Σεισμός στις Φιλιππίνες: Μία νεκρή και μεγάλες καταστροφές σε κτίρια – Ήρθη ο συναγερμός για τσουνάμι (video)

Ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, έχει βγάλει στους δρόμους τους πολίτες στα ανατολικά της χώρας.

Μετασεισμοί που ξεπερνούν τα 5 Ρίχτερ συνεχίζουν να ταρακουνούν την πόλη του Μάτι η οποία έχει υποστεί μεγάλες ζημιές σε κτίρια.

6. A 7.6M earthquake struck near Davao City, Philippines, triggering tsunami warnings and mass evacuations. #lindol #sismo_deprem_gempa



Waves up to 3 meters may impact coastal areas. Local authorities urge residents to stay alert. pic.twitter.com/dbONlJUv5x — GeoTechWar (@geotechwar) October 10, 2025

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν από τον σεισμό που σημειώθηκε στις 09:43 τοπική ώρα (04:43) όταν φράχτης έπεσε και την καταπλάκωσε.

❗️⚠️🇵🇭 – A 7.6-magnitude earthquake struck offshore in the southern Philippines on October 10, 2025, at a depth of 10 km (6 miles) off Manay town in Davao Oriental province, Mindanao region.



The Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) warned of potential… pic.twitter.com/D6UiQA2Z6Z — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 10, 2025

Δεν είναι σαφές πόσοι έχουν τραυματιστεί ή αν υπάρχουν άνθρωποι κάτω από συντρίμια.

A magnitude 7.6 earthquake jolted the region of Davao Oriental, southern Philippines this morning.



Philippine Red Cross (@PhilRedCross) is on the ground helping with evacuations, first aid, and more. @IFRC providing support and coordination.



Mere weeks ago, Cebu, central… pic.twitter.com/eQE257kvhg — IFRC Asia Pacific (@IFRCAsiaPacific) October 10, 2025

⚠️ Video showing the shaking from the M7.4 earthquake that hit the Philippines…pic.twitter.com/9S2TumuCtL October 10, 2025

Εν τω μεταξύ, η προειδοποίηση για τσουνάμι έχει αρθεί μετά τον σεισμό, δήλωσε το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι των ΗΠΑ. Κύματα 30 εκατοστών σημειώθηκαν στα ανατολικά της χώρας, ενώ αργότερα αναμένονται κύματα μέχρι ένα μέτρο σε ακτές της Ινδονησίας και στο Παλάου.

Διαβάστε επίσης:

Mέση Ανατολή: Οι 72 ώρες που θα κρίνουν τα πάντα – Τι θα συμβεί μετά το «ναι» του υπουργικού συμβουλίου του Ισραήλ

Φιλιππίνες: Μεγάλος σεισμός 7,4 Ρίχτερ – Προειδοποίηση για τσουνάμι 3 μέτρων, εκκενώνονται παραθαλάσσιες περιοχές

Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα: Τι προβλέπει, πότε ξεκινά και ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις