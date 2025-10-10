Νόμπελ Ειρήνης: Ο Τραμπ το έχασε από την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα Μαρία Κορίνα Μασάδο

Στην Βενεζουελανή Μαρία Κορίνα Μασάδο, πολιτική αντίπαλο του Νίκολας Μαδούρο, κατέληξε το φετινό Νόμπελ Ειρήνης.

Συνολικά 338 πρόσωπα και οργανισμοί είχαν προταθεί για το φετινό Νόμπελ Ειρήνης.

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του οργανισμού, η Μασάδο λαμβάνει το Νόμπελ Ειρήνης «για το ακούραστο έργο της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της να επιτύχει μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία».

«Ως ηγέτιδα του δημοκρατικού κινήματος στη Βενεζουέλα, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο αποτελεί ένα από τα πιο εξαιρετικά παραδείγματα πολιτικού θάρρους στη Λατινική Αμερική τα τελευταία χρόνια» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, η Μασάδο πληρεί όλα τα κριτήρια για το βραβείο. «Υπήρξε καθοριστική και ενωτική μορφή σε μια πολιτική αντιπολίτευση που κάποτε ήταν βαθιά διχασμένη – μια αντιπολίτευση που βρήκε κοινό έδαφος στην απαίτηση για ελεύθερες εκλογές και αντιπροσωπευτική διακυβέρνηση. Αυτό είναι ακριβώς το επίκεντρο της δημοκρατίας: η κοινή μας βούληση να υπερασπιστούμε τις αρχές της λαϊκής κυριαρχίας, ακόμη κι αν διαφωνούμε μεταξύ μας. Σε μια εποχή όπου η δημοκρατία απειλείται, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να υπερασπιστούμε αυτό το κοινό έδαφος».

Χαρακτήρισαν την Βενεζουέλα ως ένα «αυταρχικό κράτος που σήμερα βιώνει ανθρωπιστική και οικονομική κρίση».

Ενόψει των εκλογών του 2024, η Ματσάδο ήταν η υποψήφια της αντιπολίτευσης για την προεδρία, αλλά ο Μαδούρο μπλόκαρε την υποψηφιότητά της.

«Οι προσπάθειες της συλλογικής αντιπολίτευσης, πριν και κατά τη διάρκεια των εκλογών, ήταν καινοτόμες και γενναίες, ειρηνικές και δημοκρατικές. Η αντιπολίτευση έλαβε διεθνή υποστήριξη όταν οι ηγέτες της δημοσιοποίησαν τα αποτελέσματα που είχαν συλλεχθεί από τις εκλογικές περιφέρειες της χώρας, αποδεικνύοντας ότι η αντιπολίτευση είχε κερδίσει με σαφές προβάδισμα. Ωστόσο, το καθεστώς αρνήθηκε να αποδεχθεί το αποτέλεσμα και κράτησε την εξουσία» αναφέρει ο οργανισμός.

«Η δημοκρατία αποτελεί προϋπόθεση για διαρκή ειρήνη. Ωστόσο, ζούμε σε έναν κόσμο όπου η δημοκρατία υποχωρεί, όπου όλο και περισσότερα αυταρχικά καθεστώτα αμφισβητούν τους κανόνες και καταφεύγουν στη βία» προσθέτουν.

«Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο πληροί και τα τρία κριτήρια που όρισε ο Άλφρεντ Νόμπελ για την επιλογή του βραβευμένου με το Νόμπελ Ειρήνης. Έχει ενώσει την αντιπολίτευση της χώρας της. Δεν υποχώρησε ποτέ απέναντι στη στρατιωτικοποίηση της βενεζουελάνικης κοινωνίας. Υπήρξε ακλόνητη στην υποστήριξή της για μια ειρηνική μετάβαση στη δημοκρατία. Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο έχει αποδείξει ότι τα εργαλεία της δημοκρατίας είναι και τα εργαλεία της ειρήνης. Ενσαρκώνει την ελπίδα ενός διαφορετικού μέλλοντος, όπου τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών προστατεύονται και οι φωνές τους ακούγονται. Σε αυτό το μέλλον, οι άνθρωποι θα είναι επιτέλους ελεύθεροι να ζουν ειρηνικά» καταλήγει η ανακοίνωση του οργανισμού.

H απάντηση στην ερώτηση γιατί δεν πήρε το βραβείο ο Τραμπ

Oπως ήταν αναμενόμενο, ο εκπρόσωπος της νορβηγικής επιτροπής ρωτήθηκε γιατί δεν επελέγη ο Ντόναλντ Τραμπ παρά την καμπάνια (και τις έντονες πιέσεις του ίδιου) για το πρόσωπό του.

«Στη μακρά ιστορία των Νόμπελ Ειρήνης η επιτροπή έχει δει αρκετές τέτοιες καμπάνιες, λαμβάνουμε χιλιάδες επιστολές από ανθρώπους που προτείνουν υποψήφιους. Η επιτροπή συνεδριάζει σε ένα δωμάτιο με τα πορτρέτα όλων των νικητών και είναι γεμάτη με θάρρος και ακεραιότητα. Βασιζόμαστε μόνο στο έργο και τη διαθήκη του Άλφρεντ Νόμπελ για την απόφασή μας» απάντησε.

