_1010_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Τι δείχνουν τα πρώτα γκάλοπ μετά την παραίτηση – Πίεση σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, τι συμβαίνει με Πλεύση   

1 / 3