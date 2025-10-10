Σεισμός στις Φιλιππίνες: Μία νεκρή και μεγάλες καταστροφές σε κτίρια – Ήρθη ο συναγερμός για τσουνάμι (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, έχει βγάλει στους δρόμους τους πολίτες στα ανατολικά της χώρας.
Μετασεισμοί που ξεπερνούν τα 5 Ρίχτερ συνεχίζουν να ταρακουνούν την πόλη του Μάτι η οποία έχει υποστεί μεγάλες ζημιές σε κτίρια.
Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν από τον σεισμό που σημειώθηκε στις 09:43 τοπική ώρα (04:43) όταν φράχτης έπεσε και την καταπλάκωσε.
Δεν είναι σαφές πόσοι έχουν τραυματιστεί ή αν υπάρχουν άνθρωποι κάτω από συντρίμια.
Εν τω μεταξύ, η προειδοποίηση για τσουνάμι έχει αρθεί μετά τον σεισμό, δήλωσε το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι των ΗΠΑ. Κύματα 30 εκατοστών σημειώθηκαν στα ανατολικά της χώρας, ενώ αργότερα αναμένονται κύματα μέχρι ένα μέτρο σε ακτές της Ινδονησίας και στο Παλάου.
Διαβάστε επίσης:
Mέση Ανατολή: Οι 72 ώρες που θα κρίνουν τα πάντα – Τι θα συμβεί μετά το «ναι» του υπουργικού συμβουλίου του Ισραήλ
Φιλιππίνες: Μεγάλος σεισμός 7,4 Ρίχτερ – Προειδοποίηση για τσουνάμι 3 μέτρων, εκκενώνονται παραθαλάσσιες περιοχές
Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα: Τι προβλέπει, πότε ξεκινά και ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.