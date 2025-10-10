search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 09:54
ΚΟΣΜΟΣ

10.10.2025 09:04

Mέση Ανατολή: Οι 72 ώρες που θα κρίνουν τα πάντα – Τι θα συμβεί μετά το «ναι» του υπουργικού συμβουλίου του Ισραήλ

10.10.2025 09:04
israel new

Στην πιο κρίσιμη φάση του μπαίνει το πρώτο μέρος του σχεδίου Τραμπ για την ειρήνευση στη Γάζα, μετά το πράσινο φως που έδωσε το βράδυ της Πέμπτης το υπουργικο συμβουλιο του Ισραήλ.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις οι επόμενες 72 ώρες θα κρίνουν τα πάντα καθώς:

  • Αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το πρωί του Σαββάτου η κατάπαυση του πυρός, 24 ώρες μετά την έγκριση της συμφωνίας από την ισραηλινή κυβέρνηση.
  • Τα στρατεύματα του Ισραήλ θα αποσυρθούν σε γραμμή που τους δίνει τον έλεγχο του 53% της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με εκπρόσωπο του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού.
  • Πρόκειται για το πρώτο από τα τρία στάδια απόσυρσης που προβλέπει το σχέδιο Τραμπ.
  • Θα ξεκινήσει η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων – ζωντανών και νεκρών – που κρατούνται από τη Χαμάς, ακολουθούμενη από την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης στις ισραηλινές φυλακές, καθώς και κρατουμένων από τη Γάζα.
  • Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στείλουν έως και 200 στρατιώτες που ήδη βρίσκονται στη Μέση Ανατολή στο Ισραήλ, ώστε να συντονίσουν μια πολυεθνική δύναμη που θα επιβλέπει την τήρηση της εκεχειρίας.

Σύμφωνα με τη Σος Μπεντροσιάν, εκπρόσωπο του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, «η τελική εκδοχή της πρώτης φάσης υπογράφτηκε το πρωί στην Αίγυπτο από όλα τα μέρη, ενόψει της απελευθέρωσης όλων των ομήρων» που κρατούνται στη Γάζα.

«Όλοι οι όμηροί μας, ζωντανοί και νεκροί, θα απελευθερωθούν (το αργότερο) 72 ώρες (αφού τεθεί σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός)», που σημαίνει ότι θα βρίσκονται στο Ισραήλ «τη Δευτέρα», διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο η κ. Μπεντροσιάν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ωστόσο παρατήρησε πως τα πτώματα κάποιων από τους ομήρους θα είναι «λίγο δύσκολο να βρεθούν».

Τις 24 ώρες που θα ακολουθήσουν την έναρξη εφαρμογής της κατάπαυσης του πυρός, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα αποσυρθούν από κάποιες ζώνες όπου είναι ανεπτυγμένες, πάντως θα διατηρήσουν τον έλεγχο του 53% της Λωρίδας της Γάζας, είπε η κ. Μπεντροσιάν.

Η απελευθέρωση των ομήρων θα «βάλει τέλος στον πόλεμο», είπε ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας Γκιντεον Σάαρ, ενώ ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, ο Χαλίλ αλ Χάγια, ανέφερε πως «έλαβε διαβεβαιώσεις από τους αδελφούς μεσολαβητές και την αμερικανική κυβέρνηση που επιβεβαιώνουν ότι ο πόλεμος τερματίζεται πλήρως».

«Αυτό που έγινε (…) είναι ιστορική στιγμή», σχολίασε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς σε σπάνια συνέντευξή του σε ισραηλινό τηλεοπτικό σταθμό, τονίζοντας πως θέλει «ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα» ανάμεσα στους Παλαιστίνιους και το Ισραήλ.

«Ευχαριστώ τον πρόεδρο Τραμπ»

Πριν από την ψηφοφορία, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου – ο οποίος έχει κατηγορηθεί ότι παρατείνει τη σύγκρουση για πολιτικούς λόγους – ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη συμβολή του στη διαπραγμάτευση της συμφωνίας.

Πριν επικυρωθεί από την κυβέρνηση, η συμφωνία εγκρίθηκε από το κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας. Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ (άκρα δεξιά) εξέφρασε την εναντίωσή του.

Χαλίλ αλ-Χάγια: «Ο πόλεμος έχει τελειώσει οριστικά»

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα την Πέμπτη ο εξόριστος ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, Χαλίλ αλ-Χάγια, που ήταν ο στόχος της ισραηλινής επίθεσης στη Ντόχα του Κατάρ, προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε την Πέμπτη τα ξημερώματα, μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στην Αίγυπτο.

  • Η συμφωνία περιλαμβάνει το άνοιγμα του περάσματος Ράφα και προς τις δύο κατευθύνσεις.
  • Η συμφωνία προβλέπει την απελευθέρωση από το Ισραήλ όλων των φυλακισμένων Παλαιστινίων γυναικών και παιδιών.
  • Η ομάδα έλαβε εγγυήσεις από μεσολαβητές και την αμερικανική κυβέρνηση, οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει οριστικά.

Ο Χαλίλ αλ-Χάγια είπε ότι αυτές οι εγγυήσεις δόθηκαν από διεθνείς μεσολαβητές και την κυβέρνηση Τραμπ, επιβεβαιώνοντας «ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει οριστικά».

Η υπογραφή της συμφωνίας επιτεύχθηκε έπειτα από τέσσερις ημέρες έμμεσων διαπραγματεύσεων στην Αίγυπτο με την εμπλοκή διεθνών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος Τραμπ είπε πως σχεδιάζει να ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή. «Οι όμηροι θα επιστρέψουν τη Δευτέρα ή την Τρίτη. Πιθανόν θα είμαι εκεί. Ελπίζω να είμαι εκεί. Σχεδιάζουμε να φύγουμε την Κυριακή, κι ανυπομονώ να πάω εκεί», ανέφερε.

Η δεύτερη φάση του σχεδίου

Οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ αναμενόταν να αρχίσουν «αμέσως» μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ανέφερε στέλεχος της Χαμάς. Αυτή προβλέπει μεταξύ άλλων αφοπλισμό της Χαμάς και την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε χθες πως θα προχωρήσουν τόσο «ο αφοπλισμός» όσο και «η απόσυρση», χωρίς ωστόσο να δώσει χρονοδιάγραμμα κι επιμένοντας στο ότι η προτεραιότητα είναι η επιστροφή των ομήρων.

Η πρόταση προέβλεπε επίσης τη δημιουργία «επιτροπής ειρήνης» υπό τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ, που θα επιβλέπει το μεταβατικό κυβερνητικό σχήμα στη Λωρίδα της Γάζας.

Όμως, ερωτηθείς από τηλεοπτικό δίκτυο για την «επιτροπή» αυτή, ο Οσάμα Χαμντάν, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, τόνισε πως «κανένας Παλαιστίνιος δεν θα μπορούσε να αποδεχτεί» τέτοια κηδεμονία.

«Όλες οι παρατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της Παλαιστινιακής Αρχής, το απορρίπτουν», πρόσθεσε.

