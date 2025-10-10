search
ΚΟΣΜΟΣ

10.10.2025 10:07

Σεισμός στις Φιλιππίνες: Μία νεκρή και μεγάλες καταστροφές σε κτίρια – Ήρθη ο συναγερμός για τσουνάμι (video)

10.10.2025 10:07
seismos-philippines

Ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, έχει βγάλει στους δρόμους τους πολίτες στα ανατολικά της χώρας.

Μετασεισμοί που ξεπερνούν τα 5 Ρίχτερ συνεχίζουν να ταρακουνούν την πόλη του Μάτι η οποία έχει υποστεί μεγάλες ζημιές σε κτίρια.

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν από τον σεισμό που σημειώθηκε στις 09:43 τοπική ώρα (04:43) όταν φράχτης έπεσε και την καταπλάκωσε.

Δεν είναι σαφές πόσοι έχουν τραυματιστεί ή αν υπάρχουν άνθρωποι κάτω από συντρίμια.

Εν τω μεταξύ, η προειδοποίηση για τσουνάμι έχει αρθεί μετά τον σεισμό, δήλωσε το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι των ΗΠΑ. Κύματα 30 εκατοστών σημειώθηκαν στα ανατολικά της χώρας, ενώ αργότερα αναμένονται κύματα μέχρι ένα μέτρο σε ακτές της Ινδονησίας και στο Παλάου.

